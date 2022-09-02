Halo Infinite krijgt op 8 november Forge en online co-op, schrapt splitscreen

Halo Infinite krijgt op 8 november middels een update een bèta-versie van Forge en de campagne is dan met online co-op te spelen. De splitscreenmodus is definitief geschrapt. Verder is het derde multiplayerseizoen van Halo Infinite uitgesteld tot 7 maart 2023.

Forge is een level-builder waarin speler zelf multiplayerlevels kunnen maken. Ontwikkelaar 343 Industries sprak eerder de verwachting uit dat die functie in augustus 2022 naar het spel zou komen. In een nieuwe video maakt het bedrijf bekend dat dit 8 november wordt. Het gaat dan om een bètaversie. Uiteindelijk moet de Forge-modus van Halo Infinite een grotere object count krijgen van 7000 objecten in plaats van de 1600 die in Halo 5 gebruikt konden worden. Daarnaast zijn de biomes twee keer zo groot.

Naast de Forge-modus krijgen spelers de mogelijkheid om de campagne samen te spelen middels online co-op. De co-op werkt met maximaal vier spelers. Missies zijn met die update ook opnieuw te spelen, deze missies kennen ook nieuwe achievements. De offline splitscreen-co-opmodus is definitief geschrapt. De ontwikkelaar zegt de ontwikkeltijd die dit nodig heeft te willen investeren in andere zaken.

343 Industries maakt verder bekend het derde seizoen uit te stellen tot 7 maart. Het huidige seizoen begon in mei. De ontwikkelaar heeft eerder gezegd seizoenen iedere drie maanden met een nieuw seizoen te willen komen. Het bedrijf zegt nu extra tijd nodig te hebben 'om de kwaliteit te kunnen waarborgen' en wil komende seizoenen sneller uitbrengen. Het derde seizoen van Halo Infinite krijgt onder meer twee maps, een nieuw wapen, een Shroud Screen die tijdens gevechten ingezet kan worden en extra cosmetische spullen om het uiterlijk van de speler aan te kunnen passen.

Halo Infinite roadmap september 2022

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 07:54
81 • submitter: Verwijderd

02-09-2022 • 07:54

81

Submitter: Verwijderd

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Reacties (81)

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M1kez 2 september 2022 07:59
Dit is toch echt wel schandalig. Halo, het spel wat gemaakt is om met z'n tweeën op de bank te kunnen spelen, heeft na jaren van ontwikkeling en beloftes vanuit Microsoft het niet voor elkaar gekregen split screen in haar vlaggenschip te zetten. Dit straalt ook slecht af naar het beeld van Microsoft en het Xbox platform. Dit was het spel dat naast de Series X had moeten staan als boegbeeld van het platform, daar is niks meer van over.
DarkShadow @M1kez2 september 2022 09:04
Jemig, super pissig hierom. Wacht je een jaar op. Voor mij de reden om de xbox series X te kopen, en te spelen met mn kids. Nou, dan maar weer de oude Halo's spelen, toen kon het nog wel. Belachelijk...
shredder @M1kez2 september 2022 08:05
Helemaal mee eens. De enige reden waarom ik een Xbox heb is Halo coop. Dit is toch wel echt heel triest. Ik weet zeker dat een beetje modder het wel voor elkaar krijgt. Ik vind dat wij als gamers een hardere vuist moeten maken en dit spel niet moeten kopen voordat ze hun beloftes waarmaken. Dan luisteren ze wel.

[Reactie gewijzigd door shredder op 23 juli 2024 06:02]

SpoekGTi @shredder2 september 2022 09:20
Zei hij bijna 1 jaar na release zodat iedereen de game met hoge verwachtingen al heeft gekocht.

Ik zie niet in hoe een simpele splitscreen functionaliteit die op beduidend minder krachtigere consoles en eerdere Halo games (ook in de remakes) prima functioneerde, nu op eens het stempel krijgt, het werkt niet en we hebben geen idee waarom we het niet werkend krijgen.....
Verwijderd @SpoekGTi2 september 2022 09:51
Wellicht dat de series S de bottleneck is? Deze geruchten gaan ook al op twitter dat dit wellicht het probleem zou kunnen zijn. Ze willen natuurlijk alle functionaliteiten op beide consoles, als het dan op 1 van de 2 niet lukt dan annuleren ze de functionaliteit.
Caayn
@Verwijderd2 september 2022 10:11
Waarom zou de Series S een bottleneck vormen? De CPU is gelijkwaardig aan de SeriesX/PS5, qua memory zal het wel snor zitten, met name bij RT (ivm de BVH) lijkt dat echt een pijnpunt te zijn. Voor de GPU zal het ook wel meevallen qua extra viewports gezien multiplayer 4 speler splitscreen ondersteund.

