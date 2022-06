Toshiba: wereldwijde chiptekorten houden zeker nog een jaar aan

Toshiba waarschuwt dat de wereldwijde chiptekorten zeker nog een jaar invloed zullen hebben op de beschikbaarheid van goederen. In sommige gevallen zullen afnemers van halfgeleiders tot in 2023 problemen ervaren met leveringen.

Dat zegt Takeshi Kamebuchi, een topman bij Toshiba die de leiding heeft over halfgeleiders bij een van de bedrijfseenheden. Hij vertelt tegenover het Amerikaanse financieel persbureau dat het probleem momenteel vooral ligt bij de chips die verantwoordelijk zijn voor de verdeling van energie over de verschillende onderdelen van apparaten. Zo'n onderdeel is niet zo complex en kostbaar als geheugen of processors, maar net zo belangrijk voor het gehele apparaat.

Over welke partijen dan voorrang krijgen bij een tekort aan chips, zegt de Toshiba-topman dat 'er gekeken wordt naar welke klant de ernstigste situatie heeft'. Voorbeelden die hij daarbij noemt, zijn 'bedrijven waarbij de hele productielijn zonder het onderdeel in kwestie stil komt te liggen, of waarbij het bedrijf kopje onder gaat zonder een toestroom aan chips'.

Bloomberg schrijft verder dat Toshiba tussen maart 2021 en maart 2024 in totaal zo'n 460 miljoen euro te investeren in het opschalen van zijn productiecapaciteit. Het bedrijf sluit ook niet uit dat het daarnaast overgaat tot een extra fabriek openen.

De wereldwijde chiptekorten leiden ertoe dat bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld de Xbox Series X en S en de PlayStation 5, zeer moeilijk verkrijgbaar zijn. Ook autofabrieken merken veel van de tekorten: productielijnen liggen her en der tijdelijk stil, er rollen minder wagens van de band en bepaalde functies worden geschrapt. Over de oorzaken achter de chiptekorten, publiceerde Tweakers in februari een achtergrondverhaal.