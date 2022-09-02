USB-organisatie kondigt USB 4 Version 2.0 aan met maximale snelheid van 80Gbit/s

Het USB Implementers Forum heeft USB 4 Version 2.0 aangekondigd. Deze nieuwe USB-specificatie heeft een twee keer zo hoge maximale snelheid, met 80Gbit/s. De organisatie zegt dat ook USB 4 Version 1.0-kabels de 80Gbit/s zullen ondersteunen.

USB 4 Version 2.0 werkt met de Type C-kabels en heeft een nieuwe physical layer architecture. Hoewel de specificatie dus fysiek is aangepast, zegt de USB Promoter Group dat ook bestaande, passieve USB 4-Type C-kabels de 80Gbit/s zullen ondersteunen. Een USB-IF-woordvoerder bevestigt dit tegen The Verge. De woordvoerder zegt niet hoe dit technisch werkt, maar alleen dat het Forum deze compatibiliteit als een vereiste zag.

Het Forum publiceert nog geen specificatie van de nieuwe USB 4 Version 2.0-standaard. De organisatie zegt dit voor het USB DevDays-ontwikkelaarsevenement in november te doen. De nieuwe specificatie moet niet alleen voor sneller USB 4 zorgen, maar moet ook USB 3.2-kabels meer dan de huidige 20Gbit/s aan data laten verzenden. Het Forum heeft hiervoor de data-architectuur van USB geüpdatet. Hoeveel Gbit/s USB 3.2 straks kan delen, is niet duidelijk.

De USB 4 Version 2.0-standaard kent daarnaast de nieuwste versies van de DisplayPort- en PCIe-specificaties. De huidige USB 4-specificatie ondersteunt maximaal DisplayPort 1.4a. De verhoogde bandbreedte moet dan ook niet alleen snellere data-overdracht bieden, maar moet ook voor voordelen zorgen bij beeldschermen, zegt het Forum. Het is niet bekend wanneer USB 4 Version 2.0 beschikbaar komt.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 08:44
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02-09-2022 • 08:44

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Reacties (127)

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itcouldbeanyone 2 september 2022 09:24
USB 2.0 is voor 90% voldoende,
De groep die een display of nvme snelheden nodig hebben op USB is gigantisch klein.
Wat moet mijn muis en toetsenbord met USB 4.2 pollingrate van 1 google per seconde ?
Admiral Freebee @itcouldbeanyone2 september 2022 09:38
USB 2.0 is voor veel eenvoudige randapparatuur voldoende en je ziet daarom nog altijd USB 2.0 poorten op desktops. Er zijn wel een heleboel toepassingen die graag meer bandbreedte zien. Denk maar aan externe opslag maar ook aan docking stations waarbij het sturen van meerdere display streams, downstream USB poorten, netwerkaansluiting, enz. veel bandbreedte vereisen over één kabel.

Ik zie dus wel een toekomst waarbij desktops en laptops een enkele 'super' USB poort hebben die een hoge bandbreedte biedt en daarnaast een resem tragere poorten voor meer eenvoudige randapparatuur.

Het grote nadeel blijft onduidelijkheid over de aansluitingen. Het is nu al een grote boel met het proberen te begrijpen welke protocollen je USB-C poort nu ondersteunt. Dat kan vanalles zijn van USB 2.0 (denk maar aan heel veel smartphones) tot Thunderbolt.
dasiro @Admiral Freebee2 september 2022 10:28
USB 2.0 is voor veel eenvoudige randapparatuur voldoende en je ziet daarom nog altijd USB 2.0 poorten op desktops.
je ziet ze omdat ze veel goedkoper zijn en minder vereisten hebben om te implementeren, anders waren alle poorten gewoon dezelfde USB3.2 Gen 2x2 (A of C)
sprankel @dasiro2 september 2022 10:54
Het is goedkoper om USB 2.0 support te laten vallen maar dan had ik zelf voor een ander moederbord gekozen waar wel nog native USB 2.0 op aanwezig was.

In theorie zijn USB 2.0 toestellen compatibel met USB 3.0 poorten, in de praktijk durft dat wel eens dik tegenvallen. Kan je gaan prutsen met drivers en legacy USB mode in de bios/Uefi waar ik geen zin in heb om dan tot de conclusie te komen dat het nog altijd maar half werkt terwijl het plug & play is op een native USB 2.0 poort.

Dat is een nadeel van open standaarden zoals USB, niet elke fabrikant houd zich braaf aan de standaard. Voor USB-C was dit zo erg dat Microsoft zich destijds besloot USB-C niet meer aan te bieden in hun toestellen en er 2 revisies van USB-C kwamen. Voornaamste probleem was het gebruik van data lijnen voor stroom (niet toegestaan) en een afwijkend voltage gebruiken (niet toegestaan). Hoewel het in de oorspronkelijke USB-C standaard nog toegestaan was om een proprietary laad protocol te gebruiken, gezien geen enkele zich aan de regels hield is het hedendaags verboden om nog iets anders dan USB-PD te gebruiken.

Lang verhaal kort, veel geluk met het zoeken naar een telefoon met USB-C die zich volledig aan de USB-C standaard houd. Vraag je u af hoe al die fabrikanten daar mee weg kwamen? Simpel, geen enkele telefoon werd met een USB-C lader geleverd (uitzondering daar gelaten), je kreeg altijd een USB-A lader waar toevallig een verloop kabeltje naar USB-C bij zat dus gezien het geen USB-C lader was vonden fabrikanten dat de USB-C standaard ook niet van toepassing was.
Switching Power @sprankel2 september 2022 11:41
Op recente chipsets worden de "USB 2.0" poorten afgehandeld door de xHCI USB 3.xxx controller.
Het enigste verschil tussen een USB 2.0 en een 3.0 poort is dat de 2.0 poort de high speed aansluitingen mist.
Xander2 @Switching Power3 september 2022 18:25
... en buiten x86-64 zit veel USB2 gewoon op de SoC wat heel eenvoudig en spotgoedkoop gebridged kan worden naar UART, SPI, ethernet, smart-/mediacard, you-name-it zonder extra connectiviteit en logica in te hoeven bouwen.

