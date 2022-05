Ontwikkelaar van opensource-e-mailapp FairEmail stopt

De ontwikkelaar van opensource-e-mailapp FairEmail heeft zijn app uit de Play Store gehaald en heeft aangegeven de app niet langer door te ontwikkelen. Volgens de ontwikkelaar kon hij niet langer voldoen aan de strenge eisen van Google en de wensen van gebruikers.

Op het forum van XDA maakt de ontwikkelaar bekend dat FairEmail niet langer wordt ondersteund. Hij noemt de vele negatieve reviews en de strenge, onduidelijke eisen van Google als reden voor het stoppen met de ontwikkeling van de e-mailapp. Daarom heeft hij besloten om de app offline te halen en wil hij graag "terug de anonimiteit in".

FairEmail is een alternatieve e-mailclient voor gebruikers van Android-toestellen. FairEmail verzamelt geen data van gebruikers en is daarom populair onder Android-gebruikers die zo min mogelijk gebruik willen maken van Google op hun telefoon.

De ontwikkelaar van FairEmail wil zijn app niet verkopen, omdat hij denkt dat niemand daarmee is geholpen. In de forumpost geeft hij in eerste instantie nog alternatieven, zoals het aanbieden van de app via GitHub of een betaalde versie, maar zijn eindconclusie is dat hij dit niet kan volhouden en de app moet stopzetten.