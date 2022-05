Huawei gaat P50 Pro- en P50 Pocket-smartphones uitbrengen in Europa

Huawei gaat de P50 Pro en P50 Pocket uitbrengen in Europa. De P50 Pro is in diverse landen op Huawei-sites verschenen, terwijl de P50 Pocket alleen in Bulgarije op de site staat. De toestellen kwamen eerder uit in Huaweis thuisland China.

De vouwbare P50 Pocket gaat in Bulgarije 2800 leva kosten, omgerekend momenteel ongeveer 1430 euro. De P50 Pro komt uit op 2200 leva, ongeveer 1125 euro. De Huawei-sites in diverse andere Europese landen laten ook al de P50 Pro zien, meldt GSMArena.

De telefoons komen uit zonder Google-diensten, maar draaien volgens de productpagina's wel Android met Huaweis eigen Emui-skin eroverheen. In China krijgen de telefoons HarmonyOS mee. De telefoons hebben geen 5G-ondersteuning; de Amerikaanse overheid heeft bedrijven verboden om 5G-modems te leveren. De telefoons hebben een Qualcomm Snapdragon 888-soc.

De P50 Pocket is nieuwer. Huawei kondigde die telefoon vorige maand aan. Het toestel is een klaptelefoon met vouwbaar scherm. Dat is een 21:9-scherm van 6,9". Er zit een rond scherm aan de buitenkant.