Dat achter een USB3 controller hangen is duurder en biedt geen voordelen, ik zie het probleem eigenlijk ook niet.
wiseger @Admiral Freebee2 september 2022 11:39
Het is er allemaal niet eenvoudiger op geworden. Ik had een kabeltje nodig voor van mijn laptop met usb-c aansluiten naar mijn monitor. Dan moet je heel goed kijken wat er nu wel of niet ondersteunt wordt anders werkt het niet. En wil je dat kabeltje ook gebruiken voor laden, dan moet je weer heel goed kijken naar de maximale laadcapaciteit van het kabeltje.
g4wx3 @wiseger3 september 2022 16:27
De kabeltjes zijn nog de grootste uitdaging. De originele USB-spec was 250 tot 500mA op 5V.
De lader naast mij gaat tot 3A op 5v of 12v of 2.25a op 20v. De kabel moet dat natuurlijk wel aankunnen, daarom zit er een chip in de kabel omdat te communiceren. Maar veel kabels zijn niet duidelijk gelabeld langs de buitenkant. De poorten met PowerDelivery op laptop hebben tegenwoordig een bliksem, of zijn geel gekleurd.
Versie 3.2 van USB heeft varianten in 5gbps en 10gpbs. (Gen1&Gen2). Deze zijn blauw gekleurd, en de connector is ook voorzien van meer contacten. Maar toch zijn er nog verschillen, want ik heb maar 1 kabel naar mijn monitor/dock die werkt.
Graag zou ik een soort BMW logo willen zien, met een vakje geel voor PD, een vakje blauw voor min 5Gbps, een vakje rood voor monitor support. Voor USB4/thunderbolt kan er ook nog iets gebruikt worden.
https://connectorsupplier...-c-what-you-need-to-know/
360Degreez @Admiral Freebee2 september 2022 18:39
En vergeet ook opladen niet. Veel moderne laptops ondersteunen ook powerdelivery waardoor je maar een stekkertje nodig hebt om alles in een keer aan te sluiten. En dan wordt je laptop nog opgeladen ook. Zowel op kantoor als thuis is het, naar mijn mening, absoluut onmisbaar.
Frame164 @itcouldbeanyone2 september 2022 10:18
Bij mij op kantoor wordt alles met 1 usb aansluiting op de laptop aangesloten. Doe dat maar eens met usb 2. En ik denk dat deze use case niet voor slechts 10% van toepassing is.
beerse @Frame1642 september 2022 11:09
Groot gelijk. Mijn idee van alles:
Muis & Toetsenbord: 1 Kbit (dit werkte al met USB1.0)
Netwerk (1 Gbit)
Beeldschermen, 1 keer 3840x2160@60Hz of 2 keer 3840x2160@30Hz: 4 Gbit
Geluid (cd bitrate: 1,5 Mbit)
Camera (1920x1080@30Hz): 500 Mbit

Bij elkaar best wel bandbreedte. Uitgaande van rauwe, ongecomprimeerde gegevens is toch al aardig richting de 10 Gbit bandbreedte wenselijk. Bedenkt dat netwerk, beeld en geluid bij een video vergadering allemaal tegelijk nodig zijn.
Toevoeging: bij beeldscherm en camera: 8 bits per pixel gebruikt. Met 24 bits/pixel en 2 grote beeldschermen op 60 Hz is er al snel meer dan 20 Gbit nodig voor de beeldschermen.


En dan heb ik nog niet eens aangesloten printers, scanners en opslag mee genomen. Die zie je niet vaan en als ze er wel zijn worden ze lang niet altijd tegelijk en voor lange duur gebruikt.

[Reactie gewijzigd door beerse op 22 juli 2024 19:56]

EraYaN @beerse2 september 2022 11:24
En dan is voor sommige die 30Hz op hun desktop al niet eens acceptabel, dus er is best ruimte voor een betere standaard.
beerse @EraYaN2 september 2022 11:43
Mijn rekensommetje was puur om even te zien waar de bandbreedte naar toe gaat. Video is inderdaad de grote bandbreedte vreter in mijn berekeningen.

Maar via de huidige digitale video aansluitingen (dp, dvi, hdmi) wordt de video van grote beeld maten tegenwoordig niet meer rauw over de lijn gestuurd, daar zit een vorm van compressie in.
Hoewel: https://www.hdmi.org/spec/hdmi2_1 heeft het over 8k60 in hdr dat 48 Gbps gebruikt: 60 beelden met 24 bits/pixel en 7680x4320 pixels: 7680x4320x60x24 == 47.775.744.000 == 48 Gbps.
360Degreez @beerse2 september 2022 18:43
Ja maar daar zijn ook weer oplossingen voor; Zo ondersteunen veel dockingstations HBR2/3 waarbij een DisplayPort signaal naast het USB signaal loopt en dus geen bandbreedte gebruikt. Het aangesloten apparaat moet dan DisplayPort alt mode ondersteunen.
beerse @360Degreez3 september 2022 15:02
Als displayport (of andere sub-protocollen) niet binnen USB maar naast usb lopen dan is dat volgens mij puur dat ze een eigen fysiek kanaal krijgen. IN een usb-c stekker zitten meer dan 1 data aansluiting, Dan wordt gewoon 1 (of meer) data aansluitingen dedicated voor dat andere protocol gebruikt. Een voordeel is dan dat er (iets) minder overhead in het kanaal is. Maar de verdeling van de bandbreedte is dan wel nogal hard.
Henkieschmenkie @beerse4 september 2022 12:33
Volledig correct dit. De verdeling is hard en inefficiënt. Waar met DP Alt Mode over twee SuperSpeed-paren 16,4 Gbit/s aan HBR3-DisplayPort-data gepompt wordt (inclusief overhead en zonder DSC net genoeg voor één 4k60-scherm), worden de twee andere SuperSpeed-aderparen maar voor 5 Gbit/s aan USB 3-data gebruikt. Het liefst zou je de resterende capaciteit op het USB3-kanaal ook kunnen gebruiken voor DP-data, maar dan zit je bij Thunderbolt of nu gelukkig USB4.

