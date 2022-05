Ontwikkeling opensource-e-mailapp FairEmail gaat toch door

De ontwikkeling van opensource-e-mailapp FairEmail gaat toch door en is mogelijk binnenkort weer beschikbaar in de Play Store. De app is vorige week om onduidelijke redenen door Google uit de appwinkel gehaald. Wanneer FairEmail weer in de Play Store verschijnt, is nog niet bekend.

Aanvankelijk wilde de ontwikkelaar niet verdergaan met de ontwikkeling van FairEmail. Hij noemde de vele negatieve reviews en de strenge, onduidelijke eisen van Google als reden voor het stoppen met de ontwikkeling van de e-mailapp.

De ontwikkelaar komt daar nu op terug en schrijft op het forum van XDA dat hij 'een goed gesprek heeft gehad met Google'. Volgens Google lag het probleem bij de gebrekkige informatie in het privacybeleid, dat niet vermeldde welke persoonlijke gegevens mogelijk naar servers konden worden verzonden en wanneer. De ontwikkelaar heeft het privacybeleid aangepast, zodat het aan de eisen voldoet. Ook is hij bezig met het indienen van een aangepaste versie van de FairEmail-app bij de Play Store en Github.

FairEmail is een alternatieve e-mailclient voor gebruikers van Android-toestellen. FairEmail verzamelt geen data van gebruikers en is daarom populair onder Android-gebruikers die zo min mogelijk gebruik willen maken van Google op hun telefoon.