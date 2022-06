AMD gaat 300-serie-moederborden officieel Ryzen 5000-ondersteuning geven

AMD werkt aan een Agesa-update voor moederborden met de A320-, B350- en X370-chipsets, die officiële ondersteuning voor de Ryzen 5000-processors toevoegt. Daarmee kunnen vijf jaar oude moederborden werken met de nieuwste AMD-processors.

De eerste Ryzen 5000-processors werden eind 2020 geïntroduceerd. In eerste instantie was AMD van plan om een nieuw B550- of X570-moederbord te vereisen, maar na de nodige ophef besloot AMD al snel om de nieuwe processors toch ook in B450- en X470-borden te laten werken. Nu komen daar dus ook de 300-serie-chipsets bij, althans voor zover moederbordfabrikanten nog bereid zijn om updates voor hun oudere producten te ontwikkelen.

AMD spreekt van een 'selective beta bios' op basis van Agesa 1.2.0.7, die in de loop van april en mei zal worden vrijgegeven. Deze Agesa-versie bevat tevens een fix voor de haperingen die sommige gebruikers ervaren als ze de firmware-TPM van de processors gebruiken.

Technisch marketeer Robert Hallock maakte de komst van de update bekend als onderdeel van AMD's lente-aankondiging, die ook een releasedatum voor de Ryzen 7 5800X3D en de komst van zes nieuwe goedkopere Ryzens omvatte. Ook al deze nieuwe modellen zullen met Agesa 1.2.0.7 werken op 300-serie-moederborden.