[Reactie gewijzigd door Henkieschmenkie op 22 juli 2024 19:56]

EraYaN @beerse2 september 2022 12:17
DSC is heel erg optioneel hoor en als het even kan wordt het ook niet gebruikt. En dan is er ook nog wat signalling overhead wat erbij komt.

Dit is een goeie calculator: https://linustechtips.com...ations=show&formulas=show En neemt ook de blanking intervals mee.
Verwijderd @itcouldbeanyone2 september 2022 10:18
En toch zijn er steeds meer mensen die hun werklaptop met een enkele usb C kabel aansluiten op hun werkplek. Monitor, toetsenbord, muis, stroom. En dan heb je die flinke capaciteit toch al snel nodig.

Vooral tijdens de Corona tijd en het inrichten van thuis werkplekken is dit gestegen.
berchtold @itcouldbeanyone2 september 2022 10:34
een hub voor randapparatuur zoals beelschermen moet wel wat meer hebben dan 2
Jeroenzer @itcouldbeanyone2 september 2022 10:34
wat maakt het nou uit... als usb 4.0 hetzelfde kan als 2.0, waar je ook gewoon je rand devices op aan kan sluiten.

Als dat gewoon de nieuwe standaard wordt is het toch wel veel beter, heb je een grote snelheid doorgang en je kan je rand devices er op aansluiten
rjmno1 @itcouldbeanyone2 september 2022 10:53
Ja ik heb al idd usb sticks gezien met een m2 harde schijf erin of reepje geheugen simpel uitgelegd.
Deze versie zal snel zijn maar m2 aansluitingen zijn door deze usb aansluitingen snelheid beperkt omdat m2 meerdere malen sneller is dan usb 2.0.ik koop me meestal een flashdrive voor foto's op te slaan en kleine filmpjes.@hieronder daar heb je gelijk in rataplan.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 22 juli 2024 19:56]

nms2003 @itcouldbeanyone2 september 2022 11:04
Vooralsnog wellicht. iPads bieden dadelijk ondersteuning voor externe displays via USB C en legio laptops hebben enkel USB C ter output naar externe display.
CasGas @itcouldbeanyone2 september 2022 12:48
De groep die een display of nvme snelheden nodig hebben op USB is gigantisch groot, zakelijk gezien draait bij veel bedrijven alles via een usb C dock, voor alle randapparatuur en met usb 2.0 snelheden ga je het daar echt niet mee redden.

Ik snap niet hoe je er bij komt dat die groep klein is..

[Reactie gewijzigd door CasGas op 22 juli 2024 19:56]

Hans1990 @itcouldbeanyone2 september 2022 13:28
Vind ik absoluut niet. Volgens mij is naast video input/output (monitor of capture card), ook geheugenopslag de killer feature van USB. Wil je externe opslag, dan is de ~40MB/s van USB2.0 een flinke beperking. Stel je koopt een 128GB USB stick, dan is het verschil met 40MB/s write of 200MB/s aanzienlijk (1u vs 11min tijd om vol te schrijven). Om nog maar te zwijgen als je over een snelle 10Gbit/s device/poort beschikt (~2min).

"Maar waarom wil je een USB SSD/HDD? Ik heb een NAS/cloud en overal internet!". Sja, maar lang niet iedereen snapt dat. Die willen gewoon een USB stick die ze aan hun sleutelhanger kunnen hangen. Ook als IT'er kan je use-cases bedenken voor een USB SSD, bijvoorbeeld als je een laptop leent van een ander voor studie, maar Linux nodig hebt om je software te draaien. Stop een M.2 SSD in zo'n behuizing en je kan door zonder dat de uitlener er last van heeft.
Om nog maar te zwijgen over video/foto camera's, waarbij je regelmatig vele GB van kaartjes kan halen.

Een toetsenbord heeft inderdaad genoeg aan USB 1.1 (1.5Mbit/s). Een muis misschien 2.0 protocol @ 1kHz polling. Audio kan stereo op 12Mbit/s en meer/hoge bitrate op 480MBit/s. Voor een vast systeem is dat meer dan genoeg bandbreedte, dus ideaal voor (interne) poorten van bijvoorbeeld een (laptop) toetsenbord/touchpad

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 22 juli 2024 19:56]

Fairy @itcouldbeanyone2 september 2022 13:34
"De groep die een display of nvme snelheden nodig hebben op USB is gigantisch klein."

Dat waag ik te betwijfelen. Op dit moment sluit ik vrijwel alle gebruikers aan via een USB aansluiting met daarop 2 monitoren. Ook zijn er veel usecases waarbij snelle storage via USB gewenst is, dus om te zeggen dat USB2 voor 90% voldoende is, is m.i. niet helemaal juist.
kabelmannetje @itcouldbeanyone2 september 2022 13:43
USB 2 is voor 90% onvoldoende. Externe storage is extreem traag. Latency van allerlei randapparatuur beroerd. Je kan er niks van enig substantiele voeding voorzien. Loopt te hannesen met externe power adapters, etc.
kh65 @itcouldbeanyone6 september 2022 12:14
De claim dat USB 2.0 voor 90 % voldoende is dat vind ik echt wel te kort door de bocht.
In de praktijk sluit ik alleen nog muis/toetsenbord aan via USB 2.0, en dat is echt niet het
enige wat ik er op aansluit.
En ik denk dat er maar erg weinig mensen zijn die andere dingen op USB 2.0 aansluiten
op hun computer. Een printer/scanner gaat meestal via Wifi.
Natuurlijk er zijn mensen die nog een simpele kleine usb-memory stick gebruiken die
alleen USB 2.0 kan. En voor een kleine hoeveelheid data is de beperking tot 30-40 MB/s geen probleem.

