Sonos stelt productintroductie uit, vermoedelijk van Sub Mini-subwoofer

Sonos heeft naar eigen zeggen de release van een komend product met een paar maanden uitgesteld. Het gaat vermoedelijk om de Sub Mini-subwoofer. Sonos brengt enkele producten per jaar uit en had het product eigenlijk deze zomer willen presenteren.

Sonos-cfo Britanny Begley zegt in de bespreking van de kwartaalcijfers dat het bedrijf heeft besloten het product uit te stellen om deze een betere kans op een succesvolle release te geven. "In het licht van een economie die wat tegenzit (...) en voortdurende beperkingen in leveringen, verwachten we een uitdagend komend kwartaal. Daarom hebben we besloten een productrelease uit te stellen naar het volgende kwartaal. Dit zou een betere releasetiming geven."

Als het gaat om de Sub Mini, zou die daardoor niet deze of volgende maand uitkomen, maar in oktober, november of december. Dat valt samen met de lucratieve feestdagen, waardoor Sonos dan een aantrekkelijk nieuw product in de schappen heeft liggen. Sonos stelt de verwachtingen voor dit kwartaal juist naar beneden bij.

Informatie over de Sub Mini kwam in juni al naar buiten via een FCC-keuring. Meestal laat Sonos producten een tot twee maanden voor de release keuren. Er kwam eerder al een render naar buiten van de subwoofer. Op dit moment verkoopt Sonos alleen de Sub Gen 3 als subwoofer. Die staat nu in de Pricewatch voor € 749,-. De verwachting is dat de Sub Mini minder gaat kosten.