Grappig genoeg is, of was ondertussen, splitscreen campaign toegankelijk via glitches op Xbox.

Als ik zou moeten gokken dan zou ik zeggen dat de engine/tooling een probleem vormt, niet de hardware. (Mogelijk dat de base Xbox One uit 2013 lastig is)

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 06:02]

Verwijderd @Caayn2 september 2022 10:21
Er is wel vaker sprake dat de Series S een bottleneck is voor deze generatie:

https://gamingbolt.com/xb...t-about-memory-bottleneck

https://charlieintel.com/...xt-gen-development/62410/

Maar het kan natuurlijk ook gewoon de xbox one zijn die een bottleneck vormt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 06:02]

Caayn
@Verwijderd2 september 2022 10:44
Ik bedoel het specifiek in de context van Halo Infinite ;)

offtopic:
Ook ik had graag gezien dat MS dezelfde keuze had gemaakt als Sony en een XSX zonder disc-drive had uitgebracht ipv de XSS. Of dat de XSS op zijn minst 2GB extra geheugen had en een 6TFLOPS GPU zodat het een waardige vervanger voor de XB1X was en next-gen technieken als RT eenvoudiger waren om te implementeren.
Verwijderd @Caayn2 september 2022 20:29
Op de series x lijkt het gewoon prima te werken:

https://twitter.com/HaloC...O02zrZ9gf89UXf9uNRrg&s=19

Dat is het hele vreemde eraan.
Caayn
@Verwijderd3 september 2022 08:30
Dat zei ik ook in mijn eerste reactie, 2 alinea ;) Dezelfde glitch werkt ook op het originele Xbox One model:

https://mobile.twitter.co...tatus/1565877948997148672

Als is het natuurlijk discutabel in hoeverre het "acceptabel" draait. Maar in de basis werkt het, al maanden. Er is dus meer aan de hand dan een hardware bottleneck. Uiteraard zal een originele Xbox One nooit 30fps locked behalen in splitscreen co-op, daar is de game te zwaar voor / engine te slecht / hardware te oud voor.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 06:02]

VonDudenstein @Caayn2 september 2022 10:54
Naja, zo'n weirde vraag is dat toch niet? Volgens mij heeft Digital Foundy deze zorgen ook al eens uitgesproken. Zij weten doorgaans wel redelijk waar ze het over hebben, maar veel belangrijker is dat ze neutraal zijn.

Maar je punt van 4 player splitscreen is wel interessant. Want als dat kan, waarop coop campaign dan niet Hoe draait dit in godsnaam op een Xbox One of de Series S? Is daar ook een tech analyse van?
Caayn
@VonDudenstein2 september 2022 11:10
Zie mijn reactie hierboven: Caayn in 'Halo Infinite krijgt op 8 november Forge en online co-op, schrapt splitscreen' :)

Kleine verduidelijking qua splitscreen:
Xbox Series X|S: 4 speler splitscreen in multiplayer
Xbox One (S|X): 2 speler splitscreen in multiplayer

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 06:02]

King of Snake @SpoekGTi3 september 2022 08:01
343 kon maandenlang niet eens de video cutscenes correct laten afspelen (gamma klopte niet waardoor alles washed out was, zelfs al vanaf de eerste logo animatie als je het spel opstartte) of de realtime cutscenes of wapenanimaties zonder hakkelende framerates en gestotter laten werken.
Het is nu wel eindelijk gepatched maar het zag er niet uit.

[Reactie gewijzigd door King of Snake op 23 juli 2024 06:02]

Grotbewoner @M1kez2 september 2022 08:31
Ik heb goede herinneringen hieraan. Inderdaad echt schandalig, dat het zonder splitscreen überhaupt uitgebracht is alleen al.
dymi0011 @M1kez2 september 2022 08:43
Eens, ik zit al maanden te wachten op een update over splitscreen en dan dit... Om nog over de verdere staat van het spel maar te zwijgen. 343i mag met een flinke bezemwagen door de studio heen.