USB 3.0 daar kun je inderdaad van stellen dat het voor 90% wel voldoende is.
Alleen voor snelle USB SSD's daar is USB 3.0 onvoldoende, daar wil je USB 3.1 of hoger.
Rataplan_ 2 september 2022 08:48
Daar gaan we weer... USB 4 2.0, dadelijk zeker weer 4 2.0 mega-speed en 4 2.0 ultra-speed... Wat een ontzettend onhandige naamgeving steeds. Ik begrijp werkelijk niet dat er in die hele organisatie nou niemand zit om dit aan te pakken..
Mizgala28 @Rataplan_2 september 2022 10:07
Ik moest nog recent iemand uitleggen waarom de exact hetzelfde device sneller bestanden kon kopiëren op mijn PC, in tegenstelling tot diegene z'n systeem.

"Maar ik heb toch ook USB 3.2?"

Ja dat klopt

Gen 1, ik heb allemaal Gen 2 op mijn moederbord.

Rest is history, dat was een hele lange uitleg en discussie over wat de verschillen zijn, diegene kon het gewoon niet begrijpen waarom ze allemaal diezelfde naam hebben en vond dat allemaal onnodig verwarrend.

Want hoewel "USB 3.2 Gen 1" en USB 3.2 Gen 2" op zich duidelijk verschillend zijn, ook in naam, probleem is dat vaak alleen "USB 3.2" genoemd wordt op producten, en dat zegt niks over de snelheid.

Zo staat op de doos van mijn laptop dat ik 2x USB 3.2 aansluitingen heb, maar je moet de online handleiding erbij pakken om erachter te komen dat het om Gen 1 gaat.

en ik zwijg over het feit dat het nog complexer is dan alleen "Gen 1" en "Gen 2", wat een bende met die namen
blorf @Mizgala282 september 2022 12:30
Volgens mij is het idd doorgeslagen omdat de industrie tegen lange-termijn standaarden is. Consumptie-cultuur, nog steeds.
Mijn FreeBSD systeem zegt bij een Sandisk stick: 3.2 Gen1 1.0 SPC-4 SCSI device. Hij haalt 20MB/s van de mogelijke 400MB/s. In een USB2-poort wordt dat 10 van 128. Aangezien ik niks doe wat hoge bandbreedte vereist zoals camera's heeft de hele USB-implementatie van mijn PC amper betekenis.
Mizgala28 @blorf2 september 2022 12:37
Ik heb meerdere USB sticks maar eentje die ik van Samsung heb beweert USB 3.2 Gen 1 te zijn (ook op de verpakking overigens)

Dat merk ik iedere keer als ik paar bestanden ernaar kopieer, en dit met hooguit 20mb/s gaat |:(

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 19:56]

blorf @Mizgala282 september 2022 12:47
Naar mijn idee zijn ze allemaal gesaboteerd door de toegangstijd per block data te verlengen. Als ze dat niet deden konden we interne harde schijven als opvolgers van tapes gaan beschouwen, wat voor de storage-industrie een ramp zou zijn.
Arokh @Mizgala282 september 2022 12:16
En dan heb je allebei exact dezelfde versie maar gebruik je een iets andere kabel waardoor de snelheid er weer uit is...
treris @Rataplan_2 september 2022 08:52
Helemaal eens, ze zijn ergens helemaal van het padje gegaan qua naamgeving en ik snap werkelijk niet dat ze nog denken dat het duidelijk is. Vooral omdat, ook nu weer, er zelfs binnen devices die allemaal usb 4v2 ondersteunen nog weer verschil mag zitten tussen de daadwerkelijke transfersnelheden (althans dat begreep ik van het artikel hierover op hardware.info).
Jan-Will3m @treris2 september 2022 08:56
Volgens mij is dat het doel geweest.
De consument begrijpt niet meer welke versie hij koopt.
Hij ziet USB 4 op de doos en denkt dat het goed is.
Andros @Jan-Will3m2 september 2022 09:01
Waarom zou dat het doel zijn, zodat het USB Implementers Forum "gna gna" kan roepen vanachter een bureau? Wat schieten ze daar mee op?
Robbierut4 @Andros2 september 2022 09:07
USB4 zal het marketing technisch beter doen dan USB3. Als je dan de laagste specs eruit pakt kun je een erg goedkoop product maken die technisch gezien wel 4 doet.

Zag je aan het begin van de NVME ssd's ook. Wel de formfactor en connector, maar verder was het ding trager dan een sata ssd. Maar he, staat NVME op de doos dus consumenten kopen dat.
StefanJanssen @Robbierut42 september 2022 09:20
De organisatie achter de standaard en naamgeving maakt het toch niet uit of er een USB 2.0 of USB 3.2 gen2x2 verkocht wordt? Zover ik weet krijgen ze hun geld vanwege de licentie die bedrijven afnemen om de standaard te gebruiken?
mac1987 @StefanJanssen2 september 2022 09:49
En wie zijn er lid van die organisatie? Daar heb je je antwoord.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 22 juli 2024 19:56]

