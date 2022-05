Meta's metaverse-platforms Horizon Worlds en Venues hebben 300.000 gebruikers

Horizon Worlds en Horizon Venues, twee platforms die onderdeel zijn van Meta's metaverse-strategie, hebben samen 300.000 maandelijks actieve gebruikers. Dit is tien keer meer dan een kwartaal eerder. De platforms zijn alleen in de VS en in Canada zonder invite te gebruiken.

In het cijfer is het aantal Horizon Workrooms-gebruikers niet meegenomen, benadrukt een Meta-woordvoerder tegenover The Verge. De Horizon-apps zijn VR-platforms die gezien kunnen worden als onderdelen voor Meta's metaverse-strategie. Horizon Worlds is een platform waar gebruikers games of 'sociale hubs' kunnen maken, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Roblox. Horizon Venues is een losse app voor live-evenementen als concerten, waarbij gebruikers dezelfde avatars als in Worlds kunnen gebruiken.

De woordvoerder zegt daarnaast dat het aantal van 300.000 gebruikers tien keer meer is dan in het begin van december, toen Meta Horizon Worlds openstelde voor Amerikaanse en Canadese gebruikers. Voorheen was in deze regio's een uitnodiging nodig. Sindsdien zijn er tienduizend werelden, of locaties, door gebruikers gemaakt. Voor gebruik van de app is verder een Oculus Quest 2 nodig.

De Horizon-apps zijn een voorbode van Meta's uiteindelijke visie van de metaverse: een virtuele wereld waarin meerdere applicaties van verschillende ontwikkelaars met elkaar samenwerken. De metaverse zal zich vooral in VR afspelen, al moeten gebruikers er ook met bijvoorbeeld smartphones toegang tot kunnen krijgen. Naast Worlds en Venues heeft Meta Horizon Workrooms, een voor bedrijven bedoelde app voor VR-vergaderingen.