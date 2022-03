Huawei komt met klaptelefoon P50 Pocket met achterkant van Nederlandse ontwerper

Huawei heeft de P50 Pocket-klaptelefoon aangekondigd. Het toestel heeft een vouwbaar 6,9"-oledscherm aan de binnenkant en een rond 1"-scherm aan de buitenkant. De telefoon is alleen aangekondigd voor een release in China.

Huawei hield donderdagochtend een evenement om onder meer de P50 Pocket aan te kondigen. Inmiddels staat ook de productpagina online. Het toestel heeft aan de binnenkant een 21:9-scherm van 6,9", groter dan die van vorige klaptelefoons van andere merken. Aan de bovenkant van het scherm zit een gat voor de frontcamera.

Het ronde scherm aan de buitenkant is 1,04" en heeft een resolutie van 340x340 pixels. De software kan daar meldingen op laten zien, naast knoppen voor het bedienen van muziek en instructies voor navigatie. Het is onbekend of dat werkt met apps van derden. De lay-out met twee grote ronde elementen aan de buitenkant is ook te zien in de deze zomer aangekondigde P50-telefoons.

Huawei heeft drie camera's op de P50 Pocket gezet. De primaire camera heeft een 40-megapixelsensor met onbekende grootte en een f/1.8-lens. De tweede is een 13-megapixelcamera met ultragroothoeklens. De derde is een 32-megapixelsensor die licht buiten het zichtbare spectrum opvangt voor hulp bij beeldverwerking. Huawei noemt die techniek XD Fusion Pro.

Het toestel komt alleen in China uit en komt daar per direct beschikbaar. De telefoon heeft een prijs van 8988 yuan, omgerekend rond 1250 euro. Dat is voor een variant met 8GB geheugen en 256GB aan opslag. Een Premium-editie met andere achterkant, 12GB geheugen en 512GB aan opslag kost 10988 yuan, ongeveer 1525 euro.

Die Premium-versie heeft Huawei gemaakt in samenwerking met de Nederlandse kledingontwerper Iris van Herpen. De achterkant heeft een 3d-patroon die gelijkenissen vertoont met de veren in de kledig die Van Herpen ontwerpt.

Huawei brengt nog maar weinig telefoons uit in Europa vanwege het gebrek aan Google-apps en -diensten. Dat komt door het handelsverbod van de overheid van de VS voor Amerikaanse bedrijven. Veel vouwbare smartphones van Chinese fabrikanten komen alleen in China uit. Onder meer de Huawei Mate X2, Xiaomi Mix Fold en OPPO Find N hebben alleen een release in China gekregen tot nu toe.