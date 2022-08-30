Microsoft maakt virtual machines op Arm in Azure breed beschikbaar

Microsoft maakt deze week virtual machines op Azure beschikbaar die op Arm-processors draaien. Het bedrijf experimenteerde daar eerder al mee. Microsoft werkt samen met Ampere Computing. De dienst is beschikbaar in de regio West-Europa en kan ook met Kubernetes worden gebruikt.

Microsoft maakt Arm-VM's op Azure voor iedere gebruiker beschikbaar. Dat gebeurt vanaf 1 september in tien Azure-regio's, waaronder West- en Noord-Europa. Microsoft begon eerder dit jaar al een preview van de VM's, die uiteindelijk voor een betere prijs-prestatieverhouding moeten zorgen dan machines op basis van x86-processors.

Microsoft zegt dat het voor het project samenwerkt met Ampere, dat machines bouwt op basis van de Ampere Altra-cpu's. Het gaat om drie verschillende machines: de Dpsv5 en Dplsv5 voor algemeen gebruik en de Epsv5 die beter is geoptimaliseerd voor intensief geheugengebruik.

Dpsv5 64 vCpu's, 4GiBs geheugen met vCpu, maximaal 208GiBs
Dplsv5 64 vCpu's, 2GiBs geheugen met vCpu, maximaal 128GiBs
Epsv5 32 vCpu's, 8GiBs geheugen met vCpu, maximaal 208GiBs

Gebruikers kunnen de VM's uitrollen via hun Azure-portal of via PowerShell of hun cli. Ook kunnen de VM's in en Kubernetes-cluster worden opgenomen. Dat gebeurt via Azure Kubernetes Services. Gebruikers kunnen er Windows 11 Pro op draaien, maar ook verschillende Linux-distributies zoals Ubuntu, RHEL, Suse, CentOS en Debian. Later komen daar nieuwe distro's bij, waaronder Rocky Linux. De prijzen zijn niet bekend. Die verschillen volgens Microsoft per regio.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 30-08-2022 15:17 35

30-08-2022 • 15:17

35

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Virtualisatie Arm Azure Virtual machine

Reacties (35)

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Falcon 30 augustus 2022 15:59
Dan moeten ze wel eerst AKS en ACA weer up and running krijgen, want die ligt vandaag de hele dag er al uit ivm een Ubuntu security update waar een DNS resolve bug in zat/zit :(

https://status.azure.com/nl-nl/status

https://bugs.launchpad.ne...urce/systemd/+bug/1988119

On-topic: Mooi dat ze optie bieden. Nu nog als optie voor de MS-hosted-buildagents en de buildagents van de Azure Container Registry (ACR) zodat je dockerimages voor M1/2 chipsets kunt bakken zonder gebruik te maken van emulatie op x86 agents. Dat zal namelijk een flink acceleratie geven aan onze build taken in de Azure DevOps pipelines. :)

[Reactie gewijzigd door Falcon op 22 juli 2024 18:24]

Mellow Jack @Falcon30 augustus 2022 19:09
Waarom containers builden voor m1/2 chipsets? Voor devs om lokaal te draaien?
Falcon @Mellow Jack30 augustus 2022 22:14
Klopt, zo is er altijd een multi-platform development dockerimage, die gelijk is aan de main branch, beschikbaar voor developers lokaal te pullen (vanuit ACR) voor een bepaalde Self Contained System dmv een docker-compose.yaml.

Ze kunnen op basis van hun feature branch dan een eigen image builden en daarmee de “main” image overrulen en een container op basis daarvan starten via hetzelfde docker-compose.

