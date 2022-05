Toshiba gaat energiebeheerchips maken op 300mm-wafers om capaciteit te vergroten

Toshiba zegt een nieuwe fab te willen bouwen bij zijn bestaande fabriek in Ishikawa, om daar energiebeheerchips te maken op 300mm-wafers. Daarmee kan het bedrijf naar eigen zeggen de productiecapaciteit van die chips ruimschoots verdubbelen.

De fab wordt in twee fases gebouwd, zodat het bedrijf investeringen kan aanpassen aan 'markttrends', schrijft Toshiba. De eerste productie moet in maart van 2025 van start gaan, zegt het bedrijf tegen Reuters. Zodra deze eerste fase klaar is, moet Toshiba's totale productiecapaciteit voor de energiebeheerchips 2,5 keer zo groot zijn als in het boekjaar van 2021 het geval was.

De bouw van de fabriek moet in de lente van volgend jaar van start gaan; een jaar later moet de fabriek klaar zijn. Toshiba zegt dat de energiebeheerchips 'cruciaal' zijn voor het beheren en verlagen van het energiegebruik in elektrische apparaten. De huidige vraag naar deze chips is aan het groeien, vanwege de groei van de markt voor elektrische auto's en de automatisering van industriële apparatuur.

Tot nu toe wist Toshiba naar eigen zeggen de vraag bij te benen door de productie op 200mm-wafers te verhogen, en de productie van een andere 300mm-waferfabriekslijn een jaar te vervroegen. Het bedrijf zegt ernaar te streven dat in de te bouwen fabriek alleen hernieuwbare energie wordt gebruikt.

Nikkei Asia schrijft op basis van bronnen dat er zo'n 100 miljard yen met de bouw van de fabriek is gemoeid, ofwel zo'n 759,2 miljoen euro. Normaliter gebruiken fabrikanten volgens Nikkei 200mm-wafers om energiebeheerchips te maken. Op de grotere wafers passen meer chips.