AMD Radeon RX 6600

De RX 6600 XT zou twee maanden geleden de ultieme videokaart worden voor wie nog gamet op full-hd-resolutie. In de praktijk kost die kaart, met een adviesprijs van 389 euro, inmiddels meer dan 600 euro. Met de RX 6600 probeert AMD opnieuw zijn aanbod in het middensegment uit te breiden.

AMD's perspresentatie van de RX 6600 zat er in een recordtijd van tien minuten op. De gpu-ontwerper uit Sunnyvale had dan ook weinig te vertellen. De RX 6600 is gebaseerd op dezelfde Navi 23-gpu als de XT-versie, die op drie vlakken iets gekortwiekt is. Er zijn wat minder gpu-cores ingeschakeld: 1792 in plaats van 2048. De kloksnelheden daarvan liggen wat lager en hoewel het geheugen nog altijd 8GB groot is, is ook dat met 14Gbit/s in plaats van 16Gbit/s iets lager geklokt. De combinatie van dat alles leidt tot een lagere tdp van 132W, bijna 30W minder dan de 6600 XT.

AMD maakt van de RX 6600 geen referentiemodel, evenmin als van de RX 6600 XT. Dat betekent dat wij voor deze review een kaart van een AMD-partner hebben getest, de Gigabyte RX 6600 Eagle, maar ook dat het niet mogelijk is om deze kaart rechtstreeks bij AMD te kopen. De adviesprijs van 345 euro, 44 euro goedkoper dan de 6600 XT, zal in de voorzienbare toekomst dus opnieuw volstrekt theoretisch zijn.

RX 6700 XT RX 6600 XT RX 6600 RX 5600 XT Architectuur RDNA 2 RDNA Gpu Navi 22 Navi 23 Navi 10 Diesize 336mm² 237mm² 251mm² Transistors 17,2 miljard 11,1 miljard 10,3 miljard Productieproces TSMC 7nm Compute-units 40 32 28 36 Streamprocessors 2560 2048 1792 2304 Game- / boostclock 2424 / 2581MHz 2359 / 2589MHz 2044 / 2491MHz 1375 / 1560MHz Prestaties (FP32) 13,21Tflops 10,6Tflops 8,93Tflops 7,19Tflops Rops 64 Geheugen 12GB GDDR6 @ 16Gbit/s 8GB GDDR6 @ 16Gbit/s 8GB GDDR6 @ 14Gbit/s 6GB GDDR6 @ 12-14Gbit/s Geheugenbus 192bit 128bit 256bit Geheugenbandbreedte 384GB/s 256GB/s 224GB/s 288-336GB/s Infinity Cache 96MB 32MB n.v.t. Tbp 230W 160W 132W 160W Releasedatum 18 maart 2021 10 augustus 2021 13 oktober 2021 21 januari 2020 Adviesprijs € 489 € 389 € 345 € 305

Net als de RX 6600 XT maakt de RX 6600 gebruik van een PCI Express 4.0 x8-interface. Als je nog PCIe 3.0 gebruikt, word je beperkt tot PCIe 3.0 x8. In onze tests met de snellere RX 6600 XT leidde dat niet tot een significant prestatieverlies, dus dat hoef je bij de RX 6600 zeker niet te verwachten.