Onze developers hebben een x86 laptop of M1 Macbook zodoende multi-platform.
Spockz @Falcon30 augustus 2022 22:47
Je kunt de azure devops runner al draaien op arm. Nu met deze machines dus ook op azure netwerk zelf. Die voeg je dan toe als een aparte pool. Je zult dan nog wel in je builds zelf de juiste pool moeten kiezen. Maar met een handige naamgeving en een matrix is dat wel te doen. (Naam pool-amd64|arm64) en dan een matrix op de architectuur bijvoorbeeld.
Bulkzooi @Falcon31 augustus 2022 00:19
Heb je de laatste Wine update gezien? Zal wel iets met MingW te maken hebben. Kerberos had ook problemen.

downloads: Wine 7.16

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 18:24]

Bulkzooi 30 augustus 2022 21:05
@TijsZonderH
Azure is down, across the whole world.

Allegedly due to a faulty update, from Canonical, breaking DNS on Ubuntu 18.04.

[EDIT: 9 services only, but considering AKS and Postgres are among them, hardly anybody using Azure is unaffected]
Al gefixed volgens mij, maar volgens mij is het wel nieuwswaardig. Ik denk wel een achtergrond-artikel zelfs.

Misschien zelfs wel een prijsvraag @Femme

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 18:24]

PolarBear @Bulkzooi30 augustus 2022 22:13
Azure is helemaal niet down. Een kleine subset van Azure services en VM's zijn stuk.
Azure customers running Canonical Ubuntu 18.04 experiencing DNS errors

Starting at approximately 06:00 UTC on 30 Aug 2022, a number of customers running Ubuntu 18.04 (bionic) VMs who have Ubuntu Unattended-Upgrades enabled would receive systemd version 237-3ubuntu10.54. A bug in this version will lead to DNS resolution errors. Reports of this issue are confined to this single Ubuntu version.

This bug and a potential fix have been highlighted on the Canonical / Ubuntu website, which we encourage impacted customers to read: https://bugs.launchpad.ne...urce/systemd/+bug/1988119

An additional potential workaround customers can consider is to reboot impacted VM instances so that they receive a fresh DHCP lease and new DNS resolver(s). If you are running a VM with Ubuntu 18.04 image, and you are experiencing connectivity issues, you can evaluate the above mitigation options.

Due to this issue, there is downstream impact to other Azure services and customers are also receiving communications directly via Azure Service Health. A large portion of impact has been to Azure Kubernetes Service (AKS) in multiple regions, and other Azure services reliant on AKS. Currently, we are testing automatic mitigation steps that we will apply across impacted AKS resources once validated. The offending package Ubuntu updates have been removed until further investigation is completed. We estimate that this may take 4 hours to complete testing and rollout to AKS resources, which will also mitigate some Azure services reliant on AKS.
Bulkzooi @PolarBear31 augustus 2022 00:13
The offending package Ubuntu updates have been removed until further investigation is completed.
Ik ben benieuwd wat die Shuttleworth nou weer allemaal uit de hoge hoed tovert.
9 services only, but considering AKS and Postgres are among them, hardly anybody using Azure is unaffected.

A large portion of impact has been to Azure Kubernetes Service (AKS) in multiple regions, and other Azure services reliant on AKS.
Het grappige is dat het juridisch een Canonical probleem betreft, maar technisch gezien meer te maken heeft met Debian en de bsd licentie

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 18:24]

Falcon @Bulkzooi30 augustus 2022 22:36
Zeker niet gefixed!
b19a 31 augustus 2022 00:58
"4GiBs geheugen met vCpu" is wat bijzonder vertaald, "4GiBs geheugen per vCpu" zal hier bedoeld worden ("4GiBs of memory per vCPU").
himlims_ 30 augustus 2022 15:22
maar ook verschillende Linux-distributies zoals Ubuntu, REHL, Suse, CentOS en Debian
heel azure draait op linux, zonder linux had microsoft deze cloud dienst ook niet kunnen draaien, dus zo bizonder is dat niet :+ en arm wordt al jaren prima ondersteund door die gekke kernel :)

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 22 juli 2024 18:24]

batjes
@himlims_30 augustus 2022 15:31
Azure draait zelf op NT.
himlims_ @batjes30 augustus 2022 15:45
misschien een gedeelte of onderdeel op NT.