[Reactie gewijzigd door dymi0011 op 23 juli 2024 06:02]

Verwijderd @dymi00112 september 2022 10:25
word gewoon tijd halo weg te halen bij 343.
headhunter90 @M1kez2 september 2022 10:20
Ik keek er naar uit om met mijn vriendin de nieuwe Halo splitscreen te spelen op de bank maar heb mijn aankoop uitgesteld tot wanneer split screen effectief beschikbaar was. Ergens ben ik opgelucht dat ik de game nog niet heb gekocht, nu ben ik dit alvast niet meer van plan. Een gemiste kans maar dan start ik wel nog eens een oude campaing op.
Therealest @M1kez2 september 2022 09:39
Precies ook de reden dat dit spel shit is geworden.
De globalisten van Microsoft willen natuurlijk niet dat mensen normaal contact met elkaar hebben.
Alles moet maar online gebeuren..

Zit er vanaf halo 4 al niet meer in.

[Reactie gewijzigd door Therealest op 23 juli 2024 06:02]

macoud12 @Therealest2 september 2022 12:15
Fout, Halo 4 had nog wel split-screen.
Therealest @macoud122 september 2022 13:01
Volgensmij alleen in de Campainge bij mijn weten, daarom ook amper gespeeld met vrienden.
macoud12 @Therealest3 september 2022 09:37
Ik herinner mij wel dat Halo 4 ook split-screen in multiplayer had. Ik kan het spel even laden op mijn Xbox om dat te testen voor u.

EDIT: Ja, Halo 4 had split-screen in multiplayer.

[Reactie gewijzigd door macoud12 op 23 juli 2024 06:02]

MastaG @M1kez2 september 2022 10:33
Helemaal mee eens.
Vreemd ook aangezien splitscreen het parade paardje was van Halo op een Xbox console.
In de PC versies zat het zoiezo niet en ik dacht dat ze dat juist met opzet hadden gedaan zodat de Xbox dan zeg maar iets 'extras' had.

Vandaar dat ik eraan zat te denken om juist daarvoor een Xbox aan te schaffen.
Zodat ik dan lekker met mijn zoontje co-op splitscreen kan gaan knallen.

Jammer..
The Zep Man
@MastaG2 september 2022 14:41
In de PC versies zat het zoiezo niet.
Sowieso klopt het eerste deel van die zin, maar het tweede niet. ;)

Je kan overigens split-screen ondersteuning toevoegen voor coop en tegen elkaar spelen (MCC op Steam, misschien in de toekomst ook voor Infinite).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 06:02]

GerritGekke @M1kez2 september 2022 10:52
Helemaal gelijk, zo is het!
Nasha @M1kez4 september 2022 09:46
Yep, voor ons vervalt nu de reden om te kiezen voor een series X. Playstation wordt dan maar de volgende console.
Caayn
2 september 2022 08:03
Geplande release najaar 2020 -> Uitgesteld naar december 2021 (één jaar extra dev tijd voor de Halo game met veruit de langste dev cycle tot nu toe). En dan nog een karige buggy release.
Basis game modes uit voorgaande games? Oh, die komen later. O.a. Infection ontbreekt nog steeds.
Campaign co-op? Zomer 2022. Wacht augustus 2022, weet je wat wij maker er 8 november van.
Gebrek aan content? Daar zijn seizoenen voor...

Seizoenen met content drops waren origineel gepland voor drie maanden per seizoen. Ondertussen was seizoen één verlengd naar 6 maanden en nu is seizoen 2 verlengd naar één jaar. In ieder geval krijgt seizoen 2 een mid-season update.

En dan heb ik het nog niet over de andere punten van de game.

Kan MS 343i niet gewoon opdoeken of op zijn minst met een grote bezem door de managementlaag van de studio heen :(

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 06:02]

Verwijderd @Caayn2 september 2022 09:35
Het hele ontwikkelingspad is inderdaad dramatisch geweest maar het lijkt er op bij Xbox dat ze denken dat zoveel mogelijk geld ergens in pompen alles oplost. Geld verdienen via (micro)transactions zat er uiteraard wel vlot in. Ik blijf erbij dat het een verschrikkelijke engine moet zijn waarmee ze werken.
Dit heeft het Xbox en Halo merk imo niet goed gedaan.
Antigo @Caayn2 september 2022 10:21
Dit.

