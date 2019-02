De meeste gamers die hier op Tweakers rondhangen, zijn opgegroeid in het tijdperk van de 'add-on', of zelfs nog daarvoor. Voor een add-on, ofwel uitbreiding, had je de originele game nodig waar je de extra content van de add-on aan toevoegde. Met de komst van sneller internet en allerlei online distributieplatformen verdween de fysieke uitbreiding. Hij maakte plaats voor downloadable content die meestal in kleinere brokjes wordt aangeboden. Zelden komt zo'n brokje in de buurt van de uitbreidingen die je vroeger uit de winkelschappen haalde. Far Cry: New Dawn is volgens de regels geen uitbreiding, want je hebt er Far Cry 5 niet per se voor nodig. Maar wie de game ook maar een uurtje speelt - en de prijs meeweegt - begrijpt dat dit eigenlijk wel degelijk een uitbreiding is.

Fragment uit Far Cry: New Dawn, waarin de speler een Outpost inneemt.

Far Cry: New Dawn speelt zich in dezelfde spelwereld af als Far Cry 5. Er is zeventien jaar verstreken sinds de gebeurtenissen die een nucleaire oorlog teweeg hebben gebracht die bekendstaat als 'The Collapse'. In Hope County, de plaats van handeling, zijn de bewoners net weer bezig de beschaving wat op te bouwen, als de Highwaymen het feestje komen verstoren. Onder leiding van de tweelingzusjes Mickey en Lou terroriseren de Highwaymen de regio, net zoals Joseph Seed en zijn volgelingen dat een kleine twee decennia eerder deden. Er wordt hulp van buitenaf ingeroepen, in de persoon van Thomas Rush. Aan de Amerikaanse westkust heeft hij al meerdere nederzettingen geholpen bij de wederopbouw. Aan de zijde van Rush staat 'The Captain', de speler dus, die wordt belast met het waarborgen van de veiligheid. Tegelijkertijd draagt hij uiteraard ook bij aan de verdere ontwikkeling van de regio.

De wederopbouw draait om Prosperity, de enige veilige plek voor de inwoners van Hope County, en ook een plek die min of meer met rust wordt gelaten door de tweeling. Zolang dat tweetal haar gang mag gaan, mag Prosperity voortbestaan. Alles verandert echter als The Captain de zusjes blijft irriteren door outposts van de Highwaymen af te pakken en bepaalde belangrijke personages te bevrijden en naar Prosperity te brengen. Duidelijk wordt dat Prosperity de strijd aan moet gaan met Mickey, Lou en de Highwaymen, maar zonder hulp wordt dat lastig. Daarom zoekt The Captain contact met de bewoners van New Eden. Dit is wat er over is van de volgelingen van Joseph - The Father - Seed, die zelf is verdwenen. New Eden is niet per se verbonden met Prosperity, maar wel gericht tegen de Highwaymen. En de vijand van mijn vijand is, hoe onwaarschijnlijk ook, mijn vriend.

Leuke momentjes van herkenning

Met Joseph Seed is natuurlijk een uit Far Cry 5 bekende naam genoemd, en hij is lang niet het enige personage dat terugkeert voor deze uit de hand gelopen epiloog. The Captain komt verschillende personages tegen die 'The Rookie', het speelbare personage uit Far Cry 5, ook al tegenkwam. Denk daarbij aan de altijd gezellige Hurk Drubman Jr. en aan Grace Armstrong, de scherpschutter uit Far Cry 5. Hun aanwezigheid zorgt voor leuke momentjes van herkenning, maar de omgeving doet dat nog veel meer. De verschillende Outposts zijn allemaal rond bestaande gebouwen gebouwd die je ook kunt herkennen uit Far Cry 5. Het is leuk om te zien hoe The Collapse de wereld heeft veranderd. Het is de wereld die je al kende, maar nu anders. Als er iets opvalt aan die bekende-maar-toch-nieuwe wereld, is het wel hoe kleurrijk alles is. Een van de bijproducten van The Collapse is dat er in de teruggekeerde natuur veel roze bloemen zijn te vinden. Dat geeft de game een nog wat fleuriger karakter. De grafische kwaliteit is verder vooral gelijk aan die van Far Cry 5, wat betekent dat Far Cry: New Dawn prima mee kan komen maar zich niet kan meten met de mooiste games van dit moment. Assassin's Creed Odyssey, uit de eigen stal van Ubisoft, schalen we bijvoorbeeld al iets hoger in.