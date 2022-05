AMD brengt in zijn portfolio RX 6000-videokaarten op basis van de RDNA 2-architectuur een nieuwe videokaart uit. Met de Radeon RX 6600 XT wordt de huidige generatie videokaarten uit het rode kamp naar een lager prijspunt gebracht, waarbij het desktopsegment voor het eerst de Navi 23-gpu ziet langskomen. In deze review duiken we in de specificaties en kenmerken van de kaart. Uiteraard vergelijken we de prestaties met die van andere videokaarten van Nvidia en AMD uit de huidige en vorige generaties.

Gemaakt voor 1080p

De Radeon RX 6600 XT is volgens AMD puur gericht op 1080p-gaming. Op die resolutie zal de kaart het best werken, aldus de fabrikant. Wel is de RX 6600 XT geschikt om op die resolutie met hoge framerates te spelen, dus de videokaart zou ook interessant zijn voor wie een monitor met een hoge refreshrate heeft.

De full-hd-resolutie is tegenwoordig de ondergrens voor veel pc-gamers; er zijn talloze monitoren met hogere resoluties te vinden. Volgens de Steam Hardware Survey speelt ruim 8 procent op 1440p en nog zo'n 4 procent hoger dan dat. Toch is 1080p bij ruim 65 procent van de gebruikers terug te vinden, en AMD stelt dat hogere refreshrates voor deze resolutie in de afgelopen jaren snel populairder zijn geworden.

Adviesprijs: 389 euro

De RX 6600 XT is volgens AMD gericht op pc-gamers die momenteel nog een GTX 1060 of RX 580 hebben en kijken naar een upgrade. Gebruikers van dergelijke kaarten hebben destijds waarschijnlijk tussen de 200 en 300 euro betaald voor zo'n model. Voor de RX 6600 XT verwacht AMD dat diezelfde gamers bereid zijn nog wat meer geld uit te geven, want de adviesprijs bedraagt 389 euro.

We schreven eerder al dat er verschillende redenen zijn waarom videokaarten in de afgelopen tijd zoveel duurder zijn geworden. In het prijssegment van de RX 6600 XT doen deze stijgingen extra pijn omdat de relatieve prijstoename nog groter is dan bij de duurdere high-end modellen. AMD positioneert de RX 6600 XT tegenover de GeForce RTX 3060. Die kaart kreeg een adviesprijs van 350 euro mee, maar zien we momenteel vanaf iets onder de 700 euro te koop staan. De RX 6600 XT krijgt naar alle waarschijnlijkheid een vergelijkbare straatprijs. Omdat AMD van deze kaart geen referentiemodel uitbrengt, is kopen via de fabrikant zelf voor de adviesprijs dit keer helaas ook geen optie.

Specificaties: 32MB Infinity Cache, 160W en PCIe x8

Van de RX 6600 XT komt er dus geen referentiekaart, maar wel een referentieontwerp. Naar verwachting zullen de meeste modellen van board partners hierop zijn gebaseerd. Wat de specificaties van dit ontwerp betreft gaat het dan om een gameclock van 2359MHz, 8GB vram en een tbp van 160W via een enkele 8-pins-PEG-connector.

De Navi 23-chip die op de RX 6600 XT is geplaatst, wordt ook gebruikt als laptopkaart in de vorm van de RX 6600M. Dat verklaart waarom de RX 6600 XT zulke teruggeschroefde specificaties heeft ten opzichte van de hoger geplaatste Navi-desktopvideokaarten. Zo betreft de hoeveelheid Infinity Cache slechts 32MB, waar de iets duurdere RX 6700 XT over maar liefst drie keer zoveel beschikt. AMD gaf bij de komst van de allereerste RDNA 2-kaarten aan dat de hoeveelheid Infinity Cache in balans is met de schermresolutie waarvoor de gpu bedoeld is. Dat onderstreept nogmaals dat de RX 6600 XT bedoeld is als gamingkaart voor 1080p en vergelijkbare resoluties.

De geheugenbus op de RX 6600 XT is met 128bit een stuk smaller dan wat we bij hoger gepositioneerde RX 6000-serie kaarten tot nu toe hebben gezien. De beperkte geheugenbandbreedte als gevolg hiervan moet, als het goed is, niet al te veel impact hebben op de prestaties, omdat nog altijd de razendsnelle geheugenbuffer in de vorm van Infinity Cache aanwezig is. Wel is de kaart beperkt tot acht PCI-Express lanes. Wie de RX 6600 XT in een systeem met ondersteuning voor PCIe Gen4 plaatst, zal hieraan geen verdere beperkingen opleggen. Wie een ouder systeem met deze gpu van een upgrade wil voorzien, doet dat misschien wel. Of dit het geval is, bekijken we ook in deze review.