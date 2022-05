BOE demonstreert 480Hz-lcd-paneel en prototype van 32:9-oledmonitor

De Chinese schermfabrikant BOE heeft een 480Hz-lcd-monitor gedemonstreerd. Daarnaast toont het bedrijf een prototype van een 32:9-breedbeeldmonitor met een gebogen oledpaneel. Of zo'n oledmonitor ook daadwerkelijk op de markt komt, is nog niet bekend.

Details over het schermformaat en de resolutie van het 480Hz-paneel geeft BOE niet, maar vermoedelijk gaat het om een full-hd-paneel met een diagonaal van 24,5". LG Display en AU Optronics werken ook aan 480Hz-lcd's met die eigenschappen, als opvolger van de 360Hz-modellen. BOE noemt wel een responstijd van 1ms. Het 480Hz-scherm van BOE komt langs in een promovideo op Weibo en de fabrikant noemt het scherm ook kort in een Weibo-bericht.

BOE mikt met het 480Hz-paneel op competitieve gamers, zoals e-sporters. Hogere refreshrates zorgen voor minder inputlag en stellen spelers in staat om eerder te reageren. De mate waarin dat merkbaar is, neemt wel af bij steeds hogere refreshrates. Toen Nvidia begin vorig jaar de eerste 360Hz-monitoren demonstreerde, zei de fabrikant tegen Tweakers dat uit tests bleek dat professionele e-sporters in een reactietest zo'n vier procent beter scoorden op een 360Hz-scherm dan op een 240Hz-monitor. Het verschil tussen 480Hz en 360Hz is vermoedelijk nog kleiner.

De Chinese fabrikant toont het scherm op de ChinaJoy 2021-beurs en zegt daar ook een oledmonitor met een 32:9-verhouding en kromming van 1800R te tonen. Dat gaat om een prototype met een onbekende resolutie. Volgens cnBeta werd dat scherm eerder deze maand ook al getoond.

Verder noemt BOE zijn ADS Pro-techniek. Onder die naam werkt de fabrikant aan miniledbacklights met tot 10.000 zones en een helderheid van 2000cd/m². Wanneer er monitoren uitkomen met de nieuwe BOE-panelen en -technieken, is nog niet bekend. BOE maakt zelf geen monitoren, maar merken als Acer, Asus, Dell en HP gebruiken de panelen van de fabrikant in hun producten.