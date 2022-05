Nederlandse start-up Unpluq kondigt NFC-tag aan voor beperken smartphonegebruik

De Nederlandse start-up Unpluq heeft een NFC-tag aangekondigd als opvolger van zijn USB-key voor het beperken van smartphonegebruik. Gebruikers kunnen apps aanwijzen die alleen open kunnen als de NFC-tag bij de telefoon wordt gehouden.

De Tag is een gele NFC-tag die werkt met de Unpluq-app. Op Android opent de Tag apps naar keuze alleen als hij tegen de telefoon gehouden wordt. Hij volgt daarmee de USB-key op die Unpluq anderhalf jaar geleden uitbracht.

Ondersteuning voor iOS komt deze zomer. Volgens medeoprichter Tim Smits kan dat op twee manieren werken. "Op iOS gaan we webtraffic blokkeren door middel van een VPN. Daarnaast heeft Apple het onlangs met de Shortcuts-app mogelijk gemaakt om nog een tweede manier van blokkeren toe te passen; die kost iets meer set-uptijd. Dan zou de Unpluq-app starten als je een afleidende app opent."

Unpluq begon als Android-launcher, maar inmiddels is dat niet meer zo, zegt Smits. "We merkten dat Unpluqqers graag hun eigen startscherm hielden." In de app zijn daarnaast functies toegevoegd als een schema waarin gebruikers kunnen bepalen wanneer ze afleidende apps willen blokkeren en wanneer niet.

De Tag begint als Indiegogo-campagne en moet vanaf juli als regulier product in de webshop staan. Unpluq zegt de definitieve prijs in de webshop nog niet bepaald te hebben. De hoogste prijs tijdens de crowdfunding is 50 euro. Daar zit een jaar Premium-abonnement voor de Unpluq-app bij.