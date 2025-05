Deepcool toont twee nieuwe behuizingen met glazen panelen

Deepcool heeft tijdens gamescom twee nieuwe behuizingen getoond: de CG580 en CH560R. De CG580 is vanaf oktober beschikbaar voor 70 euro. De CH560R moet in het vierde kwartaal van dit jaar verschijnen voor een nog onbekende prijs.

De CG580 is een panoramic ATX-singlechambercase zonder ventilatoren. De behuizing krijgt een glazen zijkant en voorkant zonder pilaar en komt in zwart en wit beschikbaar. De case is compatibel met alle BTF-moederborden.

De CH560R wordt ook zonder fans geleverd en is net als de CG580 compatibel met alle BTF-moederborden. Deze behuizing is verder compatibel met de PIXEL-steentjes, die in het voorpaneel geklikt kunnen worden om zo eigen kunstwerken te maken. De steentjes waren tot nu toe alleen in kleine zakjes verkrijgbaar, maar nu ook in een grote bundel.