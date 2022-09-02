USB-organisatie kondigt USB 4 Version 2.0 aan met maximale snelheid van 80Gbit/s

Het USB Implementers Forum heeft USB 4 Version 2.0 aangekondigd. Deze nieuwe USB-specificatie heeft een twee keer zo hoge maximale snelheid, met 80Gbit/s. De organisatie zegt dat ook USB 4 Version 1.0-kabels de 80Gbit/s zullen ondersteunen.

USB 4 Version 2.0 werkt met de Type C-kabels en heeft een nieuwe physical layer architecture. Hoewel de specificatie dus fysiek is aangepast, zegt de USB Promoter Group dat ook bestaande, passieve USB 4-Type C-kabels de 80Gbit/s zullen ondersteunen. Een USB-IF-woordvoerder bevestigt dit tegen The Verge. De woordvoerder zegt niet hoe dit technisch werkt, maar alleen dat het Forum deze compatibiliteit als een vereiste zag.

Het Forum publiceert nog geen specificatie van de nieuwe USB 4 Version 2.0-standaard. De organisatie zegt dit voor het USB DevDays-ontwikkelaarsevenement in november te doen. De nieuwe specificatie moet niet alleen voor sneller USB 4 zorgen, maar moet ook USB 3.2-kabels meer dan de huidige 20Gbit/s aan data laten verzenden. Het Forum heeft hiervoor de data-architectuur van USB geüpdatet. Hoeveel Gbit/s USB 3.2 straks kan delen, is niet duidelijk.

De USB 4 Version 2.0-standaard kent daarnaast de nieuwste versies van de DisplayPort- en PCIe-specificaties. De huidige USB 4-specificatie ondersteunt maximaal DisplayPort 1.4a. De verhoogde bandbreedte moet dan ook niet alleen snellere data-overdracht bieden, maar moet ook voor voordelen zorgen bij beeldschermen, zegt het Forum. Het is niet bekend wanneer USB 4 Version 2.0 beschikbaar komt.