RJG-223 @StefanJanssen2 september 2022 11:40
De organisatie achter de standaard en naamgeving maakt het toch niet uit of er een USB 2.0 of USB 3.2 gen2x2 verkocht wordt? Zover ik weet krijgen ze hun geld vanwege de licentie die bedrijven afnemen om de standaard te gebruiken?
Nee, maar de bedrijven maken uiteindelijk wel de dienst uit bij die organisatie. En als de bedrijven USB 2.0 willen blijven verkopen, maar niet willen dat de klanten weten dat ze oude technologie verkopen, dan eisen ze dus dat de organisatie dezelfde oude wijn elke paar jaar maar weer in nieuwe zakken stopt...
Single Core @Robbierut42 september 2022 09:58
Wanneer zijn NVMe's ooit trager geweest dan SATAs? Kan je hier een voorbeeld van tonen?
X_pl0visi0n @Single Core2 september 2022 10:09
'k Vermoed dat hij doelt op de m.2 connector, waar in het begin zowel sata als pci ssd's voor bestonden. Waarschijnlijk nog steeds.
JayPe @X_pl0visi0n2 september 2022 10:37
Jep. Guilty as charged. Ooit een mobo met zo'n nieuw M.2 slot gekocht. Oh fijn, ooit kan er dus een veel snellere nvme ssd'tje op! Bleek, toen ik dit poortje paar jaar later daadwerkelijk wilde gaan gebruiken, het een mSATA slotje te zijn. Op Sata-II (300) snelheid. De oude SSD zat op een SATA II (600) poort. :( Best Downgrade ever...
Robbierut4 @X_pl0visi0n2 september 2022 11:57
Dit inderdaad, excuses, was nog niet helemaal wakker. Dank voor de verduidelijking :)
Jan-Will3m @Andros2 september 2022 09:35
Dit is al gebeurd bij USB 3 en bij de HDMI 2.1 standaard, nu gebeurt het opnieuw.
Dit soort organisaties word betaald door de hardware producenten.
Het doel is goedkopere hardware verkopen die op papier voldoen aan de standaard.
Blokker_1999 @Jan-Will3m2 september 2022 09:27
Ik denk dat maar weinig consumenten daar naar kijken. Als ze al kijken naar USB dan is het om te kijken welk type van stekkertje er aan zit zonder zelfs maar de benaming te kennen van die stekkertjes.
SilentDecode @Blokker_19992 september 2022 09:33
Zelfs ik als ICTer kijk maar naar 3 dingen bij het kopen van een USB stick:
1. Fysieke connector (USB-A of USB-C)
2. Échte day to day lees/schrijf snelheden. Vind ik belangrijker dan theoretisch. Dus reviews lezen etc.
3. Formaat; 64GB of meer

Verder maakt mij het écht niet uit wat er allemaal voor een BS op de verpakking staat. Dat is lezen en vergeten, want marketing maakt mij geen drol uit.
blorf @SilentDecode2 september 2022 10:07
Het probleem hier is de markt voor flashgeheugen. Dat kan al lang veel sneller dmv parallellisatie van interfaces.
Stel je een stick voor met 10 parallelle USB 2.0 interfaces met een hoeveelheid opslag. Dat fabriceren is geen technische uitdaging maar het vernietigt de hele markt.
Baakster @Rataplan_2 september 2022 09:01
Dat zal dit keer mee vallen, naja meevallen, het zal iets meer overzichtelijk zijn. Je hebt namelijk nu:
USB4 20 en USB4 40, gelinkt aan de snelheid van de kabel. Dit zal dan USB4 80Gbps worden.
Enige is wel dat de fabrikant verantwoordelijk is voor de specs van de kabel en niet USB-IF.
Dus je zou een kabel kunnen verwachten met USB4 80Gbps met 240Watt of 100Watt of 60Watt PD. Daar is de fabrikant vrij in. Het is namelijk geen standaard zoals ThunderBolt.
SRI @Baakster2 september 2022 09:09
Wel leuk als je dan dus USB 3.2 @ 20 speed kabel hebt en hij opeens sneller is dan de sticker vermeldt.
blorf @Baakster2 september 2022 10:51
Wat voor verschil kan er in de kabel zitten? Tot nu toe is alles wat ik gezien heb gewoon dun onge-isoleerd koper schakeldraad...
batjes @blorf2 september 2022 12:06
De USB-C kabels die we hier gebruiken voor onze dockingstations en ook genoeg vermogen kunnen leveren om de laptop op te laden met 90w zijn heel wat dikker dan dat USB2.0 Type C kabeltje dat ik bij mijn telefoon heb gekregen en niet meer dan 15w doet.
blorf @batjes2 september 2022 12:10
Dan ligt het toch wel aan de kabel? Is die e-marker om hoog vermogen aan te kunnen buiten de chip?

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 19:56]

Baakster @blorf2 september 2022 11:02
Het heeft niet zo zeer met de kabel te maken maar met de e-marker in de connectoren.
https://www.totalphase.co...-marker-how-does-it-work/
blorf @Baakster2 september 2022 11:25
Nooit van gehoord. Klinkt als kunstmatig exclusief maken van kabels. Hoezo zit dat niet in de interface? Ik zie normale soldeerpunten dus daar heeft het niet mee te maken.

Wat gebeurt er als je 2 meter extra kabel tussen de connectoren last?

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 19:56]

Baakster @blorf2 september 2022 12:29
Geen idee, vuur? Een kapotte kabel? Denk niet dat het zo werkt. Maar laat maar weten als je een USB4 type C kabel hebt gemaakt die 40Gbps 240watts en 4 meter is. :D
blorf @Baakster3 september 2022 05:20
Met 5V / 240W gelijkstroom heb je denk ik wel iets van 230V bouw-draad nodig. Ik heb nog geen USB-kabels gezien die daaop lijken. Je zou er een redelijke PC mee kunnen voeden...

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 19:56]

Arokh @Rataplan_2 september 2022 09:42
Jij bent niet degene die die organisatie betaald je, dat moet je je wel goed realiseren natuurlijk. De hardware fabrikanten betalen, dus zijn ze gebaat bij ondersteuning op goedkope manier, met lage specs, maar wel een label dat verkoopt.

Ze bestaan om te verkopen, niet om consumenten te helpen
x280 @Arokh2 september 2022 09:59
Wij betalen die organisatie echt wel !

Stop maar eens met kopen van producten met USB... kijk maar hoe snel het is afgelopen met die USB-IF.
Arokh @x2802 september 2022 12:11
Nou nee hoor, het interesseert echt niet genoeg mensen om daar een druppel op de gloeiende plaat te krijgen.