Maar de main/core van azure draait op een linux host, een door microsoft aangepaste linux build. Dat verteld microsoft ook bij traiing/certificering.
batjes
@himlims_30 augustus 2022 15:49
Er zit wat networking en ander spul tussen wat op Linux draait.

Azure zelf is toch echt NT-based. Het was jaren geleden ook de enige NT-gebaseerde supercomputer met een linpack benchmark rank.

Linux gaat nooit de core van Azure en Windows worden, alleen al vanwege de GPL licentie gaat dat gewoon niet gebeuren.
jcvw @batjes30 augustus 2022 18:26
Linux gaat nooit de core van Azure en Windows worden, alleen al vanwege de GPL licentie gaat dat gewoon niet gebeuren.
De GPL zegt dat als je binaries ter download/vi DVD/CD/floppy aanbiedt, je ook de source code aan moet bieden. De GPL zegt niet dat als je je dienst (die werkt met code met GPL license) aanbiedt, je de source code van die dienst ook aan moet bieden. Da's meer een dingetje van de AGPL. Zie bijvoorbeeld https://en.wikipedia.org/...ro_General_Public_License

Anders zouden de cloud providers als Amazon, Oracle, Google en Amazon geen Linux images op hun cloud kunnen aan bieden.

Maar: IANAL.
batjes
@jcvw30 augustus 2022 19:05
Klopt, maar Windows wordt wel op die manier aangeboden, waar ook Hyper-V bij zit. Maar buiten de licentie zit de object georiented NT heel anders in elkaar als Linux, ik zie Microsoft ook niet al die legacy zo maar overboord gooien. Het levert ze niets op om over te stappen.
Sebazzz @himlims_30 augustus 2022 15:51
De hypervisors zijn in principe een interne distributie van Hyper-V server, met natuurlijk Hyper-V specifieke aanpassingen.
Jelmer @himlims_30 augustus 2022 15:54
Azure is gewoon o.b.v. Hyper-V. Voldoende demo filmpjes van Mark Russinovich op Ignite dat hij er zelfs live demo's van laat zien (hotpatching van Azure host). Dat Hyper-V een relatie kent met Xen staat daar los van. Dat iets van 70% van de klant VM's linux is en dat veel containers linux based zijn, is een heel ander verhaal.

edit:
Heb het even opgezocht; zie hier: https://youtu.be/Lv8fDiTN...Apdx0OFd5UAJvLdWEL&t=3935

Azure OS: "minimal version of windows Server Core 2016 Running Hyper-V"

[Reactie gewijzigd door Jelmer op 22 juli 2024 18:24]

Verwijderd @Jelmer1 september 2022 15:03
Dat is natuurlijk wel erg oud (30 sep. 2017)... Microsoft heeft sindsdien (Server 2016) al twee nieuwere server versies algemeen uitgegeven. Daarnaast is de 'core' variant gedropped en is het een standaard installatie optie geworden. Deze informatie en demo is dus zo oud, dat ze dit intern helemaal niet meer zo draaien.

Azure bestaat uit tientallen (zo niet honderden) diensten met allemaal verschillende behoeften hebben. Het antwoord is dus simpel: It depends... SaaS heeft andere behoeften als IaaS... Microsoft heeft 1 primaire doelstelling en dat is geld verdienen. Voor VM's hebben ze Hyper-V al in huis maar hun Linux diensten zullen echt wel gewoon op Linux draaien als dat meer geld oplevert (als in, minder overhead). Exchange Online draait ook weer gewoon fysieke hardware (niet-gevirtualiseerd) zodat hardware optimaal benut kan worden. Iedere oplossing wordt gewoon zo slim mogelijk opgezet en daarbij kijk je niet naar een specifiek OS als je daardoor jezelf in de voet schiet. Al staat Microsoft daar soms wel om bekend binnen de consumentenmarkt.
Jelmer @Verwijderd1 september 2022 16:40
Dit draadje gaat specifiek over IaaS, en dan met name de x86 variant. Waar de ARM kant op draait kunnen we alleen maar gissen.

