Moederbedrijf stopt met merk Cd-rom-land

Het moederbedrijf van Cd-rom-land stopt met het merk. Zustermerk Megekko is inmiddels veel populairder geworden, dus de winkel van de computerzaak verandert in een pop-upstore van Megekko, zo zegt het bedrijf.

Tegoedbonnen van Cd-rom-land blijven geldig tot het einde van het jaar, zo laat het bedrijf weten. Klanten met producten die onder de garantie vallen, kunnen terecht bij Megekko. De webshop van Cd-rom-land zal ophouden te bestaan. De vestiging in Breda blijft open als pop-upstore, waar klanten ook pakketjes van Megekko kunnen ophalen. Dat is praktisch, omdat het logistieke centrum van Megekko in dezelfde stad zit.

Cd-rom-land bestaat sinds 1993 en heeft een webshop sinds 2009. De reden voor het verdwijnen is het gebrek aan populariteit van het merk. Zustermerk Megekko is veel groter geworden in de afgelopen jaren; het heeft in het afgelopen jaar 530.000 orders verwerkt met een totale waarde van 145 miljoen euro, zegt het bedrijf.