ASUS brengt nieuwe Zenbooks, Vivobook en Expertbook uit met oledschermen

ASUS heeft tijdens de CES-beurs in Las Vegas laptops uitgebracht in de Zenbook-, Vivobook- en Expertbook-lijn. Dat zijn vrijwel allemaal nieuwe uitvoeringen van bekende producten. De laptops worden voorzien van oledschermen.

Zenbook

ASUS heeft onder andere nieuwe Zenbooks uitgebracht. Dat zijn de Zenbook Pro 14 en de Zenbook 14X. Daarnaast is er de Zenbook Pro 16X. Alledrie die laptops krijgen een oledscherm. ASUS zegt niet welke resolutie die hebben, maar wel dat het gaat om een 3,2k-oledscherm met een 16:10-verhouding en een verversingssnelheid van 120Hz. Dat is vermoedelijk een 3200x2000-resolutie, vergelijkbaar met Acers Swift-laptop die die fabrikant woensdagochtend aankondigde. Het scherm van de Zenbook Pro 16X is een NanoEdge-aanraakscherm dat ook HDR ondersteunt.

De laptop draait op een 13e generatie Intel Core i9-13905H-processor en heeft een Nvidia GeForce-videokaart uit de RTX 40-serie, al schrijft het bedrijf niet welke dat is. Er zit maximaal 32GB aan lpddr5x-geheugen in de laptop. Hoeveel opslag er in het apparaat zit is niet bekend. ASUS zegt dat de binnenkant van laptop kleiner is gemaakt, waardoor er zo'n 38 procent minder ruimte nodig is voor het moederbord en de corecomponenten ten opzichte van het vorige model. Daarmee zou er meer ruimte zijn voor een betere stroomvoorziening voor de gpu.

Asus heeft naast de 16X ook nieuwe versies van de Zenbook Pro 14 en 14X uitgebracht. De Pro 14 krijgt ook een oledscherm met een 2,8k-resolutie die het bedrijf niet nader specificeert. Dat scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz en geeft 100 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum weer. De laptop heeft een Intel Core i9-13900H-processor en net als de 16X een RTX 40-serie-gpu. Er zit maximaal 16GB ddr5-geheugen in de laptop, maar dat kan worden uitgebreid naar maximaal 32GB SO-DIMM-geheugen. Er zit ook maximaal een 2TB-ssd in het apparaat, en de laptop ondersteunt Wi-Fi 6E.

De Zenbook 14X is het minst krachtige model; dat heeft weliswaar dezelfde i9-13900H-cpu, maar ook een GeForce RTX 3050-kaart. Het 14,5"-oledscherm heeft een beeldverhouding van 16:10, een onbekende 2,8k-resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Er zit daarnaast maximaal 32GB Lpddr5-geheugen en een terabyte PCIe 4.0-ssd in de laptop.

Vivobook

Asus heeft ook een nieuw model in de Vivobook-reeks uitgebracht. Dat is slechts één model, de Vivobook Pro 16X 3D. Die heeft een oledscherm van 16" met, net als de Zenbooks, een 3,2k-scherm waarvan Asus de exacte resolutie niet geeft maar die wel een verversingssnelheid van 120Hz heeft. Asus zegt dat gebruikers er driedimensionale beelden mee kunnen zien zonder een aparte 3D-bril nodig te hebben, maar details over het scherm ontbreken.

De laptop draait verder op een Intel Core i9-13980HX-processor en heeft, wederom net als de Zenbooks, een RTX 40-serie-gpu. De laptop kan worden afgenomen met maximaal 64GB aan DDR5-4800MHz-geheugen en een PCI-e 4.0-ssd van maximaal 2TB aan opslag. De Vivobook heeft twee USB-C-Thunderbolt 4-poorten die maximaal 40Gbit/s aan bestandsoverdracht kunnen doen, een USB-A-poort, een DisplayPort-aansluiting en een ethernetpoort.

ProArt Studiobook

In de professionele ProArt-reeks introduceert ASUS de ProArt Studiobook 16 3D oled. Wat specificaties betreft lijkt de Studiobook op de eerder genoemde Vivobook. Er is maximaal een Core i9-13980HX-processor aanwezig, samen met maximaal 64GB geheugen en een videokaart uit Nvidia's nieuwe RTX40-serie. Ook hier gaat het om een 3,2k-oledscherm met een refreshrate van 120Hz. met 3d-weergave zonder bril.

De Studiobook kenmerkt zich verder door de aanwezigheid van de Dial, een draaiknop die zich in de polssteun bevindt en die in verschillende programma's, zoals Photoshop en Premiere, gebruikt kan worden. De laptop zal ook beschikbaar komen in een uitvoering zonder de 3d-weergave.

Expertbook B9

De zakelijke Expertbook B9 heeft ook een upgrade naar een oledscherm gekregen. Daar ontbreken verdere details over, behalve dat de laptop een 2,8k-resolutie zou hebben met een scherm-naar-bodyratio van negentig procent. Het oledscherm heeft een verhouding van 16:10 en vermoedelijk net als alle andere nieuwe Asus-modellen een 120HZ-verversingssnelheid, maar dat benoemt ASUS niet. Ook verdere interne specificaties zoals de cpu, gpu of het geheugen, ontbreken.

Wel schrijft ASUS dat het zakelijke model een full-HD-webcam met Windows Hello-ondersteuning heeft, en een touchpad dat bijna 27 procent groter is dan eerdere modellen. Verder zitten er een fysieke webcamafsluiter en een vingerafdrukscanner op het apparaat en heeft dat een numpad op het toetsenbord. De Expertbook B9 heeft daarnaast twee USB-C-poorten met Thunderbolt 4, een USB-A-poort en een HDMI-poort.

ASUS geeft van geen enkele laptop de prijzen op, maar zegt wel dat de laptops 'in het eerste kwartaal van 2023' worden verkocht in Nederland en België.