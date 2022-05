'Starlink wil grondstation Isle of Man voor volledige dekking Groot-Brittannië'

Starlink heeft volgens de Britse krant The Telegraph goedkeuring gevraagd om een grondstation op Isle of Man te bouwen voor zijn dienst voor satellietinternet. Daarmee zou het bedrijf volledige dekking in Groot-Brittannië kunnen bieden.

Starlink zit in de laatste fase om een licentie te verkrijgen voor de bouw van een satellietgrondstation op Isle of Man, schrijft The Telegraph. Als de bouw doorgang kan vinden, krijgt Starlink een derde grondstation in Groot-Brittannië. Starlink heeft al grondstations in Buckinghamshire en Cornwall.

Een derde station zou Starlink volledige dekking geven in Groot-Brittannië, volgens de Britse krant. Met het grondstation op het eiland zou Starlink buitengebieden van Groot-Brittannië kunnen bedienen waar geen 5G-verbindingen mogelijk zijn en waar geen glasvezel ligt. De ligging van het eiland zou daar gunstig voor zijn, tussen Noord-Ierland aan de ene kant en het noorden van Engeland en het zuiden van Schotland aan de andere kant.

Starlink biedt sinds begin dit jaar zijn diensten in Groot-Brittannië aan. Het rekent daar 89 pond per maand voor, omgerekend 104 euro. Het hardwarepakket met satellietschotel kost 439 pond, omgerekend 514 euro. Ook in Nederland is de dienst voor satellietinternet beschikbaar, voor 99 euro per maand en 499 euro voor de hardwarekit. Net als in Groot-Brittannië gaat het nog om gedeeltelijke dekking.