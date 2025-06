DeepCool brengt Mystique-waterkoelers uit met geïntegreerd 2,8"-display

DeepCool heeft twee nieuwe gamma aio-waterkoelers uitgebracht. Het koelblok van deze modellen, die Mystique heten, heeft een lcd-paneel van 2,8 inch. Klanten kunnen kiezen tussen een radiator van 240 en 360 millimeter, met een adviesprijs van respectievelijk 150 en 180 euro.

Het tft-scherm heeft een resolutie van 640x480 pixels. Gebruikers kunnen eigen afbeeldingen of gifjes instellen via de DeepCreative-software. Het is ook mogelijk om systeeminformatie zoals temperaturen en fansnelheden weer te geven.

De koelprestaties worden geleverd door een driefasige pomp die 3400rpm bereikt. De fabrikant claimt een geluidproductie van maximaal 21dBA. De bijgeleverde FT12 SE-ventilatoren hebben een draaisnelheid van 500-2150rpm. Volgens de website van DeepCool hebben deze 120mm-fans een airflow van 72,45cfm en een volume van 36,49dBA. DeepCool heeft op zijn website alleen een model staan met drie van die fans, maar bij sommige webshops staat ook een model van 240mm met slechts twee fans.

De Mystique-koelers zijn compatibel met Intel-sockets LGA1700, LGA1200 en LGA115X. AMD-gebruikers kunnen aan de slag met AM4 en AM5. De koeler met 240mm-radiator kost 149,90 euro, de grotere variant 175,99 euro.