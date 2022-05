Slide toont mogelijk details van vijf Intel Arc-gpu's voor laptops

Er is een slide online verschenen met details van vijf Intel Arc-gpu's voor laptops. Het gaat om varianten van Intels DG2-gpu, in verschillende configuraties en met 4GB tot 16GB ram. Intel brengt zijn Arc-gpu's in het eerste kwartaal uit, maar heeft zelf weinig details gegeven.

Op de slide staan vier DG2-varianten, waarvan de eenvoudigste configuratie nog eens twee uitvoeringen heeft. Het topmodel zou een DG2-gpu met 512 execution units zijn, gecombineerd met 16GB vram op een snelheid van 16Gbit/s. Volgens eerdere geruchten moet de desktopvariant van deze gpu concurreren met Nvidia's RTX 3070 en AMD's RX 6700 XT. Over de prestaties van de laptopvariant is niets bekend; die zou een lagere kloksnelheid kunnen hebben.

Naast het topmodel zijn er twee lager gepositioneerde varianten met respectievelijk 384 en 256 eu's en 12GB en 8GB vram. Afgaande op de specificaties gaat dit ook om relatief krachtige laptop-gpu's, die hun weg naar gamelaptops zouden kunnen vinden.

De twee laatste uitvoeringen hebben 128 of 96 eu's en moeten het doen met 4GB vram op 14Gbit/s. De geheugenbandbreedte van deze varianten is met 112GB/s ook beperkt. Deze varianten moeten vermoedelijk concurreren met de GeForce MX-videokaarten van Nvidia. Dergelijke gpu's presteren over het algemeen iets beter dan de geïntegreerde gpu's van laptopprocessors, maar bieden geen grote vooruitgang.

De slide is online gezet door Twitter-gebruiker HXL, die veel informatie over gpu's plaatst. Het is niet duidelijk waar de slide vandaan komt, maar de gegevens komen overeen met bevestigde informatie over de DG2-gpu en eerdere geruchten.

Intel Arc-gpu's voor laptops - Slide via HXL (@9950Pro)

Intel zei begin dit jaar tijdens zijn CES-keynote begonnen te zijn met het leveren van Arc-gpu's aan fabrikanten van systemen, maar het bedrijf heeft geen specificaties over specifieke gpu's naar buiten gebracht. De eerste systemen met Arc-gpu's zouden in het eerste kwartaal uit moeten komen. Vooralsnog lijkt dat vooral om laptops te gaan. Op den duur moeten er ook Arc-videokaarten voor desktops verschijnen, maar wanneer die in de winkels liggen, is nog niet bekend.