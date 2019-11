Het is opvallend hoe snel we vergeten. Sinds Red Dead Redemption 2 de lat op diverse manieren hoger legde, verschenen er verschillende games waarbij we dachten 'dit is Red Dead 2-niveau'. Dat gold dan meestal voor losse onderdelen van die games, en dus niet voor het totaalplaatje, maar het hoge niveau werd in onze ogen toch best een paar keer benaderd. Wat dat betreft is het fijn dat er een jaar na de release ineens een goede reden is om het Wilde Westen nog eens te bezoeken. Het heeft namelijk even geduurd, maar inmiddels kunnen ook pc-gamers aan de slag met Red Dead Redemption 2.

GTA in het Wilde Westen

Voor we verder gaan, nog even de basics voor wie de game niet of niet goed kent. Red Dead Redemption 2 is een avonturenspel in een open wereld, vergelijkbaar met Grand Theft Auto, maar dan in het Wilde Westen. De speler neemt de rol aan van Arthur Morgan, een lid van de criminele bende van bendeleider Dutch van der Linde. Dutch, Arthur en de anderen proberen een fortuin bij elkaar te krijgen dat het mogelijk moet maken om hun problemen voorgoed te ontvluchten, al gaat dat natuurlijk lastiger dan ze zelf hopen. Tijdens dit avontuur ben je als speler vrij om de wereld te verkennen, opdrachten voor allerlei personages uit te voeren, en ga zo maar door. Daarbij heb je zelf in de hand of je dat op een eervolle manier doet, of dat je volledig het bandietenpad op gaat en iedereen berooft die je tegenkomt. Op die manier houdt de game spelers vele tientallen uren bezig, waarna er in de online spelmodus Red Dead Online met een heel nieuw personage nog eens een extra avontuur kan worden aangegaan, maar dan in een spelwereld met andere spelers daarbij. Voor meer informatie over Red Dead Redemption 2, los van de pc-specifieke onderdelen, kun je de originele review nog eens doorlezen.

(Pc-beelden opgenomen op een pc met GeForce RTX 2080 Super, Intel Core i7-6950X)

De introductie van Rockstars succesvolle game bleek op de pc niet zonder problemen te verlopen. Sterker, in de eerste periode na de release stapelden de problemen zich op. Gamers klaagden over allerlei bugs en technische problemen, waarbij sommigen de game zelfs überhaupt niet konden opstarten door problemen met de Rockstar Launcher die daarbij wordt gebruikt. In het spel zelf liepen diverse metertjes te snel leeg doordat de tijd te snel ging. De engine is gebouwd op gameplay in 30 frames per seconde, maar op de pc ligt dat aantal hoger. Dat bleek wel bij de snelheid waarmee de tijd verstrijkt. Inmiddels in dat probleem - net als veel andere problemen - verholpen, maar het neemt niet weg dat Red Dead Redemption 2 op de pc een behoorlijk valse start beleefde. Daar komt bij dat sommige problemen nog steeds niet helemaal zijn verholpen. Er is bijvoorbeeld nog steeds een 'hotfix' nodig om te zorgen dat de game de door gamers bij elkaar geklikte instellingen bewaart in de settings, anders zet het spel alles telkens terug op de standaardinstellingen.

Enfin, het zijn schoonheidsfoutjes die we liever niet zien, maar waar we anno 2019 - hoe treurig dat ook is - eigenlijk best wel aan gewend zijn. Welke game wordt immers helemaal probleemloos in de winkels gelegd? Het is Rockstar deels vergeven, vooral ook omdat wij zelf geen 'game-brekende' bugs en problemen zijn tegengekomen.

Technische superioriteit

Als je gevrijwaard bent en blijft van technische moeilijkheden, is het tijd om ten volle te profiteren van de technische superioriteit van de pc als gamingplatform, mits je beschikt over de juiste hardware. Wij speelden de game op een pc met een Nvidia 2080 Super en haalden logischerwijs prima resultaten, op elk gebied. Natuurlijk hebben we het dan over mooie beelden, maar ook de laadtijden zijn in de pc-versie duidelijk beter dan op consoles. Waar je zelfs op een PlayStation 4 Pro soms vrij lang naar laadschermen zit te kijken, spelen die bijna geen rol op de pc.

De grafisch pracht en praal is natuurlijk een van dé pluspunten van een pc-game ten opzichte van een consolegame, in het algemeen. Daarop vormt Red Dead Redemption 2 zeker geen uitzondering. De pc-versie is tot veel meer in staat, waarbij er natuurlijk keuzes zijn te maken die je de balans tussen grafische kwaliteit en performance beïnvloeden. Simpelweg alles op Ultra en op de hoogst mogelijke settings zetten, leidde tot een gemiddelde framerate van zo'n 45 beelden per seconde. Zeker niet slecht - menig gamer speelde Red Dead Redemption 2 immers gewoon in 30fps, maar het kan natuurlijk beter.

Slimme keuzes

Met wat slimme keuzes is een beter resultaat in fps met miniem verlies aan grafische kwaliteit haalbaar. Zo levert kiezen voor TAA in plaats van 4x MSAA een flinke prestatieboost op. De zwaardere anti-aliasing-technieken staan overigens standaard uitgeschakeld, ook als je voor de hoogste preset kiest. Een beetje spelen met de kwaliteit levert her en der wat extra winst op. Zo kunnen Reflection Quality en Volumetric Quality iets naar beneden worden geschroefd om snel een paar frames te winnen, zonder dat het enorm veel kwaliteitsverlies oplevert. Belangrijk is om de Global Illumination Quality niet te veel aan te passen. Dit is het effect dat zorgt dat de omgeving wordt belicht door een algemene lichtbron als de zon of de maan, met bijbehorende effecten. Het wegnemen van dat effect is duidelijk merkbaar en zorgt dat de game inboet aan sfeer.

