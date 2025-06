Microsoft brengt Volterra-mini-pc 'voor ontwikkelaars' uit met Arm-soc

Microsoft heeft een mini-pc uitgebracht op basis van een Arm-architectuur. Het apparaat, dat eerder bekendstond als Project Volterra, bevat een Snapdragon-soc en is volgens Microsoft vooral bedoeld voor ontwikkelaars.

Microsoft noemt het apparaat de Windows Dev Kit 2023. Het is in feite een mini-pc, vergelijkbaar met de Mac Mini. Het bedrijf kondigde in mei van dit jaar al aan met zo'n apparaat te komen. Toen heette dat nog Project Volterra. Het apparaat komt niet in Nederland en België uit, maar is binnen Europa wel te koop in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Windows Dev Kit is volgens Microsoft bedoeld voor ontwikkelaars die software op Arm-architectuur willen maken.

De Dev Kit heeft daarvoor een Snapdragon 8cx Gen 3-soc aan boord. Ook zit er een neural processing unit op het apparaat, maar Microsoft schrijft niet welke dat is. Het bedrijf zegt alleen dat die '80 tot 90 keer sneller is dan cpu's en 20 keer sneller dan gpu's'. De mini-pc heeft ook verschillende softwarepakketten en libraries voorgeïnstalleerd waarmee ontwikkelaars kunnen werken. Dat zijn onder andere Visual Studio 2022 17.4 en .NET 7, Arm63EC en Azure-virtual machines. Voor het apparaat heeft Microsoft ook Arm-versies van zijn eigen apps gemaakt, waaronder Teams, Microsoft 365, Edge, Defender for Endpoint en OneDrive.

Hoewel Microsoft zich met de Dev Kit specifiek op ontwikkelaars richt, kan het apparaat ook prima dienstdoen als een doorsnee minicomputer. Kopers hoeven bijvoorbeeld niet te bewijzen ontwikkelaar te zijn. Qua hardware draait de Dev Kit op 32GB aan geheugen en heeft het 512GB aan opslag. De pc heeft Wi-Fi 6 ingebouwd en heeft een ethernetpoort, drie USB-A-poorten en twee USB-C-poorten en een Mini Display-poort. Gebruikers kunnen maximaal drie monitoren aansluiten, waarvan er twee een 4K-resolutie met 60Hz kunnen hebben.