Het lijkt met een bril van buitenaf dat er een serieus managementprobleem is in de studio. Ik heb altijd het gevoel gehad bij Bonnie Ross tijdens interviews dat zij enorm ver van de realiteit zit. Er is een duidelijke disconnect in instelling en drive tussen het management van 343 en drive van Xbox zelf.
Op 1 of andere manier zijn er managers die steeds in staat zijn de schuld op een ander te steken. In het geval van Bonnie Ross was de zwarte piet studio head Chris Lee die moest opstappen na de dramatische E3 show.
Halo Infinite dat moest lanceren samen met de series X was een "You had one thing to do" moment. En ze blijft dat maar overleven.
Ze is één van de meest incompetente personen, in my view aan, het hoofd van een gamestudio.
Dit interview maakt ook alles duidelijk over haar. 0 Passie, 0 visie, 100% corporate blabla.
https://youtu.be/3UcDrhWixoc
BroWohsEdis @Caayn2 september 2022 12:21
Het is belachelijk, dit is de nekslag voor Halo. Zou bijna een gofundme starten om maar een goede Halo ripoff te maken.
jibjqrkl 2 september 2022 08:01
De enige mensen die ik ken die het spel nog niet hadden deden dat omdat ze zaten te wachten op splitscreen. Beetje een misser hier 343
Dioscuri @jibjqrkl2 september 2022 08:42
Op splitscreen of op co-op? Bij de meeste wachtende mensen die ik ken was het vooral te doen om co-op, niet per se couch co-op.

Ondanks dat ik vroeger de Halo campaigns ook graag met couch co-op doorliep, is dat in de laatste delen verhuisd naar online (en dan bedoel ik niet alleen Halo 5 waar het ook niet in zat). Er zijn voor mijn gevoel sowieso al jaren veel minder couch co-op games en veel meer games met alleen online co-op. Slechte trend en ik vind het ook echt jammer dat Halo Infinite het niet krijgt, maar als ik heel eerlijk ben weet ik ook niet of ik er zelf nog gebruik van zou maken.
jibjqrkl @Dioscuri2 september 2022 09:32
Bij mij de meeste toch echt wel voor de splitscreen. Komen ook meestal wel eens in de 2 weken samen daarvoor.

Ach ja, dan de oude halos voor de 50e X spelen. Ook nog steeds leuk 😇
Verwijderd @jibjqrkl2 september 2022 09:16
Dat is ook de reden waarom ik Infinite nog niet echt heb gespeeld, maar ja, dan maar niet.
symmetry 2 september 2022 08:51
Redacteur, je linkt letterlijk een tweet van een parodie account...
SinergyX
@symmetry2 september 2022 09:15
I’m not 343 company. 24/7 Leaks. (parody satire).
https://twitter.com/henrybadger19/status/1565435630649495552

Slippertje inderdaad :D

[Reactie gewijzigd door SinergyX op 23 juli 2024 06:02]

AuteurHayte Redacteur @SinergyX2 september 2022 09:52
Tijd voor koffie ;)
Accretion 2 september 2022 08:16
Tja tegenwoordig zitten de kinderen allemaal thuis achter de eigen console.

In plaats van gezellig met 6 man achter een console/beeldscherm en dan doorwisselen.
JackJack @Accretion2 september 2022 08:33
Heeft natuurlijk alles te maken met het steeds individualistischer worden van de maatschappij.
Delen is er niet meer bij.
Tel daarbij op dat kinderen vaak een tablet/spel in hun handen geschoven krijven ipv dat ze naar buiten worden geschopt wanneer de ouders even rust willen en dit is het resultaat.
Bob Popcorn @JackJack2 september 2022 08:40
Is dat de reden voor het steeds individualistischer worden, of worden we steeds individualistischer omdat we de mogelijkheden niet meer krijgen voor gezamenlijk dingen doen? ;)
Falcon @Bob Popcorn2 september 2022 08:58
Persoonlijk denk ik dat gamen online ook prima onder "gezamenlijk dingen doen" valt. Hier hebben ze gewoon facetime ook openstaan en zijn ze via diverse manieren verbonden en aan het communiceren.

Deden wij dat trouwens ook in-game met chatten (In DukeNukem3d via modem verbinding kan ik mij zelfs nog herinneren, dat moet ergens in 1997 geweest zijn) of via IRC/ICQ/Hyves Messenger er naast?

Zoveel veranderd er eigenlijk niet, het is meer de manier waarop.

