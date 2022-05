BOE toont eerste full-hd-monitor met 500Hz-refreshrate

Chinese schermfabrikant BOE heeft een 1080p-monitor met een 500Hz-verversingssnelheid getoond. Het is de eerste monitor die deze refreshrate ondersteunt. BOE meldt momenteel nog geen details over prijzen of beschikbaarheid.

De fabrikant meldt op Chinees platform Sina dat het scherm een beelddiagonaal van 27" krijgt met een full-hd-resolutie. De monitor moet daarbij een responstijd van 1ms bieden en 8bit-output ondersteunen via een eDP-aansluiting met acht lanes. Het scherm krijgt een oxide-backplane. Het is verder nog onbekend wat voor paneeltype het scherm heeft.

1080p-monitoren worden momenteel geleverd met een maximale verversingssnelheid van 360Hz. In de Pricewatch staan dergelijke monitoren voor meer dan 500 euro te koop. Het is nog niet bekend wat monitoren met het 500Hz-paneel van BOE gaan kosten; de fabrikant maakt niet bekend wanneer deze panelen op de markt komen of wat deze gaan kosten.

Verder toont BOE een 8k-scherm met refreshrate van 120Hz en een beelddiagonaal van 110". Dat scherm krijgt eveneens een oxide-backplane, maar de fabrikant treedt verder niet in detail over dat paneel.