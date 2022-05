Renders tonen ontwerp van onaangekondigde Sonos Sub Mini-subwoofer

Sonos introduceert volgens The Verge in de komende maanden een kleinere en minder dure subwoofer, de Sub Mini. Die subwoofer moet beschikbaar komen naast de huidige Sonos Sub Gen 3. Het is niet bekend wanneer de kleinere subwoofer uitkomt of wat deze gaat kosten.

De Sonos Sub Mini krijgt een rond ontwerp met een verticale uitsnede in het midden, zo blijkt uit informatie van The Verge. De Sub Gen 3 heeft ook een dergelijke uitsnede, wat er volgens The Verge op wijst dat Sonos een soortgelijk intern ontwerp aanhoudt met de Sub Mini, maar dan met kleinere en minder krachtige onderdelen. Exacte afmetingen van de Sub Mini zijn niet bekend. De website claimt onder meer dat de subwoofer draadloos gebruikt kan worden in combinatie met andere Sonos-speakers.

Op dit moment verkoopt Sonos alleen de Sub Gen 3 als subwoofer. Die staat nu in de Pricewatch voor € 745,-. De Sub Mini moet volgens The Verge een betaalbaarder alternatief worden, maar de exacte prijs is nog niet bekend. The Verge schrijft verder dat de Sub Mini intern bekendstaat als de S37. Daarmee wordt de Sub Mini het eerstvolgende product na de onlangs aangekondigde Sonos Ray-soundbar, die de codenaam S36 had. The Verge deelde ook vroegtijdig correcte details over die soundbar.

Wanneer de Sub Mini uitkomt, is niet bekend. Sonos-ceo Patrick Spence zei onlangs dat het bedrijf in boekjaar 2022 'nieuwe producten in bestaande categorieën' introduceert, waar de Sub Mini onder zou kunnen vallen. Het fiscale boekjaar 2022 van Sonos loopt tot en met september.

Er gingen eerder al geruchten rond dat Sonos aan een kleinere en minder dure subwoofer werkt. Hints daarnaar verschenen enkele maanden geleden in de Sonos-app. Die maakte in november onder meer melding van een Sonos Sub Mini met een cilindrisch ontwerp, bleek uit screenshots op Reddit.