Overigens wordt door MS in Azure wel meer niet-zelfontwikkelde oplossingen ingezet. Voor load balancers heeft MS in Azure Citrix NetScalers en Juniper routers gebruikt. https://tweakers.net/i/UB...aL8gMIu1.png?f=user_large
(bron, oude versie in 2018 van deze pagina: https://docs.microsoft.co...ls/infrastructure-network. Staat helaas niet in de way back machine van archive.org..)

Er staan ook NetApp's. VMware clusters (VMware Azure Solution), etc.

Btw, er zullen vast wel onderdelen van ExO in de Azure datacentra kunnen staan. Er zijn echter meer locaties voor ExO in Europa dan Azure locaties. Austria, Finland, France, Ireland, and the Netherlands (https://docs.microsoft.co...tions?view=o365-worldwide). Finland staat al jaren in deze lijst en is ook in presentaties gegeven door het product team van ExO genoemd als data storage location. Echter is er pas sinds maart dit jaar een Azure regio voor Finland in aanbouw https://azure.microsoft.c...d-finland-central/.Zelfde geldt voor Oostenrijk.

Maar goed, oktober is er weer een Ignite en grote kans dat er weer leuke sessies zijn waar je een kijkje in de keuken krijgt.
Bulkzooi @Jelmer15 september 2022 05:50
Dit draadje gaat specifiek over IaaS, en dan met name de x86 variant. Waar de ARM kant op draait kunnen we alleen maar gissen.

Overigens wordt door MS in Azure wel meer niet-zelfontwikkelde oplossingen ingezet. Voor load balancers heeft MS in Azure Citrix NetScalers en Juniper routers gebruikt. https://tweakers.net/i/UB...aL8gMIu1.png?f=user_large
(bron, oude versie in 2018 van deze pagina: https://docs.microsoft.co...ls/infrastructure-network. Staat helaas niet in de way back machine van archive.org..)

Er staan ook NetApp's. VMware clusters (VMware Azure Solution), etc.

Btw, er zullen vast wel onderdelen van ExO in de Azure datacentra kunnen staan. Er zijn echter meer locaties voor ExO in Europa dan Azure locaties. Austria, Finland, France, Ireland, and the Netherlands (https://docs.microsoft.co...tions?view=o365-worldwide). Finland staat al jaren in deze lijst en is ook in presentaties gegeven door het product team van ExO genoemd als data storage location. Echter is er pas sinds maart dit jaar een Azure regio voor Finland in aanbouw https://azure.microsoft.c...d-finland-central/.Zelfde geldt voor Oostenrijk.
IaaS?
Da's een productnaam. Ik denk dat een mix van jullie discussie beter is:

Dat de object-georienteerde NT kernel samen gevoegd is met ARM core ISA features om Hyper-V te vormen waar Azure op draait.

Hierdoor kan MS zowel hardware als software mixen&matchen naar eigen inzicht, en draait elke service in een Sandbox.
pHennyWise @himlims_30 augustus 2022 15:57
Azure draait niet op Linux maar is een aangepast Microsoft Hyper-V platform. Jaren geleden draaide Microsoft inderdaad een gedeelte van de webservers op Linux voor hun eigen hosting. Ik denk dat er wat dingen door elkaar gehaald werden door je trainer.
batjes
@pHennyWise30 augustus 2022 18:23
Waren die webservers niet van Akamai als CDN? Windows 7 ISO's die destijds vanaf Linux servers aangeboden werden was wel komisch.
Cergorach
@himlims_30 augustus 2022 16:07
Heb je daar een betrouwbare bron van?

