Microsoft maakt virtual machines op Arm in Azure breed beschikbaar

Microsoft maakt deze week virtual machines op Azure beschikbaar die op Arm-processors draaien. Het bedrijf experimenteerde daar eerder al mee. Microsoft werkt samen met Ampere Computing. De dienst is beschikbaar in de regio West-Europa en kan ook met Kubernetes worden gebruikt.
Microsoft maakt Arm-VM's op Azure voor iedere gebruiker beschikbaar. Dat gebeurt vanaf 1 september in tien Azure-regio's, waaronder West- en Noord-Europa. Microsoft begon eerder dit jaar al een preview van de VM's, die uiteindelijk voor een betere prijs-prestatieverhouding moeten zorgen dan machines op basis van x86-processors.
Microsoft zegt dat het voor het project samenwerkt met Ampere, dat machines bouwt op basis van de Ampere Altra-cpu's. Het gaat om drie verschillende machines: de Dpsv5 en Dplsv5 voor algemeen gebruik en de Epsv5 die beter is geoptimaliseerd voor intensief geheugengebruik.
|Dpsv5
|64 vCpu's, 4GiBs geheugen met vCpu, maximaal 208GiBs
|Dplsv5
|64 vCpu's, 2GiBs geheugen met vCpu, maximaal 128GiBs
|Epsv5
|32 vCpu's, 8GiBs geheugen met vCpu, maximaal 208GiBs
Gebruikers kunnen de VM's uitrollen via hun Azure-portal of via PowerShell of hun cli. Ook kunnen de VM's in en Kubernetes-cluster worden opgenomen. Dat gebeurt via Azure Kubernetes Services. Gebruikers kunnen er Windows 11 Pro op draaien, maar ook verschillende Linux-distributies zoals Ubuntu, RHEL, Suse, CentOS en Debian. Later komen daar nieuwe distro's bij, waaronder Rocky Linux. De prijzen zijn niet bekend. Die verschillen volgens Microsoft per regio.