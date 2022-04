Sonos neemt Nederlandse transducerstart-up Mayht over voor 100 miljoen dollar

Sonos neemt de Nederlandse start-up Mayht over voor 100 miljoen dollar. Dit bedrijf is gespecialiseerd in transducertechnologie, die als doel heeft om luidsprekers kleiner te maken zonder ze aan geluidsoutput te laten inboeten.

Sonos meldt dat er 100 miljoen dollar is neergeteld voor de overname en dat er in mei tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers meer details bekend worden gemaakt. Volgens de TU Delft blijkt uit de hoogte van dat bedrag hoezeer Sonos de 'doorbraak' in audiotranducertechnologie prijst.

Transducers zijn in feite omzetters die energie van een bepaalde vorm omzetten in een andere vorm. Het is een algemene term die voor allerlei technologische toepassingen wordt gebruikt. In de context van audio moeten transducers gezien worden als omzetters van elektriciteit naar luchtdruk of geluid. In die zin zijn alle luidsprekers in feite transducers.

Mayhts innovatie bestaat met name uit zijn Heartmotion-drivers, die in vergelijking met reguliere drivers in staat zijn tot dezelfde geluidsoutput, maar veel kleiner van formaat en lichter zijn. Dit maakt de producten van Mayht interessant voor onder meer verwerking in soundbars en draadloze speakers, maar ook in autoluidsprekers en draagbare speakers.

De Nederlandse broers Mattias en Timothy Scheek hebben Mayht in 2016 opgericht. De TU Delft was op diverse manieren betrokken bij Mayht. Zo investeerde de universiteit al vanaf het begin via Delft Enterprises in het bedrijf en studeerde Mattias eerder Industrieel Ontwerpen aan de Delftse universiteit. Al in 2013 richtten de broers hun eigen luidsprekerbedrijf op, genaamd Scheek Loudspeakers.