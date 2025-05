Megekko komt met pakket voor midrange-pc die gebruikers zelf moeten bouwen

Webshop Megekko brengt een zelfbouwkit voor pc's uit die bestaat uit een vaste selectie onderdelen. Daarmee kunnen gebruikers een midrangegame-pc bouwen zonder zelf onderdelen te hoeven uitzoeken. The Box bevat naast een Ryzen 5 en RTX 4060 ook een handleiding met QR-codes naar instructievideo's.

Megekko noemt het pakket The Box. Het gaat om een complete 'game-pc', zoals de webshop het zelf noemt, waarbij gebruikers alle losse onderdelen als een pakket kopen maar dat zelf in elkaar moeten zetten. Het bedrijf heeft ook een aparte handleiding geschreven met instructies voor het installeren van bijvoorbeeld het geheugen op het moederbord en uitleg over de verschillende connectoren op de voeding. Bij de meeste van de elf stappen staan QR-codes, die vooralsnog alleen nog naar de startpagina van het pakket leiden maar die video's moeten bevatten voor de installatie.

The Box kost 1099 euro. Daarvoor krijgen gebruikers een midtower-pc met daarin een AMD Ryzen 5 7600X als cpu en een MSI GeForce RTX 4060 8GB als gpu. Ook zit er een luchtkoeler in de doos en worden het moederbord, geheugen, opslag, de voeding en de behuizing meegeleverd. Opvallend genoeg zijn de losse componenten zo'n 75 euro duurder dan wanneer ze samen in The Box zitten.