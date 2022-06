Scifigame Routine wordt tien jaar na eerste aankondiging nieuw leven ingeblazen

Indieontwikkelaar Lunar Software toont nieuwe beelden van Routine, een scifihorrorgame die tien jaar geleden voor het eerst werd aangekondigd. De ontwikkeling van het spel is opnieuw opgepakt, met hulp van uitgever Raw Fury. De game komt naar Xbox-consoles en de pc.

De nieuwe trailer bevat volgens de makers beelden uit het spel zelf, maar het lijkt niet om gameplay te gaan. Het scifihorrorspel speelt zich af op een verlaten maanbasis in de jaren tachtig, in een alternatieve realiteit. 'Merkwaardige ontdekking verandert in de noodzaak tot overleven, als de basis volledig stilvalt', schrijven de makers op Steam. Spelers moeten 'op zoek naar antwoorden' en komen daarbij in aanraking met robotachtige vijanden.

In 2012 werd Routine voor het eerst aangekondigd met de melding dat het spel in 2013 uit zou komen. De game werd meermaals uitgesteld en daarna bleef het lang stil. Ontwikkelaar Lunar Software, bestaand uit vier medewerkers, geeft op zijn website uitleg over de lange stilte. Het team dacht jaren geleden al klaar te zijn met het spel, maar vond toen steeds meer dingen waar het niet blij mee was. De makers hadden vijf jaar met een zeer beperkt budget gewerkt aan het spel en vonden dat ze het niet in die staat konden uitbrengen.

Nu is het team in zee gegaan met uitgever Raw Fury en daardoor kan de ontwikkeling weer opgestart worden, zegt Lunar Software. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt; de makers zeggen niet dezelfde fout als tien jaar geleden te willen maken. Het spel komt 'als het af is' uit op Steam en op Xbox-consoles van de huidige en vorige generatie. Ook wordt de game onderdeel van het Game Pass-abonnement.

Gameplaytrailer uit 2013

In 2013 toonden de makers al een gameplaytrailer van een alfaversie van het spel. Die staat nog op het YouTube-kanaal van Lunar Software, al wordt daar nu naar verwezen als 'archief'. De setting en sfeer van de oude gameplayvideo komen overeen met de beelden uit de nieuwe trailer.