AMD-directeur Lisa Su verwacht dat chiptekorten in tweede helft 2022 afnemen

De wereldwijde chiptekorten houden volgens AMD-ceo Lisa Su aan tot in de eerste helft van volgend jaar. Su verwacht dat de tekorten pas in de tweede helft van 2022 'minder erg' zullen zijn. De verwachting is niet dat de vraag afneemt, maar dat de productiecapaciteit stijgt.

De AMD-ceo verwacht een geleidelijke verbetering in de balans tussen vraag en aanbod in de tweede helft van volgend jaar. Volgens Su komt er tegen die tijd steeds meer productiecapaciteit bij, waardoor de tekorten minder nijpend moeten worden. Su merkt op dat het zo'n 18 tot 24 maanden duurt voordat geplande productieverhogingen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Su deed de uitspraken tijdens de Code Conference, schrijft CNBC. Daar zei ze dat de markt altijd cycli heeft met ups en downs van vraag en aanbod, maar dat het dit keer anders is. Volgens Su heeft de coronapandemie de vraag naar een nieuw niveau gebracht.

De chiptekorten zijn bij AMD momenteel vooral te zien bij videokaarten en de chips voor consoles. De PlayStation 5 en de Xbox Series X kwamen bijna een jaar geleden uit, maar zijn nog altijd niet goed verkrijgbaar. Met name de PlayStation 5 is schaars. De Xbox Series S is beter verkrijgbaar; die heeft een veel kleinere chip, die makkelijker te produceren is in grote aantallen.

Na een lange periode van sterk stijgende prijzen daalden de prijzen van videokaarten in de eerste helft van dit jaar, maar sinds juli zijn die weer met gemiddeld 10 procent gestegen. Het lijkt er niet op dat daar dit jaar veel verbetering in komt. In het laatste kwartaal van het jaar is de vraag naar elektronica groter, vanwege de feestdagen en Black Friday.