Huawei heeft P50 Pro en vouwbare P50 Pocket uitgebracht in Nederland

Huawei heeft zijn vlaggenschepen P50 Pro en P50 Pocket in Nederland uitgebracht. De smartphones, waarvan er eentje vouwbaar is, komen uit zonder Google-diensten maar draaien wel op Android 11.

Huawei laat weten dat de twee toestellen per direct in Nederland verkrijgbaar zijn. De P50 Pro is al iets ouder: het toestel kwam in juli van vorig jaar al in China uit, maar de release hier liet op zich wachten. De vouwbare P50 Pocket is wat recenter; die kwam in december van vorig jaar uit in thuisland China. Wegens het nog altijd geldende handelsverbod van de VS, draaien er geen Google-diensten op de telefoons en ook 5g-modems hebben ze om die reden niet. In plaats van Googles appwinkel biedt Huawei zijn eigen aan.

Wat de toestellen wel bieden, is een Qualcomm Snapdragon 888-soc. De P50 Pro heeft 8GB ram en aan opslag 256GB. Het toestel heeft een 120Hz, 6,6"-oledscherm met een resolutie van 1228 bij 2700 pixels en een ponsgaatje bovenaan in het midden van het scherm voor de frontcamera. Aan de achterkant is een camera-eiland te vinden met daarop vier verschillende camera's. Naast de standaardcamera gaat het om een zwart-witsensor, een periscoop-telefotocamera met 3,5x optische zoom en een ultragroothoekcamera. De 4360mAh-accu kan met maximaal 66W geladen worden.

De P50 Pocket heeft een vouwbaar, 120Hz, 6,9"-oledscherm met een resolutie van 1188 bij 2790 pixels. Daarnaast zit aan de buitenkant een aanvullend, rond 1"-scherm. Dat heeft een resolutie van 340 bij 340 pixels. Daarop kunnen meldingen en navigatie-instructies getoond worden en media bediend worden. Een specialere functie is om deze te gebruiken als viewfinder voor de buitenste camera's, waarmee in dichtgeklapte stand selfies genomen kunnen worden. Aan de buitenkant zit een standaardcamera, een ultrawide en een camera die uv-licht kan waarnemen. Die laatste wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de sunscreen check-functie van de telefoon. De Pocket heeft 8GB ram en 256GB opslag of 12GB ram en 512GB opslag. De 4000mAh-accu kan met maximaal 40W laden. In tegenstelling tot de P50 Pro zit de vingerafdruklezer niet onder het scherm, maar aan de zijkant van het toestel.

De P50 Pro wordt alleen geleverd in een zwarte uitvoering met gouden accenten, vertelt het bedrijf. Op de site worden echter ook varianten in cocoa gold, pearl white en charm pink getoond; wellicht dat die later volgen. De P50 Pocket is er in de kleur premium gold. De goudkleurige variant heeft Huawei gemaakt in samenwerking met de Nederlandse kledingontwerper Iris van Herpen. De achterkant heeft een 3d-patroon dat gelijkenissen vertoont met de veren in de kleding die Van Herpen ontwerpt. De P50 Pro is bij Huawei zelf te koop voor een prijs van 1199,99 euro en de P50 Pocket kost 1599,99 euro.