Probleem met vervuild gas trof belangrijke chipproductielijn TSMC

Fab 18 van TSMC heeft vorige week te maken gehad met een probleem waarbij vervuild gas is gebruikt bij het chipproductieprocedé. TSMC maakt onder andere de processors voor Apple op de locatie in Taiwan.

Vorige week donderdag ontdekte TSMC dat een leverancier gas geleverd had met stoffen die er niet in horen. Het bedrijf bevestigde dit weekend tegen de Japanse krant Nikkei dat dit tot problemen leidde. "Sommige TSMC-productielijnen in het South Taiwan Science Park, hebben enkele gassen geleverd gekregen waarvan we denken dat deze vervuild zijn. Deze zijn snel vervangen met andere gasleveringen."

TSMC zegt maatregelen te nemen om te garanderen dat er geen problemen met de productiekwaliteit zijn en het bedrijf verwacht niet dat het incident 'een significante impact' heeft. Nikkei schrijft dat TSMC in Fab 18 de chips voor iPhones en Macs maakt en juist voorbereidingen treft om de productie van de volgende generatie chips te starten. Volgens geruchten van een Apple-analist zou het om een opvolger van de M1 voor Macs kunnen gaan, de M1X, die onder andere over meer cores beschikt.

De daadwerkelijke impact van het gasprobleem op de productie is niet bekend. Het incident vindt plaats op een moment waarop TSMC en andere chipfabrikanten juist de productie proberen op te voeren om een einde te maken aan de wereldwijde chiptekorten.