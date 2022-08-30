Streamingapp Facebook Gaming voor iOS en Android gaat in oktober 2022 offline

De streamingapp Facebook Gaming voor iOS en Android is vanaf 28 oktober 2022 niet meer beschikbaar. De app wordt gebruikt om livestreams via Facebook Gaming te bekijken. Na 28 oktober kunnen de livestreams nog wel worden bekeken via de Facebook-app en desktopversie.

Waarom Meta stopt met de ondersteuning van de app is niet duidelijk het. Het bedrijf meldt wel in een verklaring aan Facebook Gaming-streamers dat gebruikers nog steeds livestreams kunnen volgen via de Facebook-app en de desktopversie. "We willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan sinds de lancering van deze app. Dit was een door de gemeenschap geleide stap om nieuwe gamefuncties naar Facebook te brengen", luidt de verklaring.

De Facebook Gaming-app werd in 2020 uitgebracht. Hiermee wilde Meta concurreren met Twitch en YouTube Gaming. "Investeren in gaming is voor ons een prioriteit geworden, omdat we gaming zien als een vorm van entertainment die mensen met elkaar verbindt", zei het toenmalig hoofd van de Facebook-app Fidji Simo tegen The New York Times. Daarbij wees ze op de grootschalige toename van het aantal gamende personen tijdens de eerste lockdownperiode in 2020.