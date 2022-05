Toshiba legt Japanse chipfabriek stil na aardbeving

Toshiba heeft een chipfabriek in het zuiden van Japan stilgelegd nadat die regio afgelopen weekend werd getroffen door een aardbeving. Er is schade aan de productielijnen, maar de precieze impact is Toshiba nog aan het onderzoeken.

De gebouwen en infrastructuur van de Japan Semiconductor-fabriek in Oita zijn niet beschadigd en er zijn geen gewonden, maar er is schade aan enkele productielijnen. Dat meldt Toshiba na een eerste analyse van de gevolgen van de aardbeving.

Die vond plaats bij de kust van het eiland Kyushu, in het zuiden van Japan. Oita is een stad op Kyushu. Pas als de status van de productielijnen is vastgesteld, beslist Toshiba over eventuele hervatting van de productie. Bij de chipfabriek van Toshiba Buzen Electronics, eveneens op Kyushu, is geen schade aangetroffen.

Toshiba Semiconductor fabriceert lsi-chips voor de auto- en industriële markt op de getroffen locatie. Het bedrijf heeft een tweede fabriek voor lsi-chips in de Noordelijke Iwate-regio in Japan. In 2020 maakte Toshiba volgens Reuters bekend te willen stoppen met de system lsi-divisie, omdat deze niet winstgevend genoeg is. Lsi staat voor large scale integration.