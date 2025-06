Op desktops zijn al sinds het najaar van 2022 processors van Intels Raptor Lake-generatie te krijgen en ook Nvidia RTX 4070 Ti-, 4080- en 4090-videokaarten. Nu kun je die hardware ook in laptops krijgen. De eerste laptop die we ermee testen, is misschien wel meteen de overtreffende trap. De Medion Erazer Beast X40 is voorzien van een Core i9-13900HX-processor met 24 cores en een mobiele RTX 4090-videokaart. Om die hardware op de toppen van hun kunnen te laten draaien, kun je bovendien een optionele waterkoeler aansluiten. Die laptop én de waterkoeler bespreken we in deze review.

Medion Erazer Beast X40

De laptop in kwestie heet voluit Medion Erazer Beast X40. Het is een 17"-laptop, die er redelijk slank uitziet, gezien de potente hardware die hij huisvest. Mocht de behuizing je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen, want Medion koopt de barebones in bij Uniwill, wat de nieuwe naam van Tongfang is. Die fabrikant heeft een laptop met een opgeruimde uitstraling en vrij dunne schermranden gebouwd. In de bovenste schermrand zit een 1080p-camera met ondersteuning voor gezichtsherkenning. De luidsprekers zijn aan de onderkant van de behuizing geplaatst en kunnen aardig wat volume produceren, maar klinken erg schel.

Als je de laptop vastpakt, voelt hij stevig aan. De behuizing is deels van plastic gemaakt, maar niet de harde soort die goedkoop aanvoelt; het heeft een wat 'rubberachtig' gevoel. De achterkant van het scherm en de onderkant zijn van metaal gemaakt. Wat ook opvalt, is dat de X40 een heel grote trackpad heeft, die enigszins aan die van een Apple MacBook Pro doet denken. Er zit ook een gedachte achter de grote trackpad. Op laptops met een numeriek toetsenblok, zoals de X40, vinden fabrikanten het vaak moeilijk om te kiezen waar ze de touchpad plaatsen. Plaats je hem in het midden van het alfanumerieke gedeelte van het toetsenbord, dan zit de touchpad niet in het midden van de behuizing. En plaats je hem midden in de behuizing, dan ligt het midden van je touchpad ter hoogte van de rechtercontroltoets.

De oplossing is deze grote touchpad, de in het midden van de laptop ligt, maar waarbij je de rechterhelft kunt uitschakelen. Dat doe je door dubbel te tappen op het puntje rechtsboven op de touchpad. Doe je dat, dan kun je alleen nog de linkerhelft van de touchpad gebruiken, die dus netjes midden onder het alfanumerieke deel van het toetsenbord zit. Wil je de touchpad helemaal uitschakelen, bijvoorbeeld omdat je zit te gamen, dan tap je twee keer op het puntje daar linksbovenop. Is de plek waar de touchpad is geplaatst een onoverkomelijk probleem? Dat kunnen we ons niet voorstellen, maar het mooie van deze oplossing is wel dat hij lekker groot is en dat werkt prettig als je veel gestures met meer dan één vinger gebruikt.

Boven de touchpad zit natuurlijk het toetsenbord en ook daar is iets bijzonders mee. Er zitten namelijk mechanische switches van Cherry in. Cherry MX Ultra Low Profile Tactile Switches, om precies te zijn. De switches hebben een travel van 1,8mm, wat vrij veel is voor een laptoptoetsenbord, en een kracht van 65cN. De gif hierboven laat mooi zien hoe de toets werkt. Membraantoetsenborden geven wel een veel duidelijker toetsgevoel dan mechanische en klinken ook iets luidruchtiger, maar ze zijn niet 'clicky', zoals blauwe Cherry-switches bijvoorbeeld. Helaas zijn niet alle toetsen op het X40-toetsenbord mechanisch. De bovenste toetsenrij en het numerieke toetsenblokje maken gewoon gebruik van membraanswitches.

De aansluitingen tref je links, rechts en aan de achterkant van de laptop aan. Dat laatste is prettig als je de laptop vaak op dezelfde plek hebt staan, want de kabels voor je randapparatuur zitten dan niet links of rechts van je laptop in de weg. Achterop zit de HDMI 2.1-aansluiting, met daarnaast 2,5Gbit/s-ethernet en een USB-C-aansluiting met ondersteuning voor Thunderbolt 4. De twee gaten naast elkaar zijn voor de slangen voor de waterkoeling.

Aan de linkerkant lijkt nog een USB-C-aansluiting te zitten, maar dat is de plek om een slot te monteren. Verder zitten daar nog een 10Gbit/s-USB-A-connector en de jackaansluitingen. Rechts bevinden zich nog twee USB-5Gbit/s-aansluitingen en een kaartlezer.

De waterkoeler

Wat de Erazer X40 uniek maakt, is de externe waterkoeling. Waterkoeling op een laptop is ongebruikelijk, maar niet uniek. In 2016 reviewden we de ASUS GX700 met een externe waterkoeler en het grappige is dat de aanpak van het koelsysteem nu heel anders is. De basis is hetzelfde; er loopt een soort met water gevulde heatpipe over de gewone heatpipes van de koeling heen. De filosofie achter het koelsysteem van de GX700 lijkt op die van de all-in-onewaterkoeler die je van desktops kent; het is een onderhoudsvrij systeem.

Dat is bij de X40 anders. De waterkoeler wordt ook door Uniwill gemaakt en het systeem lijkt veel meer op 'zelfbouw'-waterkoeling. Het systeem kost 250 euro en voor dat geld krijg je er geen koelvloeistof bij; die moet je zelf aanschaffen. Medion adviseert om gewoon gedemineraliseerd water te gebruiken. Het aansluiten van de waterkoeling is in principe heel eenvoudig. De waterslangen klikken magnetisch aan de laptop en de waterkoeler. Als ze vastgeklikt zitten, kun je ze een beetje op en neer wiebelen, maar dat zal in principe geen lekkages veroorzaken. Ook als je per ongeluk een slang lostrekt, omdat je misschien de laptop oppakt en was vergeten dat er nog een waterkoeler aan hing, is er geen nood. De koppelingen sluiten zichzelf af als ze los zijn en meer dan een paar druppeltjes water komen er dan niet vrij.

Toch blijft het opletten, want het kan voorkomen dat de slangen niet helemaal recht komen te zitten, maar de koppelingen wel open blijven staan, merkten we tijdens het fotograferen van de laptop. We hadden het systeem in verschillende posities gezet en ongemerkt was de koppeling scheef komen te zitten, waardoor de laptop in een plas water stond.

De waterkoeler heeft geen aparte voeding. In plaats daarvan stop je de voeding van de laptop in de externe koeler en die lus je weer door naar de laptop zelf. Communiceren met de waterkoeler gaat via bluetooth en Medions control center-software. Daar kun je instellen in welke kleuren de ventilator knippert en hoe snel de ventilator draait.

Voor mensen die niet in het tweaken van hardware geïnteresseerd zijn, is de waterkoeler misschien intimiderend, maar waarschijnlijk zijn die gebruikers ook niet de doelgroep. Wat ons betreft is het 'open karakter' van de waterkoeler juist een voordeel. Je kunt makkelijk koelwater bijvullen als dat nodig is en je kunt de waterkoeler zelf ook eenvoudig openmaken, bijvoorbeeld om een andere ventilator te monteren. Tot slot is de koeler ook nog eens compact; je hebt geen rolkoffer nodig om hem mee te nemen.