[Reactie gewijzigd door Falcon op 23 juli 2024 06:02]

Bob Popcorn @Falcon2 september 2022 09:00
Niet helemaal mee eens. Je mist natuurlijk wel een dimensie van sociale cohesie bij "couch-co-op" die je bij online multiplayer niet hebt. Ik erken dat online communicatie (of via de telefoon, of whatever) uiteraard sociale interactie is, maar lang niet hetzelfde als bij elkaar op de bank zitten.
batjes
@Bob Popcorn2 september 2022 10:00
Het is anders, maar daarentegen kan je nu makkelijker hangen met anderen die ver weg zijn. In plaats van die paar figuren in je omgeving "waar je het maar mee moet doen", ook al mag je ze niet echt.

Zelf mis ik het couch coop wel bij een game als Tekken. Maar bij een Battlefield is het weer een stuk leuker om met een paar man in een voice call te hangen. Ligt er naar mijn idee maar net aan wat voor een game je aan het spelen bent.
JackJack @batjes2 september 2022 10:40
Voor mij persoonlijk winnen coop en local multiplayer altijd van online. Vooral als het mensen zijn die je voor de rest nog nooit face-to-face hebt gesproken vindt ik de interactie heel anders. Ik zou zelf iemand waar ik online mee chat/game ook niet snel een vriend noemen.

Misschien komt dit omdat ik al wat ouder ben en nog ben opgegroeit zonder het internet.
Maar voor mij staat online interactie, via welk medium dan ook niet in verhouden met gewoon gezellig op de bank of samen iets leuks doen.
batjes
@JackJack2 september 2022 09:58
Vroeger had je met geluk maar een paar vriendjes/klasgenoten met consoles en vaak waren dat ook nog eens verschillende consoles. Dat nodigt ook uit om met een paar man om zo'n console heen te hangen.
JackJack @batjes2 september 2022 10:08
Klopt, tegenwoordig "moet" iedereen een EIGEN console hebben en het liefst met wat meer spellen dan de buurjongen. Dat is precies een van de dingen die ik bedoel met het individualistischer worden van de maatschappij.
loki504 @JackJack2 september 2022 14:44
Heeft niets met moeten maar meer met kunnen.
Vroeger wou iedereen een eigen console maar was het geld er niet voor. Nu is dat geld er wel dus waarom niet? En ik vond splitscreen altijd zo irritant.
JackJack @loki5045 september 2022 11:05
Ik zie het andersom, het uitgeef patroon van mensen is veranderd.
Vroeger werd veel geld uitgeven aan gaming gezien als "zonde en geldverspilling".
Tegenwoordig geeft iedereen bakken met geld eraan uit en als je dat niet doet dan val je buiten de boot.
mhnl1979 2 september 2022 08:17
Ongelooflijk nieuws dit. Om chagrijnig van te worden. Coöp Splitscreen hoort gewoon bij Halo. Was al een schande dat het niet in Halo 5 zat. En anderhalf jaar maar communiceren dat het er aan komt.
Linksquest Moderator Spielerij
2 september 2022 08:36
Het heeft even geduurd, en uit eindelijk, als het niet weer uitgesteld word, nog 2 maanden wachten, maar hopelijk was dit wel het wachten waard. Snap de frustratie van velen, maar heb liever dat iets langer duurt en dan goed uitkomt, dan te gehaast omdat wij gamers het willen en dan vol fouten en bugs.
L23 2 september 2022 09:19
Al die tijd op niks zitten te wachten :P De game al wel even kort gespeeld rond release omdat ik toch Game Pass heb. En zal het net zoals Halo 5 ooit wel een keer uitspelen. Maar zonder splitscreen co-op hoef ik de game niet in mijn collectie. Kennelijk ben ik niet meer de doelgroep voor Halo games.
Ocin32 2 september 2022 09:23
Schrappen van splitscreen?! Ik heb heel de campaign links laten liggen totdat dit af was, met het idee om oude halo couch co-op gevoelens te herbeleven.

Erg jammer dat het er niet komt, zeker omdat modders dit naar mijn weten al lang voor elkaar hadden gekregen.

Microsoft zal vermoed ik op basis van de statistieken wel vastgesteld hebben dat deze functie misschien maar door een handjevol mensen gebruikt wordt… helaas.
BroWohsEdis @Ocin322 september 2022 12:27
De campaign is toch erg droevig dus je mist niet veel :+
EnigmaNL 2 september 2022 09:23
Jammer dat 343 Industries zo incompetent blijft... Local co-op is een van de fundamenten van Halo en 343 krijgt het niet voor elkaar.. Elke keer beloven ze verbetering maar het blijft een stel prutsers. Hoog tijd dat iemand anders aan Halo gaat werken.

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