AMD bevestigt komst AM5-platform in 2022 met ondersteuning voor DDR5 en PCIe 5.0

AMD heeft een officiële video naar buiten gebracht waaruit duidelijk wordt dat het komende platform, dat socket AM4 moet opvolgen, in 2022 zal uitkomen. Dit platform, hoogstwaarschijnlijk het AM5-platform, zal in ieder geval DDR5 en PCIe 5.0 ondersteunen.

In de video zegt Robert Hallock, director of technical marketing bij AMD, dat de AM4-socket aan het einde van zijn leven is gekomen en dat het platform bijna vijf jaar goed heeft gefunctioneerd. Hij zegt dat er volgend jaar een nieuw platform komt dat naast ondersteuning voor DDR5 en PCIe 5.0 bijvoorbeeld ook ondersteuning biedt om bestaande koelers voor het AM4-platform te blijven gebruiken. Hallock noch de andere deelnemer in de video, chief marketing officer John Taylor, noemt direct het AM5-platform, maar daar wordt hoogstwaarschijnlijk op gedoeld. Het gaat hier om het platform voor de komende Zen 4-cpu's.

Ook sprak Hallock over de komst van Ryzen-cpu's met 3D V-Cache. Die zullen ook volgend jaar uitkomen. Het is nog niet duidelijk of deze technologie van het stapelen van geheugenchips bovenop de core complex die van de processor ook zijn weg zijn vindt naar de Ryzen 5000- en 6000-reeks. Wel is duidelijk dat deze processors nog uit zullen komen voor het huidige AM4-platform.

In de video komt ook naar voren dat AMD volgend jaar nieuwe laptop-cpu's zal introduceren met een betere energie-efficiëntie. Volgens Hallock volgen er een aantal features die daaraan zullen bijdragen, waaronder een feature genaamd Power Management Framework. Dat is de naam voor de mogelijkheid om via firmware te kiezen tussen meerdere power management-algoritmes. Het idee is dat er gewisseld kan worden tussen algoritmes, naargelang het soort taak dat wordt uitgevoerd. Zo zal er een algoritme zijn dat een specifieke configuratie toepast als in een tekstdocument wordt gewerkt, maar er zal ook een algoritme zijn dat specifiek op gaming inspeelt. Volgens Hallock zal dat leiden tot een betere accuduur.