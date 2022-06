Bètatest voor co-opcampagne Halo Infinite komt in juli beschikbaar

Er komt in juli een bètatest beschikbaar voor de co-opcampagne van Halo Infinite. De co-opmodus voor de singleplayercampagne moet later dit jaar beschikbaar zijn voor alle spelers. Er is nog geen exacte releasedatum van de modus bekendgemaakt.

Om deel te kunnen nemen aan de test moeten geïnteresseerden zich opgeven bij het Halo Insiders-testprogramma, schrijft het officiële Halo-twitteraccount. De geselecteerde testers krijgen voordat de gesloten bèta beschikbaar komt een bericht, dat hen laat weten wanneer de test van start gaat.

De co-opcampagne van Halo Infinite laat al langer op zich wachten. Het was niet beschikbaar bij de release van de singleplayercampagne op 8 december 2021. Aanvankelijk zou de co-opcampagne voor Halo Infinite in februari of maart verschijnen met de seizoen 2-update. De release van seizoen 2 werd echter uitgebracht op 3 mei, zonder de co-opmodus voor de singleplayercampagne.