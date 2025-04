HYTE brengt Thicc Q60-waterkoeler met 5"-scherm dit kwartaal uit voor 349 euro

HYTE brengt zijn Thicc Q60-aio-waterkoeler dit kwartaal uit. De fabrikant kondigde deze 240mm-waterkoeler, die onder meer een 5"-ips-scherm bevat, vorig jaar al aan. HYTE zei toen dat deze in september 2023 zou verschijnen. De koeler krijgt een adviesprijs van 349 euro.

HYTE meldt in een persbericht aan de media dat de Thicc Q60 in het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar komt in Europa. Het bedrijf bevestigt daarin ook de adviesprijs van 349 euro. Tot op heden meldde HYTE alleen de Amerikaanse adviesprijs van 300 dollar. De fabrikant deelt nog geen concretere releasedatum. Op de website van HYTE wordt een leverdatum van 31 januari vermeld, maar die lijkt geldt mogelijk alleen voor de VS.

De Thicc Q60 werd vorig jaar al aangekondigd tijdens de Computex-beurs in Taiwan. De koeler heeft een 240mm-radiator die 52mm dik is. De aio-waterkoeler heeft daarnaast een waterblok met daarbovenop een 5"-scherm met ips-paneel en 60Hz-refreshrate. Gebruikers kunnen daarop onder meer videobeelden weergeven, naast bijvoorbeeld telemetriedata over hun pc. Dat kan ingesteld worden via de Nexus-software van HYTE. Onder het scherm zitten rgb-leds, die ook aangestuurd kunnen worden via HYTE Nexus.