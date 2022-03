LG werkt met massagestoelfabrikant aan stoel met gekromd oledscherm

LG werkt met een Zuid-Koreaans bedrijf dat massagestoelen maakt aan een massagestoel met ingebouwd gekromd 55"-oledscherm. LG toont het concept nu als 'Media Chair'. Het scherm kan wisselen tussen portrait- en landscapemodus.

Dat wisselen gebeurt met een druk op de knop van de rechter armleuning, schrijft The Verge. De tv heeft een curve van 1500R. De curve is aangepast op de stoel, waardoor de gebruiker elke hoek van het scherm even dichtbij heeft. De Media Chair heeft speakers in de stoel, maar ook in het scherm van de tv zelf.

LG laat het concept zien voor CES 2022, dat in de eerste week van januari plaatsvindt. De fabrikant heeft in tegenstelling tot veel andere bedrijven zijn fysieke aanwezigheid niet afgezegd en zal de stoel vermoedelijk op de beurs laten zien. Of en wanneer het Zuid-Koreaanse partnerbedrijf de stoel met tv zal uitbrengen, is onbekend.

LG Virtual Ride

LG presenteert ook nog het Virtual Ride-concept, een stationaire fiets met daarvoor drie 55"-oledschermen verticaal geplaatst. Daardoor is het beeld boven en voor de gebruiker. Het bovenste scherm heeft een curve van 500R, volgens de fabrikant de scherpste buiging van een groot scherm tot nu toe.

De Virtual Ride is geen concept waarvoor een plan ligt om hem op de markt te brengen, maar een manier voor LG om te laten zien wat mogelijk is met zijn oledschermen.