In deze round-up zetten we vijf laptops van Acer, HP, Lenovo, Medion en MSI tegenover elkaar. Ze zijn allemaal voorzien van een Core i7- of i9-processor, 32GB werkgeheugen en een RTX 4070-videokaart. Met zulke overeenkomstige specs zou je misschien verwachten dat de laptops vrijwel hetzelfde presteren, maar er blijken grote verschillen te zijn en meer dan één aanrader.

De meteorologische winter is begonnen, de dagen worden kouder, donkerder en korter, en er is dus geen betere tijd om gamend door de brengen dan de komende tijd. Stel, je wilt dat doen op een laptop met een leuke, enigszins betaalbare videokaart. Dan kom je al gauw op een RTX 4070 uit. Wil je daar een beetje een knap scherm bij, dan kom je al snel uit op een 16"-scherm met 2560x1600-resolutie. De 16:10-trend heeft zich doorgezet en je komt steeds meer laptops met die beeldverhouding tegen. Om een beetje snel te kunnen gamen, kun je ook maar beter meteen voor een 240Hz-scherm gaan. Maar welke laptop kies je dan?

Als de Predator 16 van Acer opengeklapt voor je staat, heb je misschien niet direct door dat je met een gamelaptop te maken hebt. De schermranden links en rechts zijn smal, zoals bij vrijwel alle laptops tegenwoordig, en er zijn geen knipperende rgb-leds her en der over de behuizing verspreid. Tenminste, totdat je de toetsenbordverlichting inschakelt en langs het scherm kijkt. Daarachter zit net als bij de Lenovo een 'kin', waarin de aansluitingen achterop verwerkt zijn en die versierd is met gekleurde leds. Achter op de kin zitten bovendien de uitstroomopeningen voor de koellucht, waarop magnetisch een extra 'roostertje' geklikt is. Standaard zit er een donkergrijs roostertje op, maar je kunt het vervangen door een van de bijgeleverde, lichtgrijze roostertjes.

De behuizing is grotendeels van metaal gemaakt; alleen de bodemplaat is van plastic. Het geheel voelt stevig aan. Je kunt de behuizing enigszins indrukken, maar dat kost zoveel kracht, dat het onrealistisch is dat dat in de praktijk zal gebeuren. In de bovenrand van het scherm zit de camera, met een resolutie van 1920x1080 pixels. Er is geen ondersteuning voor gezichtsherkenning en een vingerafdrukscanner is evenmin aanwezig, dus snel inloggen is er helaas niet bij.

Bij het toetsenbord heeft Acer gekozen voor keycaps met een heel licht kuiltje erin. Je ziet het bijna niet, maar kunt het wel voelen als je aan het tikken bent. De kuiltjes zorgen ervoor dat je vingers makkelijk het midden van de toets kunnen vinden als je blind typt. De feedback van de toetsen is aan de onduidelijke kant en als je hard tikt, veert het toetsenbord mee. De luidsprekertjes bevinden zich aan de onderkant van de behuizing en stellen, net als bij de andere laptops in dit vergelijk, niet zoveel voor. Het geluid is schel en als de omgeving niet al te luidruchtig is, kun je ze gebruiken om bijvoorbeeld een videogesprek mee te voeren, maar bij meer herrie zullen ze niet voldoen.

De Helios 16 is, net als de andere vier laptops, voorzien van aansluitingen aan de achterkant, maar gek genoeg heeft Acer daar niet de netwerkaansluiting geplaatst. Dat is jammer, want als je de laptop weinig meeneemt, wil je een dikke netwerkkabel liever niet in het zicht hebben, terwijl USB-C-aansluitingen des te handiger zijn om binnen handbereik te hebben. Bij deze laptop zit het andersom, wat handig kan zijn als je hem op een dock wilt aansluiten. Achterop zit dus tweemaal USB-C met Thunderbolt 4-ondersteuning en daarnaast zit de HDMI-poort. Links zit de gigabitethernetaansluiting, met daarnaast USB-A en een microSD-kaartlezer. Rechts zitten de andere twee USB-A-aansluitingen.