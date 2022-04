Meta laat metaverseplatform Horizon Worlds-gebruikers virtuele items verkopen

Meta begint met een test waarmee bepaalde creators binnen metaverseplatform Horizon Worlds virtuele spullen kunnen verkopen aan andere gebruikers. Het gaat om digitale goederen, diensten 'en ervaringen' die gekocht kunnen worden. Meta krijgt een deel van de opbrengsten.

Het gaat om een 'handjevol' creators die virtuele items en 'effecten' kunnen verkopen binnen hun Worlds. Worlds zijn de virtuele omgevingen waarin creators metaversewerelden kunnen bouwen. Meta geeft het voorbeeld van 'bevestigbare accessoires' die gebruikers kunnen kopen, waarmee het bedrijf vermoedelijk doelt op zaken als sieraden die een gebruiker kan dragen. Gebruikers kunnen ook toegang tot een hele World kopen, of tot een deel van een World.

Tegen The Verge zegt Meta 25 procent van de verkoop te krijgen, naast de vergoeding die het gebruikte verkoopplatform ook krijgt. Creators moeten zo'n verkoopplatform gebruiken om spullen te kunnen verkopen. Een voorbeeld hiervan is Meta's eigen Quest Store. Bij die Quest Store is de vergoeding 30 procent. De creator verdient daar dus 70 procent van. Van die 70 procent wil Meta binnen Horizon ook nog 25 procent, schrijft The Verge. Dat zou betekenen dat als een creator via de Quest Store een voorwerp van 10 euro in Horizon Worlds verkoopt, Meta 4,75 euro krijgt en de maker 5,25 euro. Of gebruikers ook andere verkoopplatforms kunnen gebruiken, is niet duidelijk.

Het kopen van voorwerpen en diensten binnen Horizon Worlds is vooralsnog alleen mogelijk voor meerderjarigen in de Verenigde Staten en Canada. Horizon Worlds is vooralsnog ook buiten die markten niet te gebruiken. Meta zegt verder een bonusprogramma te gaan oprichten, waarbij makers bijvoorbeeld geld krijgen voor het bouwen van populaire werelden.

Meta-ceo Mark Zuckerberg zegt dat deze monetization-mogelijkheden, samen met bijvoorbeeld sponsoring, het voor makers mogelijk moeten maken om uiteindelijk te kunnen leven van de inkomsten die ze via hun metaversewerelden krijgen.

Horizon Worlds is onderdeel van Meta's metaversestrategie en laat gebruikers games of 'sociale hubs' maken, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Roblox. In februari zei Meta dat zijn metaverseplatforms, naast Horizon Worlds ook Horizon Venues, 300.000 gebruikers hebben. Ook zijn er tienduizenden werelden gemaakt. Voor de Horizon-platforms is nu een Oculus Quest 2-headset nodig, al zegt Meta tegen The Verge de platforms later dit jaar naar smartphones te willen brengen. Ook zijn er 'vroege gesprekken' om de platforms naar consoles te brengen.