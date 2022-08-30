Microsoft maakt virtual machines op Arm in Azure breed beschikbaar

Microsoft maakt deze week virtual machines op Azure beschikbaar die op Arm-processors draaien. Het bedrijf experimenteerde daar eerder al mee. Microsoft werkt samen met Ampere Computing. De dienst is beschikbaar in de regio West-Europa en kan ook met Kubernetes worden gebruikt.

Microsoft maakt Arm-VM's op Azure voor iedere gebruiker beschikbaar. Dat gebeurt vanaf 1 september in tien Azure-regio's, waaronder West- en Noord-Europa. Microsoft begon eerder dit jaar al een preview van de VM's, die uiteindelijk voor een betere prijs-prestatieverhouding moeten zorgen dan machines op basis van x86-processors.

Microsoft zegt dat het voor het project samenwerkt met Ampere, dat machines bouwt op basis van de Ampere Altra-cpu's. Het gaat om drie verschillende machines: de Dpsv5 en Dplsv5 voor algemeen gebruik en de Epsv5 die beter is geoptimaliseerd voor intensief geheugengebruik.

Dpsv5 64 vCpu's, 4GiBs geheugen met vCpu, maximaal 208GiBs Dplsv5 64 vCpu's, 2GiBs geheugen met vCpu, maximaal 128GiBs Epsv5 32 vCpu's, 8GiBs geheugen met vCpu, maximaal 208GiBs

Gebruikers kunnen de VM's uitrollen via hun Azure-portal of via PowerShell of hun cli. Ook kunnen de VM's in en Kubernetes-cluster worden opgenomen. Dat gebeurt via Azure Kubernetes Services. Gebruikers kunnen er Windows 11 Pro op draaien, maar ook verschillende Linux-distributies zoals Ubuntu, RHEL, Suse, CentOS en Debian. Later komen daar nieuwe distro's bij, waaronder Rocky Linux. De prijzen zijn niet bekend. Die verschillen volgens Microsoft per regio.