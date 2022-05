Intel-foto maakt melding van 80Gbit/s voor komende Thunderbolt-generatie

Een inmiddels verwijderde foto, genomen in Intels validatielab in Israel, toont dat het bedrijf werkt aan 80Gbit/s-connecties voor de komende Thunderbolt-generatie. Die generatie zou opnieuw in combinatie met USB-C moeten werken.

De foto toont een poster waarop 80 PHY-technologie beschreven staat, ter indicatie dat Intel aan een fysieke laag voor 80Gbit/s-verbindingen werkt. Dat is dubbel de bandbreedte van de huidige Thunderbolt 4-generatie. De foto werd dit weekend gepubliceerd door Gregory Bryant, general manager van Intels Client Computing Group. Hij bracht een bezoek aan Intels r&d-faciliteit in Israël. De foto is inmiddels verwijderd, maar AnandTech pikte het nieuws na een tip van Wikichips David Schor op.

De poster op de afbeelding beschrijft dat 'USB 80G gericht is op ondersteuning van het bestaande USB-C-ecosysteem'. Daarnaast is de technologie gebaseerd op PAM-3-modulatie. PAM staat daarbij voor pulse amplitude modulation, een modulatietechniek om signalen over kabels te versturen.

PAM 2-level, oftewel non-return-to-zero, maakt daarbij gebruik van 1 bit, oftewel 0 en 1. PAM-4, onder andere gebruikt voor 400Gbit/s-ethernet, maakt gebruik van 2 bits, oftewel vier spanningsniveaus, om 00, 01, 11 en 10 te kunnen versturen. PAM-3, dat Intel blijkbaar gebruikt bij de ontwikkeling voor de komende Thunderbolt-generatie, gebruikt op zijn beurt -1, 0 en 1 bij de signaaltransmissie, waarmee de bandbreedte tussen die van PAM-2 en PAM-4 ligt.

Wanneer de volgende Thunderbolt-generatie gereed moet zijn is niet bekend. Intel kondigde Thunderbolt 4 vorig jaar aan. Thunderbolt 3 stamt uit 2015.