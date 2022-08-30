Streamingapp Facebook Gaming voor iOS en Android gaat in oktober 2022 offline

De streamingapp Facebook Gaming voor iOS en Android is vanaf 28 oktober 2022 niet meer beschikbaar. De app wordt gebruikt om livestreams via Facebook Gaming te bekijken. Na 28 oktober kunnen de livestreams nog wel worden bekeken via de Facebook-app en desktopversie.

Waarom Meta stopt met de ondersteuning van de app is niet duidelijk het. Het bedrijf meldt wel in een verklaring aan Facebook Gaming-streamers dat gebruikers nog steeds livestreams kunnen volgen via de Facebook-app en de desktopversie. "We willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan sinds de lancering van deze app. Dit was een door de gemeenschap geleide stap om nieuwe gamefuncties naar Facebook te brengen", luidt de verklaring.

De Facebook Gaming-app werd in 2020 uitgebracht. Hiermee wilde Meta concurreren met Twitch en YouTube Gaming. "Investeren in gaming is voor ons een prioriteit geworden, omdat we gaming zien als een vorm van entertainment die mensen met elkaar verbindt", zei het toenmalig hoofd van de Facebook-app Fidji Simo tegen The New York Times. Daarbij wees ze op de grootschalige toename van het aantal gamende personen tijdens de eerste lockdownperiode in 2020.

Facebook Gaming logo

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 30-08-2022 14:37 23

30-08-2022 • 14:37

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snhE 30 augustus 2022 15:44
"Investeren in gaming is voor ons een prioriteit geworden, omdat we gaming zien als een vorm van entertainment die mensen met elkaar verbindt"

Volgens mij bedoelen ze "omdat er veel geld in gaming zit en dat willen we niet mis lopen." 8)7
Qws 30 augustus 2022 18:53
Niemand wilt een nieuwe product van Facebook...
SinergyX
30 augustus 2022 14:57
Hele facebook gaming was een facade, gors van streams moest je ingelogd zijn, die app al helemaal, terwijl twitch en youtube gewoon vrij te kijken waren.
PB-powell @SinergyX30 augustus 2022 15:10
Recent dit jaar zijn twee streamers die ik volg overgestapt van Twitch naar FB, een van hun motivaties was dat FB kennelijk een dusdanig bedrag bood dat ze amper konden weigeren (beide hebben daardoor bijvoorbeeld nu een full time video editor in dienst). Maar hun kijkersaantallen halen het niet bij wat het op Twitch was, ik denk dat het met 2/3e is gedaald.
Maar als ik dit zo lees verwacht ik dat zodra hun contract is afgelopen ze toch weer teruggaan naar Twitch
Tjidde @PB-powell30 augustus 2022 15:47
Toch makkelijk cashen? Even een paar maanden bij Facebook aardig wat geld verdienen. Om vervolgens dadelijk een hele hype campagne te kunnen starten op je weg terug naar Twitch.
PB-powell @Tjidde30 augustus 2022 15:58
Ik zeg ook niet dat ik hun overstap niet begrijp, als je zoveel geld krijgt aangeboden in een wereld waarvan je niet weet hoe die er over 5-10 jaar uitziet zou ik ook zoiets doen. Overigens hoeven deze streamers verder niet te klagen over hun inkomsten. Voor de kenners het gaat om T90Official en TheViper, de grootste 2 namen in AoE2. Ik denk dat FB met hun ook gepoogd heeft het platform concurrerend te maken ten opzichte van Twitch, maar het gros van de kijkers is niet overgestapt
yoranpower @PB-powell30 augustus 2022 16:49
Ik keek altijd naarT90 vanwege de aoe tournamenten en sinds hij bij fb zit, volg ik hem al hele tijd niet meer. Twitch is zoveel makkelijker en beter dan fb streaming. Hopelijk komen ze weer terug.
PB-powell @yoranpower30 augustus 2022 17:48
Ik kijk t90 ook amper nog, TheViper kijk ik wel vrij veel. Maar voor toernooien kijk ik Nili of Dave als ie co-cast. Twitch kijkt inderdaad makkelijker weg
grote_oever @Tjidde30 augustus 2022 15:55
Helaas werkt het niet zo. Het klinkt makkelijk, maar als streamer moet je in het momentum blijven. Een tijd niet streamen of naar een ander platform gaan is dodelijk voor een streamer. Streamers die voor veel geld naar een ander platform gaan zien het einde van de carrière al dichterbij komen. Je switched niet snel tussen platform met het idee om er beter van te worden.
Idleidol89 @PB-powell30 augustus 2022 18:23
Net als mixer van Microsoft indertijd.. het is echt heel moeilijk om publiek weg te trekken bij de bekende plekken
miknic 30 augustus 2022 14:42
Wist niet eens dat het bestond. Niet zo heel raar als je niet op Facebook zit. And it's a bliss.
gabberkid 30 augustus 2022 14:58
Vermoedelijk word dit stopgezet vanwege hun nieuwe livestreaming platform voor influencers genaamd "Super". Dit platform is enkel nog in testfase. Begin van de maand Augustus zijn hier verschillende artikelen van gepubliceerd

[Reactie gewijzigd door gabberkid op 23 juli 2024 08:40]

alexbl69 @gabberkid30 augustus 2022 17:08
Nieuwslijn van volgend jaar... 'Streamingapp Facebook Super gaat volgende maand offline' :)
robertpNL 30 augustus 2022 15:12
Facebook Gaming kwam eerder in de picture toen in 2020 Microsoft stopte met Mixer. Mixer was Microsofts Twitch variant maar werd geen succes. Met de daaropvolgende aankondiging dat zij gingen stoppen met Mixer konden de bestaande gebruikers makkelijk overstappen naar Facebook Gaming dankzij een join-samenwerking.
Linksquest Moderator Spielerij
30 augustus 2022 15:44
Gaat lekker, van Mixer van Facebook gaming en nu weer langzaam naar nix, ik zelf moet heel eerlijk zijn dat ik alleen Twitch gebruik, bevalt me nog altijd goed.
El crabbbo 30 augustus 2022 14:54
Hoe ga ik nu nog overleven?
mutley69 30 augustus 2022 20:32
Gaming via Facebook - willen we ze nog nog nog meer data bezorgen? Nee toch? Cambridge Analitica vergeten misschien? Ik niet - dat zit in mijn misdadig brein gebrand! Ik vergeet niet, ik vergeef niet! Zeker niet tegenover Zuck!
DLSS 30 augustus 2022 21:15
Ik wist niet eens dat het bestond. Niet goed in de markt gezet lijkt. (Al gebruik ik sowieso geen Facebook, maar toch)

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