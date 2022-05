In dit artikel leggen we de metaverseplannen van Facebooks moederbedrijf Meta, Epic Games en Roblox naast elkaar. De drie bedrijven zien de metaverse als de 'opvolger van internet' zoals we het nu kennen, maar hebben er toch alle drie net iets andere ideeën over. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Hoe gaan die metaverses er straks uitzien of merken we er nu al iets van? Op deze vragen proberen we in deze achtergrond een antwoord te geven.

Facebook begon in 2004 als een sociaal medium, maar het moederbedrijf omvat al lang niet meer alleen dat ene platform. In de jaren daarna zijn er door overnames en projecten allerlei andere bedrijven bijgekomen; denk aan Instagram, WhatsApp, VR-tak Oculus en de cryptowalletdienst Novi. Straks moet daar weer een nieuw onderdeel bijkomen: de metaverse. Tijd om de naam van Facebooks moederbedrijf, 'Facebook, Inc.' te wijzigen, althans, dat vond het bedrijf zelf. Voortaan heet het 'Meta', een duidelijk statement dat niet langer Facebook het belangrijkste is voor Zuckerbergs team, maar dat de metaverse dat is, zegt Zuckerberg zelf.