Ga jij serieus geen telefoon, geen monitor, geen pc, geen tv etc etc etc meer kopen? Vast niet, niemand die dat doet.
Frame164 @Arokh2 september 2022 10:40
Dat laatste is natuurlijk wel heel kort door de bocht. Een bedrijf dat fuck all km z'n klanten geeft bestaat niet lang. Of is dat bij jou op het werk wel de cultuur?
Arokh @Frame1642 september 2022 12:13
Ik denk dat dat bij bedrijven die een monopoliepositie hebben inderdaad wel veel vaker voorkomt. Wat is het alternatief voor USB? In het echt.

Bij een gezonde concurrentie heb je helemaal gelijk. Maar denk je echt dat ze veel meer gaan verkopen bij een nette naamgeving? ik denk het niet.
Riddle007 @Rataplan_2 september 2022 10:48
Ik vind dit duidelijker dan USB 3 hoor. Qua apparatuur heb je USB4 versie 1 (40gbps) en versie 2 (80gbps) en een USB 4 kabel is compatibel met beide. Redelijk duidelijk...

USB 3 daarentegen was een ramp...
  • USB 3.0 = 3.1 gen 1 = 3.2 gen 1 = 5gbps
  • USB 3.1 gen 2 = 3.2 gen 2 = 10gbps
  • USB 3.2 gen 2x2 = 20gbps
Dus USB 3.2 producten konden 5, 10 of 20 gbps zijn en naar 5gbps producten kon je op 3 manieren verwijzen...

Nee, geef me dan maar de optie van USB 4... En daar mag ook nog een v3 en v4 van komen van mij, zolang de kabels van v1 maar compatibel zijn. En als er ooit een nieuwe kabel is dan moeten ze naar 5 gaan.
Loller1 @Riddle0072 september 2022 12:42
Uhm. Je weet dat USB4 Gen2x1, USB4 Gen2x2, USB4 Gen3x1 en USB4 Gen3x2 ook gewoon bestaan en respectievelijk 10, 20, 20 en 40 Gbit/s ondersteunde?
Riddle007 @Loller12 september 2022 13:48
Oh nee, dit wist ik nog niet. In dat geval volg ik, de USB 4 benaming is even verwarrend dan USB 3... |:(
w3news @Rataplan_2 september 2022 09:19
Inderdaad, waarom niet gewoon 4.0, 4.1, 4.2, enz. en als de wijziging echt groot is, gewoon naar 5.0.
Houdt het een stuk overzichtelijker.
itsgreen @Rataplan_2 september 2022 09:20
USB 4 2.0 5Gbit
USB 4 2.0 10Gbit
USB 4 2.0 20Gbit
USB 4 2.0 40Gbit
USB 4 2.0 80Gbit

Zin in!
mpkossen @itsgreen2 september 2022 23:52
En dan moet je nog je kabels uit elkaar weten te houden, welke een bepaalde snelheid aankan (of een bepaald voltage). Het is net de belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, maar makkelijker ook niet.
Aardbol_23564 @Rataplan_2 september 2022 11:00
USB 3.0 Gen 2.1 superspeed+
laptopleon @Rataplan_2 september 2022 13:30
Inderdaad. Had voor mijn part elke sub-versie een eigen hoofdnummer gegeven, dat we usb 1 tot en met 20 hadden nu, dan was het in ieder geval makkelijker en duidelijker geweest dan dit gefröbel.
Tim AtSharp 2 september 2022 08:52
Technologisch wel knap natuurlijk.

Maar zou het inderdaad niet beter zijn om gewoon sequentieel te nummeren?

usb 1
usb 2
usb 3
usb ...
usb 30

en dan 'glijdende compatibiliteit' te voorzien? Bv 'een reeks van 5 is altijd compatiebel' ZOlang er niet meer dan 5 nummers tussenzitten, is compatibilitet gegarandeerd.
ofzoiets :-)
SRI @Tim AtSharp2 september 2022 09:08
Hoe ga je dat uitleggen aan consumenten? Moeten die dan een versie lijst erbij pakken? En dan nog zelf uitzoeken wat er per versie bij is gekomen?

En je kan in een dag vijf versies uitbrengen, dus vijf versies terug support is heel subjectief.
Tim AtSharp @SRI2 september 2022 11:24
cijfertje erop.
hoger = beter.
klaar.

(cfr: we zitten nu aan iphone 13. iedereen snapt dat die sneller / beter / nieuwer is dan iphone 4)
StefanJanssen @SRI2 september 2022 09:25
Hoezo is dat subjectief? 5 versies blijft 5 versies. Die versie nummers zegt een gemiddelde consument niets (hoger = beter). Terwijl iedereen die cijfers kan vergelijken weet dat versie 33 en 35 maar 2 versies verschillen. Het maakt niet uit of versie 33 in 2022 uitkomt en 35 in 2220 of dat ze maar een maand na elkaar zijn uitgekomen. 2 versies zijn altijd 2 versies.


(een reeks van 5 is 2 versies terug en twee versies in de toekomst)
iAR @SRI2 september 2022 15:40
Hoe ga je de huidige usb line up uitleggen? Ik begrijp er al helemaal geen reet meer van en ik weet ook niet meer waar ik op moet letten bij het aanschaffen van bijna alles met een usb-c poort.

Ik bedoel, neem Wifi. Wifi 1 tot en met 6. Dat is beter dan ax, b, g.

En als je nu major versies gebruikt voor niet backhands compatible dan lijkt het helemaal mooi. Dus een USB 4 kabel werkt op alle USB 4 versies, zoals 4.2 en 4.6).
TheGiantPotato @SRI2 september 2022 21:03
Nou ja ik denk dat het voor consumenten niet bepaald makkelijker is om het te doen zoals ze het nu doen.

Je had eerst al USB 3.0,
daarna USB 3.1 wat 5 Gbit/s (3.1 gen1) (dus gewoon USB 3.0) of 10 Gbit/s (3.1 gen2) kan zijn,
daarna USB 3.2 wat 5 Gbit/s (3.2 gen1), 10 Gbit/s (3.2 gen2), of 20 Gbit/s (3.2 gen2x2) kon zijn,
daarna USB 4 wat (als ik het me goed herinner) 20 Gbit/s of 40 Gbit/s kon zijn,
en dan nu dus USB 4 versie 2.0 (klinkt een beetje als USB 2, leuk), wat dus 80 Gbit/s kan doen.