Onderaan de streep mag duidelijk zijn dat de pc-versie visueel een significante stap omhoog biedt vanaf de eerder verschenen consoleversies. Vergelijkingen wijzen uit dat zelfs de Xbox One X-versie op veel vlakken niet verder komt dan de 'Low' of 'Medium'-settings van de pc-versie. Nu zullen veel pc's met minder moderne kaarten niet per se veel hoger komen dan dat, want dit is een stevige game. Zelfs als we veel instellingen terug schroefden sprak de game toch om en nabij de 4 GB aan videogeheugen aan. Red Dead Redemption 2 is dus met recht een zware game, wat uiteraard geen verrassing is.

De switch van console naar pc brengt ook andere veranderingen met zich mee. Zo zit je vast aan de Rockstar Launcher om de game te kunnen spelen. Wij hadden daar geen problemen mee, maar er zijn fouten bekend waarbij de Launcher weigert om games op te starten. Daarnaast is er natuurlijk een vraagteken op het gebied van input. Logischerwijs is het spel speelbaar met toetsenbord en muis, maar we zouden adviseren een controller te gebruiken, of in elk geval om die optie beschikbaar te hebben. De lay-out van de knoppen die je nodig hebt op het toetsenbord is op zich te overzien, maar ongemakkelijker dan hoe diezelfde lay-out werkt op controllers. Daarnaast is het een probleem dat rondkijken met je muis ook de rijrichting van je paard bepaalt. Je kunt met WASD wel compenseren voor die veranderende richting, maar dan nog rijd je af en toe wel onbedoeld even de verkeerde kant op. Werkbaar is het heus wel, maar ideaal zeker niet.

Daarnaast is het schieten lastiger dan je wellicht zou denken. Natuurlijk kun je met een muis altijd makkelijker mikken dan met een controller, maar de game helpt spelers met een controller meer door iets meer 'target snap' toe te passen. Het aloude trucje van 'snap to target' om daarna ietsje omhoog te tikken met een thumbstick om een snelle headshot te kunnen maken, is niet van toepassing als je met een muis speelt. Dat maakt de game dus in de praktijk wat lastiger.

Qua verdere inhoud zijn er wel wat kleine aanpassingen, al zijn we die zelf nog niet tegengekomen. Volgens de overlevering zijn er echter nieuwe missies, personages en Treasure-locaties in de game verwerkt. Wellicht een leuk extraatje, zeker voor mensen die de game al eens gespeeld hebben, maar het verandert verder weinig aan de algemene kwaliteit van het spel. Die blijft namelijk onverminderd hoog. Red Dead Redemption 2 gooide vorig jaar niet voor niets hoge ogen, dus het is logisch dat ook deze pc-game van torenhoge kwaliteit is. Voor de details daarvan verwijzen we je naar de review van vorig jaar, waarin inhoudelijke zaken als de personages, het verhaal en de missies worden besproken.

Een laatste puntje dat we voor de pc-versie niet onbesproken willen laten, is de mod-support. Hoewel het spel momenteel (nog?) geen mods ondersteunt zijn er al wel wat aardige toevoegingen te vinden. Je kunt bijvoorbeeld een mod installeren die je de duur van dagen laat aanpassen, of die 'fotorealistische' schaduweffecten toevoegt. Daarnaast kun je natuurlijk wat hulpmiddelen als trainers en 'Cheat Starts' downloaden die zorgen dat de game makkelijker wordt en die je het wat trage begin van het spel laten overslaan. Of je dat laatste moet willen, is een andere vraag. Het begin van Red Dead Redemption 2, waarin Arthur en de bende door de besneeuwde bergen rondtrekt, is inderdaad traag, maar daar wordt wel de basis voor het verhaal gelegd. De eerste ontmoeting met de O'Driscolls, de treinroof ... wil je dat overslaan? Dat lijkt ons niet.

Conclusie

Red Dead Redemption 2 op de pc biedt de beste ervaring met deze game. Zijn je vingers vergroeid met een toetsenbord en muis, dan werkt dat op zich goed genoeg, al is een controller wel te prefereren. De echte winst ligt echter in de techniek. Zelfs op lagere settings is de pc-versie al snel mooier dan de consoleversies van Red Dead Redemption 2. Zo zijn er lichteffecten die helemaal niet in die oude versies zijn te vinden en die de game er nog veel mooier en sfeervoller op maken. En natuurlijk ligt het detailniveau ook veel hoger. Daar kleeft wel een prijskaartje aan, want je hebt een behoorlijk krachtige pc nodig om Red Dead Redemption 2 in volle glorie op een pc te zien, maar dan heb je ook wat. Keerzijde van de medaille is dat de pc-versie sinds de introductie kampt met technische problemen. Daarvan is het grootste deel inmiddels verholpen, maar niet alles. Dat is een smetje, temeer omdat het van sommige gamers best serieuze maatregelen vraagt. Zolang de problemen niet onoverkomelijk blijken te zijn, zien wij echter geen reden een andere platform te prefereren boven de pc-versie, voor deze game.