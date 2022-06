Deliver Us Mars van Nederlandse ontwikkelaar verschijnt op 27 september

Scifi-avonturengame Deliver Us Mars verschijnt op 27 september voor consoles en pc. De game is gemaakt door de Nederlandse studio KeokeN Interactive en is de opvolger van Deliver Us The Moon. Dat spel verscheen in 2020.

Deliver Us Mars wordt door de makers een filmisch scifi-avontuur genoemd. Het spel gaat over Kathy Johanson, die op de rode planeet is voor een 'wanhopige missie'. De aarde raakt snel in verval en de kolonisatieschepen die nodig zijn om te ontsnappen, zijn eerder gestolen door een schimmige organisatie. Het is aan de speler om die terug te halen.

Het spel bevat platformelementen en puzzels. Het speelt zich af in zanderige Marslandschappen, ijzige valleien, in het interieur van een enorm kolonisatieschip en in verlaten kolonies. Ook zijn er delen die zich op aarde en de maan afspelen. Volgens de makers zit het verhaal boordevol 'actie, persoonlijk drama en een verontrustend mysterie'.

De game komt uit voor de PlayStation- en Xbox-consoles van de huidige en vorige generatie. Op de PS5 en Xbox Series-consoles wordt raytracing toegepast. De pc-versie verschijnt op Steam en in de Epic Games Store. Het spel kost op alle platforms 30 euro.

Het Britse Frontier Foundry, een label van Frontier Developments, geeft het spel uit. De game is ontwikkeld door de Nederlandse studio KeokeN Interactive. Die bracht in 2020 zijn eerste game uit: Deliver Us The Moon, waar Tweakers een review over schreef. De nieuwe game is een opvolger van dat spel.