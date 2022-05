Mark Zuckerberg toont demo van full colour-pass-through op Project Cambria

Meta-ceo Mark Zuckerberg heeft een video gedeeld waarin hij features zoals full colour-pass-through van Meta’s aankomende VR-headset, Project Cambria, uittest. Die headset kreeg nieuwe hoge resolutie camerasensoren mee waardoor de mixed-realitybeleving beter kan worden.

Het ontwerp van Meta’s aankomende VR-bril werd niet prijsgegeven in Zuckerbergs video. De ceo van Meta experimenteerde wel met een demo ‘The World Beyond’ waarin hij de pass through uittest van de VR-headset. Dat is de mogelijkheid van de VR-bril om de fysieke wereld rondom de gebruiker te registeren met camerasensoren en vervolgens weer te geven op ingebouwde schermen. Bij de meeste VR-brillen kan dat al, maar dan in grijstinten. De nieuwe VR-bril van Meta zou dit kunnen in kleur.

Janko Roettgers van het Amerikaans Protocol kon dezelfde demo als Zuckerberg uittesten op Project Cambria. Hij merkte op dat Meta’s nieuwe VR-bril over betere sensoren beschikt waardoor gebruikers de wereld in kleur kunnen waarnemen in plaats van grijstinten. De beeldkwaliteit was volgens de man nog steeds "niet fotorealistisch", maar was wel te vergelijken met de videokwaliteit van een consumentencamera.

Uit een gesprek dat Roettgers achteraf had met Zuckerberg bleek dat de VR-bril beeldsensoren bevat met resoluties die drie keer zo hoog waren als die van de Quest 2. Volgens Zuckerberg komen er in de toekomst VR-brillen uit met camera’s die in een nog hogere resolutie kunnen filmen. De nieuwe VR-headset krijgt ook een dieptesensor mee die met behulp van een infraroodprojector metingen uitvoert.

In het gesprek deelde Zuckerberg zijn visie over Project Cambria. De VR-bril zal volgens de man aanvankelijk op de zakelijke markt gericht zijn en tegen 2030 schat Zuckerberg dat VR-brillen de voornamelijkste apparaten zullen zijn waarmee gewerkt wordt in kantooromgevingen.

Meta introduceert volgende week een nieuwe software development kit voor het Presence Platform, dat is het ontwikkelplatform voor Meta’s huidige en aankomende VR-brillen. Ontwikkelaars zullen dankzij de nieuwe sdk gebruik kunnen maken van onder andere verbeterde pass through en objectdetectie, maar ook zelf de demo die Zuckerberg demonstreerde, kunnen uittesten.

De ontwikkeling van Project Cambria en het Presence Platform past in Meta's plannen om een Metaverse uit te bouwen. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de plannen die zowel Meta, Epic Games als Roblox hebben met de Metaverse, de zogenaamde 'internetopvolger'.