Ik hoor over het algemeen alleen maar geruchten hier en daar met zo nu en dan een officiële blogpost.

Bv.:
https://azure.microsoft.c...e-azure-cloud-switch-acs/
Loller1 @himlims_30 augustus 2022 16:11
De Linux-switches - waar ik veronderstel je naar verwijst hier - die Microsoft gebruikt zijn nu niet bepaald de "main/core" van Azure.
Bulkzooi @Loller115 september 2022 06:07
De Linux-switches - waar ik veronderstel je naar verwijst hier - die Microsoft gebruikt zijn nu niet bepaald de "main/core" van Azure.
Hoezo niet?
Voor load balancers heeft MS in Azure Citrix NetScalers en Juniper routers gebruikt.
Klinkt toch vrij main?
The Azure Cloud Switch (ACS) is our foray into building our own software for running network devices like switches. It is a cross-platform modular operating system for data center networking built on Linux. ACS allows us to debug, fix, and test software bugs much faster. It also allows us the flexibility to scale down the software and develop features that are required for our datacenter and our networking needs.

ACS also allows us to share the same software stack across hardware from multiple switch vendors. This is done via the Switch Abstraction Interface (SAI) specification, the first open-standard C API for programming network switching ASICs, of the Open Compute Project (OCP). Microsoft was a founding member of the SAI effort and remains a leading contributor to the project as we view SAI as an instrumental piece to make the ACS a success.
Azure Cloud Switch (ACS)
Bulkzooi @himlims_15 september 2022 05:53
[...]


heel azure draait op linux, zonder linux had microsoft deze cloud dienst ook niet kunnen draaien, dus zo bizonder is dat niet :+ en arm wordt al jaren prima ondersteund door die gekke kernel :)
Of: Al die Linux distro zijn vervallen tot Arch Linux Installers met wat GTK of KDE theming.
Loller1 @psychicist30 augustus 2022 16:09
Sorry wat? Azure draait verlies? En je baseerd die onzin op... wat exact? Het feit dat Microsoft samen met Amazon veruit de grootste cloud providers zijn?
gebasseerd op "NT" en daarom onstabiel
Kom op zeg. Laat me niet lachen. "Linuxdistributis met volledige ondersteuningvoor alle software"? Je bedoelt de ondersteuning waar bedrijven sowieso voor moeten betalen?
om nog maar niet te spreken over de 10% aan ontslagen bij Microsoft.
Niet alleens is dit geheel irrelevant, maar waar komt dit plots van en als dit zo is, waarom heeft niemand, inclusief Microsoft, hier ooit over bericht?
Cergorach
@psychicist30 augustus 2022 16:19
Azure draait verlies
Heb je daar een betrouwbare bron van? Want dit klinkt als geklets in de ruimte...

Wat ik er over kan vinden is dat ze steeds meer en meer omzet neerzetten met Azure en "other cloud services", maar er wordt nergens gesproken over specifieke winst/verlies met Azure, want:
Microsoft still doesn't break out Azure revenues separately in dollars.
Bron:
https://www.zdnet.com/art...lion-in-q3-up-32-percent/
https://news.microsoft.co...fourth-quarter-results-4/

Van wat ik lees gaat het erg goed met Azure en AWS, alleen het Google Cloud Platform (GCP) maakt (nog steeds) verlies:
https://www.datacenterdyn...e-cloud-still-loses-840m/
https://www.datacenterdyn...big-three-all-see-growth/

@psychicist Je bron voor de 10% ontslagen geeft zelf geen bron, maar alle andere nieuws artikelen geven Bloomberg als bron, welke spreekt over minder dan 1% ontslagen. Ik gok dat ze daar gewoon niet kunnen rekenen.