Als ze nou gewoon USB 3.0 (5 Gbit/s), USB 3.1 (10 Gbit/s), USB 3.2 (20 Gbit/s), USB 4.0 (40 Gbit/s), en dan nu USB 4.1 / USB 5.0 (80 Gbit/s) hadden gedaan, was dat voor de consument een stuk makkelijker geweest.

Nu is het een rotzooi en weet je zelfs als tweaker pas wat de echte snelheid van een USB poort is zodra je in de gedetailleerde specsheet gaat kijken, ipv dat je het gewoon kan zien als je naar het overzicht kijkt.

Ik vind het dan ook best wel een trieste zooi dat ze het alleen maar erger maken in plaats van het een beetje op te lossen met in ieder geval de toekomstige versies. Dit is namelijk voor iedereen verwarrend.
MarcoC @Tim AtSharp2 september 2022 08:53
Net iets te logisch, denk niet dat ze daar op zitten te wachten.
vickypollard @Tim AtSharp2 september 2022 09:11
Ik vind "alles in een reeks van 5 is compatible" niet beter te begrijpen dan "alles onder de noemer USB 4 is compatible". In dat laatste geval maakt het in zeker zin niet uit voor een consument wat hij koopt, want "USB 4 = USB 4" (versimpeld gezegd)
joldemans @Tim AtSharp2 september 2022 09:48
Dan kun je toch bezig blijven? 1 is dan compatible tot en met 5.
2 is dan compatible t/m 6. Is dan 1 ook niet gelijk aan 6 om dat 1 gelijk is aan 2?

Wat mij betreft halen ze de nummering weg en is het gewoon
USB xxGbps (xx watt als je echt los wilt gaan)

Ik vind dit een mooi iets waar de EU zich eens mee mag bemoeien. Los van de onduidelijkheid zwerven er in huizen inmiddels zo ontzettend veel verschillende usb-c kabeltjes rond met allemaal verschillende eigenschappen. Laat fabrikanten iig verplicht de eigenschappen op de kabel printen zodat je niet eerst 20 kabels moet proberen voordat je een keer de snelste hebt.
beerse @Tim AtSharp2 september 2022 11:16
Je vergeet usb 1.1, die was zeer belangrijk. https://nl.wikipedia.org/wiki/Universal_serial_bus

[Reactie gewijzigd door beerse op 22 juli 2024 19:56]

lucasscholten 2 september 2022 11:20
Ik vraag me af waarom we nog niet massaal overgestapt zijn op USB monitoren ipv HDMI en Display Port. Zitten daar nadelen aan?
purge @lucasscholten2 september 2022 11:35
Met een Apple mac kan je gebruik maken van een Thunderbolt aansluiting (dat is een aansluiting met een usb-c connector). Zelf gebruikt ik die ook in combinatie met een LG monitor. Deze monitor heeft ook een aantal USB-A aansluitingen. Door de thunderbolt aansluiting is de monitor direct een usb hub geworden. Onder andere de webcam werken prima.

Dus ik zie geen nadelen voor het gebruik van een usb-c aansluiting voor monitoren. Mogelijk dat andere leveranciers hier de komende decenia ook in mee gaan. Bandbreedte met bijv. deze 80Gbps is niet zo snel een beperking. (tenzij je 4 monitoren van 10K wilt aansturen).

Ook zijn er andere apparaten op de markt met een HDMI aansluiting en een lage vervangingstermijn hebben. HDMI zal dus nog wel even bestaan. Mogelijk dat met de nieuwe usb-c wetgeving van afgelopen jaar dat er steeds meer apparaten met een soortgelijke connector bescikbaar komen. Nadeel vind ik wel dat er verschillende standaarden zijn voor de usb-c connector. Dus het zal niet altijd plug and play zijn.

Voor leveranciers van monitoren zal een usb-c connector op de wat duurdere modellen te vinden zijn. Zolang de consument dus voor een eenvoudige en prima werkende hdmi-monitor kiest zal dit zo blijven. Dat veranderd pas wanneer je videokaart of computer standaard ook met een usb-c achtige aansluiting komt.

Verder kan ik mij voorstellen dat een eenvoudige hdmi aansluiting minder overhead heeft dan een usb-c aansluiting. Of dit te merken is kwa stabiliteit of snelheid kan ik niet zeggen door mijn gebrek aan kennis hieraan.

[Reactie gewijzigd door purge op 22 juli 2024 19:56]

MPAnnihilator @lucasscholten2 september 2022 12:28
zo een usb-c'tje trek je wat makkelijker los vs een full size displayport of hdmi kabel, geen idee of dat meespeelt echter...
Dubrillion 2 september 2022 09:45
Ik lees elke dag Tweakers. Niet elk artikel natuurlijk. Maar zodra ik een nieuwe PC in elkaar ga zetten moet je jezelf helemaal verdiepen in de nieuwe standaard. Er is geen overzicht meer.
dasiro @Dubrillion2 september 2022 10:31
USB is vergaan tot een verzameling van standaarden waaruit fabrikanten kunnen kiezen wat exact de reden is van de verwarring
purge @dasiro2 september 2022 11:48
Voor wat betreft de verschillende standaarden die gebruik maken van een usb-c aansluiting is het wellicht een idee dat de heren ook een kleurcodering opnemen voor deze connector.
Zoals de bekende blauwe kleur nu voor usb-3 staat.
Mogelijk een tweekleurig systeem. De linkerhelft van de aansluiting in bijv. groen wat usb-4 aangeeft. De rechterhelft van de connector in:
- wit: alleen input apparatuur (muis, toetsenbord)
- rood: naast bovenstaande ook audio/video
- geel/...: whatever
- paars: input,audio,video,pd en bidirectionele communicatie, etc (meest uitgebreide)

Nog fijner zou zijn dat usb-c (met usb-4) verplicht alle standaarden moet aankunnen. Just as simple as plug-and-play

[Reactie gewijzigd door purge op 22 juli 2024 19:56]

dasiro @purge2 september 2022 12:46
kleurtjes hebben ze al, een halve regenboog zelfs: wit, zwart, blauw, rood, oranje, geel, paars en Razer wou speciaal doen, dus hebben die groen gekozen
purge @dasiro2 september 2022 14:10
Dat klopt, ik noemde hierboven alleen blauw als voorbeeld. Verder ben ik in de praktijk altijd zwart of blauw tegen gekomen. Los van het type aansluiting kunnen er verschillende protocollen/diensten over de usb-c connector of kabel.

