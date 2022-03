Samsung toont PCIe 5.0-ssd voor servers met leessnelheid tot 13GB/s

Samsung toont een PM1743-ssd voor enterpriseservers en datacenters. Deze drive krijgt een PCIe 5.0-interface en haalt volgens de fabrikant sequentiële leessnelheden tot 13GB/s. Samsung levert samples van de PM1743 aan klanten en massaproductie volgt begin 2022.

Samsung PM1743

Volgens Samsung haalt de PM1743-enterprise-ssd sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 13GB/s en 6,6GB/s. De willekeurige lees- en schrijfsnelheden vallen daarbij op 2.500.000 en 250.000 operaties per seconde. Het bedrijf spreekt daarbij over een efficiëntie van 608MB/s per Watt. Dat is volgens de fabrikant een verbetering van 30 procent ten opzichte van de voorgaande generatie.

Samsung deelde eerder al een teaser van de PM1743, hoewel het toen nog geen informatie over prestaties vertelde. De fabrikant maakte toen al wel bekend dat de ssd gebruik zou maken van Samsungs zesde generatie tlc-nand, bestaande uit 136 lagen. Het is nog niet duidelijk over welke PCIe 5.0-controller de MP1743 beschikt, maar Samsung meldt dat het wederom gaat om een zelfontworpen variant.

Samsung noemde eerder ook een gegarandeerd uithoudingsvermogen van 1 drive write per day. Dat wil zeggen dat gebruikers de volledige capaciteit van ssd gedurende de garantieperiode iedere dag volledig vol kunnen schrijven, zonder dat dit problemen oplevert. De ssd krijgt verder dualport-ondersteuning.

De PM1743 komt uit in opslagcapaciteiten van 1,92TB tot 15,36TB. Samsung maakt de drive daarbij beschikbaar in 2,5"-formaat met een dikte van 15mm en als 3"-ssd met Edssf E3.S-formfactor en een dikte van 7,5mm. E3.S is een formaat dat is ontwikkeld voor enterprise servers en datacenters. Samsung levert momenteel eerste samples van de PM1743 aan de eerste klanten. Massaproductie start in het eerste kwartaal van 2022. Samsung meldde eerder dat de ssd in het tweede kwartaal uitkomt. Rond die tijd verschijnt ook het volgende serverplatform van Intel, Sapphire Rapids. Dat platform zal ondersteuning bieden voor PCIe 5.0.