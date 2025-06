Intel demonstreert volgende generatie Thunderbolt met 8k-monitor en externe ssd

Intel heeft een demonstratie vrijgegeven van de volgende generatie Thunderbolt, gebaseerd op USB4 Version 2.0. Het is nog niet bekend of de nieuwe standaard Thunderbolt 5 gaat heten, of een andere marketingnaam krijgt. Dergelijke details wil Intel pas volgend jaar bekendmaken.

Net als Thunderbolt 4 verschilt de nieuwe Thunderbolt-standaard technisch niet van de USB-standaard, maar zijn veel van de optionele USB-functies verplicht gemaakt bij Thunderbolt. Zo wordt de bandbreedte van 80Gbit/s in beide richtingen verplicht voor het mogen voeren van het logo, terwijl voor een USB4-apparaat alles boven de 20Gbit/s optioneel is. De hogere bandbreedte wordt bereikt door het toepassen van pam-3-modulatie, die drie in plaats van twee spanningsniveaus gebruikt voor de transmissie van het signaal. Daardoor kunnen meer bits worden verstuurd zonder de kloksnelheid te verhogen.

Intel geeft nog niet alle verplichte specificaties vrij, maar noemt bijvoorbeeld wel dat USB4 Version 2.0 en DisplayPort 2.1 moeten worden ondersteund. Voor monitoren met extreem hoge resoluties en refreshrates kan de standaard bovendien in een asymmetrische modus worden gebruikt, met in plaats van 80Gbit/s bidirectioneel een downstream van 120Gbit/s en een upstream van 40Gbit/s. Verder zijn de vier PCIe-lanes geüpgraded van PCIe 3.0 naar PCIe 4.0 en blijft compatibiliteit met bestaande, passieve Thunderbolt-kabels tot een lengte van 1 meter behouden.

In 2023 zal Intel de volledige specificaties van de volgende generatie Thunderbolt vrijgeven. Dan moeten ook de eerste apparaten die voldoen aan de nieuwe standaard beschikbaar komen.