Eerste helft geeft aan wat het type connector is, een tweede kleur zou wellicht wat kunnen aangeven welke protocol standaard(en) een aansluiting/kabel ondersteund.

Maar laat ik realistisch zijn, dit maakt het nog gecompliceerder en daarmee totaal onrealistisch. Was meer bedoeld als sneer naar de verschillen die een usb-c aansluiting kan hebben. De ene kan wel/geen video transporteren, of wel/geen power delivery, etc

[Reactie gewijzigd door purge op 22 juli 2024 19:56]

dasiro @purge2 september 2022 14:18
power en speed kan je nog met een getal aangeven, maar video is een al even grote rommelhoop geworden door de combinatie van resolutie/refreshrate/kleurdiepte/HDR en dan is er ook nog audio, 3x raden: een even grote rommelhoop


standaardisatie is gewoon onmogelijk met de hoeveelheid stakeholders die er zijn en geen autoriteit erkennen waar ze zelf niets in de pap hebben te brokken tenzij het een wettelijke verplichting is (en ook daar lobbyen ze volop om hun wil door te drijven)
shredder 2 september 2022 08:46
USB 4.2 dus
Roland78 @shredder2 september 2022 09:24
Zullen we het gewoon USB 5 noemen?
Martinspire @Roland782 september 2022 10:54
Neem meteen even DisplayPort 2 mee en HDMI 3.
Roland78 @Martinspire2 september 2022 13:43
✅✅
jessestam 2 september 2022 08:52
En weer een herhaling van usb 3
gabba25 @jessestam2 september 2022 09:30
Bij USB3 was het zelfs zo dat de fysieke stekker niet eens meteen duidelijk was, als ik het zelf al begrijp. USB3 typa a wsa dan de originele usb stekker, en USB3 type 3.1 was toch die nieuwe? Maar of je er ook mee kon opladen was weer een andere cijfer? Of moest dan de poort blauw zijn? Argh
Arrigi @gabba252 september 2022 10:11
Vanaf USB1 waren er meerdere fysieke stekkertypes: A en B. Later kwamen er mini- en micro-versies bij. Dan had je bijvoorbeeld USB-A naar micro-B.
Er was ook een AB en een OTG uitbreiding waarbij je van male micro-(A)B naar bvb female USB-A ging. De gewoonlijke device (client, een smartphone) werd daarbij dan de host.
Je USB3 referentie verwijst vermoedelijk nog steeds naar A, maar dan een variant met 9 pinnen ipv 4.

USB-C is in dat rijtje dus ook gewoon een fysieke connector. Gebruik je die enkel om te laden? Enkel als displaykabel? Om USB2 door te voeren? Als thunderbolt verbinding die én PCI-express én 90W laden aankan? Allemaal goed.

USB1/2/3/4 gaan dus enkel om het protocol. Het kan wel zo zijn dat een bepaalde versie een bepaalde connector vereist, anders kan de featureset niet geleverd worden.
slijkie 2 september 2022 09:12
Je zou haast overstappen van Ethernet naar USB 4.2 lijkt het.
dasiro @slijkie2 september 2022 10:23
cat8.2 ethernet ondersteunt langere kabels tot 30m, 40Gbit en PoE++ (99W source, 71W device), maar is niet echt gemaakt om peripheral devices rechtstreeks te koppelen
slijkie @dasiro2 september 2022 11:05
Klopt, maar het is meer de backplanes ervan die bij Ethernet echt belachelijke prijzen hebben. Met het huidige groeitempo van de ‘USB’ specificatie zitten we binnen de kortste keren op 200+ gbit/s snelheden.

Baal er al van dat nu met regelmaat de 2.5 GbE gebruikt wordt ipv dat over te slaan en direct naar 10 GbE over te stappen.

Tuurlijk kan je ook gewoon glas gebruiken, maarja. :)
ShadLink 2 september 2022 09:42
Waarom plaatsen ze niet gewoon de max. snelheid in de naam? Dus "USB 4.80" voor 80 Gb/s.
Burns @ShadLink2 september 2022 09:53
Mee eens, eigenlijk wil je maar drie dingen weten:
1. Nummer dat staat voor max snelheid, hoe hoger het nummer hoe sneller
2. Type connector aan de ene kant
3. Type connector aan de andere kant

Dan heb je alles wel afgedekt. Ik noem maar wat USB 1AA als eerste versie van USB. Nu zijn wij ongeveer USB 6EE. Want voor de zesde keer is een snelheidsverhoging doorgevoerd en qua connectors zijn er ook al hoop soorten geweest. Voor de duidelijkheid, ik heb het niet geteld, want er zijn veel versies geweest.
latka @Burns2 september 2022 10:29
Je vergeet displayport of Thunderbolt support die optioneel is in je naamgeving.
mpkossen @latka2 september 2022 23:58
Dat is de chipset, niet de kabel. "Thunderbolt kabels" kunnen hogere snelheden aan, maar dat maakt het geen echte Thunderbolt kabels.
Aidix 2 september 2022 09:12
Kunnen ze niet gewoon meteen USB 6.2 uit brengen met 1TB/s, dan zijn we voorlopig klaar.
riotrick @Aidix2 september 2022 09:23
Nee dat heet usb 4 pro max

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