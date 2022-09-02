Halo Infinite krijgt op 8 november Forge en online co-op, schrapt splitscreen

Halo Infinite krijgt op 8 november middels een update een bèta-versie van Forge en de campagne is dan met online co-op te spelen. De splitscreenmodus is definitief geschrapt. Verder is het derde multiplayerseizoen van Halo Infinite uitgesteld tot 7 maart 2023.

Forge is een level-builder waarin speler zelf multiplayerlevels kunnen maken. Ontwikkelaar 343 Industries sprak eerder de verwachting uit dat die functie in augustus 2022 naar het spel zou komen. In een nieuwe video maakt het bedrijf bekend dat dit 8 november wordt. Het gaat dan om een bètaversie. Uiteindelijk moet de Forge-modus van Halo Infinite een grotere object count krijgen van 7000 objecten in plaats van de 1600 die in Halo 5 gebruikt konden worden. Daarnaast zijn de biomes twee keer zo groot.

Naast de Forge-modus krijgen spelers de mogelijkheid om de campagne samen te spelen middels online co-op. De co-op werkt met maximaal vier spelers. Missies zijn met die update ook opnieuw te spelen, deze missies kennen ook nieuwe achievements. De offline splitscreen-co-opmodus is definitief geschrapt. De ontwikkelaar zegt de ontwikkeltijd die dit nodig heeft te willen investeren in andere zaken.

343 Industries maakt verder bekend het derde seizoen uit te stellen tot 7 maart. Het huidige seizoen begon in mei. De ontwikkelaar heeft eerder gezegd seizoenen iedere drie maanden met een nieuw seizoen te willen komen. Het bedrijf zegt nu extra tijd nodig te hebben 'om de kwaliteit te kunnen waarborgen' en wil komende seizoenen sneller uitbrengen. Het derde seizoen van Halo Infinite krijgt onder meer twee maps, een nieuw wapen, een Shroud Screen die tijdens gevechten ingezet kan worden en extra cosmetische spullen om het uiterlijk van de speler aan te kunnen passen.