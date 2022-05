Release scifi-platformgame Replaced is uitgesteld naar 2023

De release van de scifi-game Replaced is opgeschoven naar volgend jaar. Ontwikkelaar Sad Cat Studios, die gevestigd is in de Belarussische hoofdstad Minsk, noemt de oorlog in Oekraïne als reden voor het uitstel.

Replaced is vorig jaar aangekondigd en zou dit jaar verschijnen voor Xbox-consoles en pc. Er was echter nog geen releasedatum bekendgemaakt. De oorlog in Oekraïne heeft veel negatieve invloed op de ontwikkeling van Replaced, doordat een groot deel van het team in regio's werkt die een grens delen met Belarus, schrijft Sad Cat Studios. "Onze prioriteit is de veiligheid van ons team en hun families. Als gevolg daarvan, moest een deel van het team verhuizen en kunnen we sinds kort de ontwikkeling van Replaced hervatten".

Daarom hebben de gamestudio, moederbedrijf Thunderful en uitgever Coatsink besloten om de release uit te stellen naar 2023. Sad Cat Studios schrijft dat het 'hard werkt om de hoge kwaliteit die te zien is in de trailer te garanderen', maar dat het niet ten koste mag gaan van de mentale en fysieke gezondheid van zijn ontwikkelaars.

Replaced wordt door de makers omschreven als een retro-futuristische actieplatformgame met graphics in 2,5d. Spelers kruipen in de huid van een kunstmatige intelligentie genaamd R.E.A.C.H., die tegen zijn wil gevangen zit in een menselijk lichaam. In de game moeten spelers de donkere geheimen van de stad ontdekken.