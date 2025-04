ASUS introduceert Vivobooks met oledschermen, met Intel- en met AMD-cpu's

ASUS introduceert tijdens de CES nieuwe Vivobook Pro- en Vivobook S-laptops. Van beide modellen komen uitvoeringen met oledschermen met hoge resolutie beschikbaar. De Pro-versie is gericht op creators, maar ook op gamers, dankzij een RTX 4060-videokaart.

De ASUS Vivobook Pro 15 OLED krijgt typenummer N6505 mee en wordt voorzien van een Intel Meteor Lake-processor. In de duurste uitvoering is dat een Core Ultra 9. Er is verder een RTX 4060-videokaart aanwezig. Om cpu en gpu koel te houden, is er een koelsysteem aanwezig dat 125W aan warmte kan dissiperen. ASUS vermeldt niet op welk maximumvermogen cpu en gpu geconfigureerd zijn. De Vivobook Pro is voorzien van een DialPad, oftewel een virtuele draaiknop die in de touchpad geïntegreerd is.

Het oledscherm waarmee ASUS de laptop uitrust, heeft een '3k-resolutie' en een 16:9-beeldverhouding. Vermoedelijk gaat het om een resolutie van 2880x1620 pixels. Het scherm heeft bovendien een refreshrate van 120Hz. Verder zijn er Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 en HDMI 2.1 aan boord.

De goedkopere Vivobook S-lijn krijgt ook een update en komt beschikbaar in drie schermmaten, 14", 15" en 16", en met twee processortypen. De AMD-varianten zijn te herkennen aan de typenummers M5406, M5506 en M5606, en zijn voorzien van Ryzen 8000HS-processors. Ook deze modellen kunnen van een oledscherm worden voorzien. Bij het 14"-model is de resolutie 2880x1800 pixels, met een refreshrate van 120Hz. Het 16"-model krijgt een '3,2k-scherm', wat moet uitkomen op een resolutie van 3200x2000 pixels. Welke resolutie het oledscherm op het 15" -model heeft, is niet duidelijk.

ASUS Vivobook S14

Naast AMD-varianten introduceert ASUS Intel-varianten van de Vivobook S, te herkennen aan de typenummers S5406, S5506 en S5606. Deze modellen zijn Intel EVO-gecertificeerd en krijgen de beschikking over Core Ultra-processors van de Meteor Lake-generatie. Alle Vivobook S-laptops worden bovendien voorzien van een aparte Copilot-knop.

Welke configuraties ASUS in Nederland en België zal gaan leveren en tegen welke prijs, is nog niet bekend.