Je andere 'bron' wordt zelfs door Wikipedia als 'fringe media' bestempeld, dat zou ik nu niet bepaald als betrouwbaar willen bestempelen. Maar zelfs als je dat wel zou doen, dan wordt het woord 'Azure' geheel niet genoemd in het hele artikel. We hebben nog steeds geen bron dat Azure verlies maakt.

Wat betreft je aannames dat MS een 'broodheer' is en negatief wezen hierover ons in de portemonnee raakt... Tsja, ik zit al jaren diep in het MS O365/AAD met af en toe een uitstapje naar Azure. Sure dat levert goed geld op, maar niet omdat ik de diensten verkoop, maar omdat ik zooi implementeer. Zo implementeer ik ook RMM, helpdesk en documentatie systemen, etc. Als een Linux voor desktop automatisering een goede oplossing zou zijn, dan verdien ik daar m'n geld mee, I don't really care. Zolang het maar de 'beste' oplossing is voor de klant. Het liefst zou ik zo weinig mogelijk Windows servers zien en zo weinig mogelijk hybride omgevingen! Hoe minder bewegende onderdelen, hoe stabieler de omgeving, hoe minder kosten voor de klant.

10-15 jaar geleden liep Google zwaar voor op oa. webmail, google docs, etc. O365 was niets op dat moment. Maar Google heeft z'n voorsprong laten varen, heeft een negatieve reputatie gekregen met long term support en MS heeft enorme stappen gemaakt met O365. Dus ja, dat is dan je default in het bedrijfsleven. Is het perfect, verre van! Maar zoals ik al eerder deze week heb geroepen, we hebben allemaal horrorstories van de producten en leveranciers waar je veel mee werkt. En dat is niet alleen MS M365/Azure, maar ook AWS, GCP, etc.

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 22 juli 2024 18:24]

PolarBear @psychicist30 augustus 2022 22:15
Het maakt toch niet uit. Azure draait verlies en wie gaat er nou een kreupele Windows 11 ARM draaien op Azure (gebaseerd op "NT" en daarom onstabiel) in plaats van Linuxdistributies met volledige ondersteuning voor alle software, om nog maar niet te spreken over de 10% aan ontslagen bij Microsoft.
Grappig genoeg is een deel van Azure down omdat er een fout zit in een update in ...... Ubuntu.

Ontslagen hoor erbij in de tech sector. De hele tech sector bereid zich voor op een teruggang van de economie.
robertlinke @psychicist31 augustus 2022 09:39
Azure draait verlies
bron AUB
gebaseerd op "NT" en daarom onstabiel
dus alle bedrijven, thuiscomputers en servers zijn allemaal onstabiel? van iedereen?
om nog maar niet te spreken over de 10% aan ontslagen bij Microsoft
ja, dat is wat er gebeurd wanneer de economie krimpt, bedrijven krimpen dan ook.
in je eigen artikel is het ook gezegd dat google niet meer mensen aanneemt.
Die Microsoftdiensten kunnen ze zelf niet eens in de lucht houden
laat dat vandaag nou net komen door een fout in een canonical update van een linux kernel network feature. dus dat haalt je narrative behoorlijk onderuit..
Bulkzooi @psychicist15 september 2022 05:57
Bovendien is systemd geen onderdeel van de Linux kernel, maar een init-systeem.
Het betrof een DNS-package. En Linux kernel? Bedoel je de Debian kernel?

Maar de update is via Canonical, met Ubuntu, bij Microsoft Azure terecht gekomen.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 18:24]

psychicist
@Bulkzooi15 september 2022 15:46
Dan moet Microsoft betere afspraken maken met Canonical over SLA's en beter samenwerken om dit soort kritische updates beter te testen alvorens ze uit te rollen. Ze hebben nu in ieder geval Lennart Pöttering binnen het bedrijf werken om eventuele problemen met systemd proactief aan te kunnen pakken.

Dit was geen probleem met de upstream Linux kernel of met Debians pakket van de Linux kernel, maar met het systemd pakket van Ubuntu Bionic.

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